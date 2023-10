Brisante Rückkehr trotz Kreditkarten-Skandals – Biathlon-Team fordert Entschuldigung

Von: Sascha Mehr

Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon steht vor einer überraschenden Rückkehr in die französische Nationalmannschaft.

Paris – Die französischen Biathlon-Frauen gehören zur absoluten Weltspitze und wollen auch in der kommenden Saison wieder um Siege kämpfen. Im vergangenen Winter sicherte sich Julia Simon den Gesamtweltcup und wäre eigentlich erneut eine der ganz großen Favoritinnen gewesen. Allerdings wird die Vorbereitung der französischen Mannschaft von einem Kreditkarten-Skandal überschattet.

Julia Simon Geboren: 9. Oktober 1996 (Alter 27 Jahre), Albertville, Nationalität: Frankreich Sport: Biathlon

Biathlon-Skandal: Simon kehrt zurück

Simon wird beschuldigt, die Kreditkarten ihrer französischen Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet und eines weiteren Teammitglieds illegal genutzt zu haben. Nachdem die Angelegenheit intern nicht geklärt werden konnte, reichte Braisaz-Bouchet Klage gegen die Gesamtweltcupsiegerin ein. Julia stritt alles ab, beteuerte ihre Unschuld und sieht sich selbst als Opfer eines Betrugs.

Nachdem der Biathlon-Skandal öffentlich bekannt wurde, verließ Simon die Nationalmannschaft und bereitet sich seitdem individuell auf die kommende Saison vor. Sie war auch nicht in den Trainingslagern des französischen Teams anwesend, sondern absolvierte sämtliche Trainingseinheiten alleine. Damit wird aber bald Schluss sein.

Justine Braisaz-Bouchet (l.) und Julia Simon. © Imago

Im vorletzten Trainingslager der französischen Biathlon-Mannschaft vor dem Saisonauftakt soll es zur Wiedervereinigung mit Julia Simon kommen. Nach Informationen des Sportmagazins Nordic Mag wollen die Verantwortlichen dabei aber Dinge umgehen, die die Rückkehrerin und die restliche Mannschaft gegeneinander aufbringen können. Näher wollte man darauf aber nicht eingehen. Die Wiedereingliederung der Gesamtweltcupsiegerin könnte durchaus brisant werden.

Biathlon-Skandal: Atmosphäre im französischen Team deutlich verändert

Durch den Kreditkarten-Skandal soll sich die Atmosphäre in der französischen Nationalmannschaft deutlich verändert haben. Nach Informationen von Nordic Mag haben sich im Sommer mehrere Biathletinnen gegen eine damalige Rückkehr Simons ausgesprochen und zudem eine Entschuldigung von der 27-Jährigen gefordert. Ob es die mittlerweile gab, ist nicht bekannt.

Es bleibt abzuwarten, wie die Rückkehr von Simon ins Mannschaftstraining verläuft und ob der französische Verband noch einmal reagieren muss. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Justiz wegen des Kreditkartenbetrugs weiter an. Völlig unklar ist, wann der Fall abgeschlossen ist und was passiert, wenn Simon tatsächlich angeklagt wird. Der Skandal wird die französische Biathlon-Nationalmannschaft der Frauen in jedem Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. (smr)