CDU-Außenpolitiker mahnt: Veranstaltung darf nicht zu «Spielen der Diktaturen und Autokraten» werden

Teilen

Olympische Winterspiele in Peking © Jae C. Hong / picture alliance

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking gemahnt, dass die Veranstaltung nicht zu «Spielen der Diktaturen und Autokraten» werden dürfe.

Berlin - Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking gemahnt, dass die Veranstaltung nicht zu «Spielen der Diktaturen und Autokraten» werden dürfe. Ein europäisch abgestimmter diplomatischer Boykott wäre daher sinnvoll, sagte der Politiker am Freitag im Deutschlandfunk.

Er halte nichts davon, wenn Sportlerinnen und Sportler Olympia boykottierten. Vielmehr müsse sich die Politik bewusst von Spielen dieser Art fernhalten, sagte Kiesewetter. «Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Bundesregierung hier etwas deutlicher positioniert.»

«Bei den letzten Olympischen Spielen in China fand am Tag der Eröffnungsfeier der Krieg Russlands gegen Georgien statt», sagte der CDU-Politiker weiter. Putin als Ehrengast der Veranstaltung zeige, wie hochpolitisch Olympia auch heute sei. In Ländern wie China sollten keine Olympischen Spiele stattfinden, weil sie nicht zur Transformation und Offenheit führten, sondern zur Selbstdarstellung autoritärer Regime dienten. (dpa)