Neureuther kann Ski-Paukenschlag nach wie vor nicht fassen

Von: Alexander Kaindl

Lucas Braathen beendete völlig überraschend kurz vor der Saison seine Karriere – mit gerade einmal 23 Jahren. Felix Neureuther macht das fertig.

München – Die kommende Wintersport-Saison steht kurz bevor oder hat sogar schon ihren Anfang genommen. Der alpine Skizirkus ist beispielsweise bereits wieder auf Tour, traditionsgemäß wurde der Startschuss am letzten Oktoberwochenende in Sölden gegeben. Eine Person, die in diesem Kontext immer wieder seine Ansichten kundtut, ist Felix Neureuther.

Lucas Braathen mit überraschendem Ski-Rücktritt

Der ehemalige deutsche Skirennläufer von Weltklasse-Format äußerte sich zuletzt mehrfach kritisch über den frühen Beginn des Weltcups. Seit seinem Rückzug vom aktiven Leistungssport engagiert sich Neureuther für zahlreiche Themen jenseits der Skipiste. Dazu gehört auch der Klimawandel – oder genauer gesagt, der bewusste Umgang mit den Herausforderungen, die dieser für Sport und Gesellschaft mit sich bringt.

Neureuther musste sich für seine Aussagen zuletzt sogar Kritik anhören, reagierte jedoch prompt. Wie dem auch sei: Einer der Nachfolger des ehemaligen Slalom-Spezialisten wird in diesem Winter nicht mehr auf den Skiern stehen: Lucas Braathen.

Neureuther kann Ski-Paukenschlag nach wie vor nicht fassen: „Unfassbar schade“

Der Norweger gab kurz vor Beginn der Saison völlig unerwartet seinen sofortigen Rückzug bekannt – und das im Alter von nur 23 Jahren. Neureuther antwortete auf diesen Ski-Paukenschlag mit einem ungewöhnlichen Vorschlag. Braathen lehnte ab, und der alpine Skisport muss nun ohne einen seiner bedeutendsten Stars auskommen.

In seinem Podcast „Pizza & Pommes“ äußerte sich Neureuther nun erneut über das plötzliche Ende von Braathen. „Das hat mich fertig gemacht, weil der so wichtig für den Sport gewesen wäre. Das ist ein Typ, der so ein bisschen ein Paradiesvogel war, der eine Breite erreicht hat, wie ich sie in der Form noch nicht gesehen habe beim Skifahren. Das habe ich unfassbar schade gefunden.“

Braathen verkündet Ski-Rücktritt und gibt Einblick in sein Innenleben

Braathen geriet in einen Konflikt mit dem norwegischen Skiverband über Vermarktungsrechte. Der Technik-Experte führte einen kontroversen Werbegag für eine Modemarke durch – offenbar ohne die Zustimmung des Verbands. Dieser drohte dem Gewinner von Sölden 2020 und dem besten Slalom-Fahrer der letzten Saison mit einer Geldbuße.

In der Pressekonferenz äußerte Braathen, dass er seit der öffentlichen Bekanntgabe seiner Rücktrittsentscheidung zum ersten Mal seit über einem halben Jahr glücklich sei und sich zum ersten Mal seit Jahren frei fühle.

Felix Neureuther wird Lucas Braathen vermissen

Er räumte jedoch ein, „nicht aus Protest“ aufgehört zu haben, oder „weil ich rachsüchtig oder verbittert bin“, so der extrovertierte Braathen. Er war zuletzt eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Ski-Welt und eine der größten Hoffnungen der Norweger für die kommenden Jahre.

Jetzt muss es ohne Braathen weitergehen. Zum Bedauern von Neureuther, der kürzlich auch in Bezug auf moderne Medien ein Zeichen setzte, und der Wintersport-Enthusiasten. Ein Landsmann von Braathen machte kürzlich ebenfalls Schlagzeilen - er plant, eine zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen. (akl/dpa)

