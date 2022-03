Brian McKeever könnte Paralympics-Rekord von Gerd Schönfelder einstellen

Brian McKeever © IMAGO/Naoki Nishimura

Der Kanadier Brian McKeever könnte am Samstag den Paralympics-Rekord des Deutschen Gerd Schönfelder einstellen.

Zhangjiakou - Der Kanadier Brian McKeever könnte am Samstag den Paralympics-Rekord des Deutschen Gerd Schönfelder einstellen. Der frühere Skirennläufer Schönfelder ist mit 16 Goldmedaillen der Rekordsieger bei Paralympischen Winterspielen. Der sehbehinderte Langläufer McKeever holte bei den Spielen in Peking am Mittwoch im Sprint sein 15. Gold und geht am vorletzten Wettkampftag noch mal über die Mittelstrecke an den Start.

Ein Trost für den 51 Jahre alten Schönfelder: Überflügeln wird McKeever seinen Rekord wohl nicht, denn der 42-Jährige hat nach den Spielen seinen Rücktritt angekündigt. «Ich wache mit Schmerzen auf und gehe mit Schmerzen ins Bett, also ist es an der Zeit», sagte er.

Schönfelder hatte seine Siege von Albertville 1992 bis Vancouver 2010 errungen und war 2011 zurückgetreten. 2018 wurde der schulteramputierte Athlet als erster Behindertensportler in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. McKeever hat seit Salt Lake City 2002 bei allen Spielen mindestens zweimal Gold gewonnen. (dpa)