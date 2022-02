Debakel für deutsche Skispringer: Kobayashi holt Olympia-Gold - Überraschungs-Silber für Österreich

Von: Patrick Mayer

Bei Olympia 2022 mit Problemen: Skispringer Karl Geiger. © Matthias Schrader / POOL / AFP

Enttäuschung bei Olympia 2022: Die deutsche Mannschaft versagt beim Skispringen von der Normalschanze. Österreich feiert eine Silber-Sensation. Das Springen im Ticker zum Nachlesen.

Olympia, Skispringen, Männer: Normalschanze in Zahlen: Gold Ryoyu Kobayashi (Japan) 275,0 Punkte Silber Manuel Fettner (Österreich) 270,8 Bronze Dawid Kubacki (Polen) 265,9 4. Platz Peter Prevc (Slowenien) 265,4 5. Platz Jewgeni Klimow (ROC) 261,5 ... ... 11. Platz Constantin Schmid (Oberaudorf) 257,3 15. Platz Karl Geiger (Oberstdorf) 252,8 24. Platz Stephan Leyhe (Willingen) 244,4 31. Platz Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 118,4

Skispringen bei Olympia 2022: Enttäuschung für das deutsche Team von der Normalschanze

Update vom 6. Februar, 13.50 Uhr: Fazit: Die deutschen Skispringer haben eine Medaille im Olympia-Wettbewerb auf der Normalschanze klar verpasst. Haupt-Hoffnungsträger Karl Geiger belegte am Sonntag in Zhangjiakou nur den 15. Platz. Der Oberstdorfer führt im Gesamtweltcup und war als einer der Topfavoriten zu den Winterspielen nach China gereist. Mit der neuen Schanze kam der 28-Jährige aber von Beginn an nicht zurecht. Als bester Deutscher landete Constantin Schmid auf Rang elf. Gold gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi vor dem Österreicher Manuel Fettner. Bronze sicherte sich der Pole Dawid Kubacki.

Für Markus Eisenbichler lief es noch schlechter als für seinen Kumpel Geiger. Der Bayer schied als 31. bereits nach dem ersten Durchgang aus. Stephan Leyhe sprang auf den 24. Platz.

Olympia 2022: Skispringen auf der Normalschanze - Ryoyu Kobayashi gewinnt Gold

2. Durchgang, 13.40 Uhr: Ryoyu Kobayashi kommt spät vom Schanzentisch. Er bleibt unter den 100 Metern. Doch es reicht. Der Japaner ist Olympiasieger. Silber geht an den Österreicher Manuel Fettner, Bronze holt der Pole Dawid Kubacki.

2. Durchgang, 13.39 Uhr: Peter Prevc versemmelt seinen Sprung. Der Slowene schafft es nur auf Rang vier und ist enttäuscht.

2. Durchgang, 13.37 Uhr: Kamil Stoch kommt bei 97,5 Meter runter. Platz vier, noch zwei Springer sind oben.

2. Durchgang, 13.35 Uhr: Rumms! Manuel Fettner landet bei 104 Metern. Der Österreicher ballt die Fäuste. Das war eine Ansage. Eine Medaille ist für ihn greifbar.

2. Durchgang, 13.33 Uhr: Südbayer Constantin Schmid fliegt den Hang hinunter. 99 Meter, das ist ordentlich, aber mehr nicht. Er wird als bester Deutscher mindestens 12..

2. Durchgang, 13.31 Uhr: Was für ein Satz! Dawid Kubacki gelingen 103 Meter und ein technisch sauberer Sprung. Das ist die Führung für den Polen, der in dieser Saison so zu kämpfen hat. Es bleibt ein Wettkampf der großen Überraschungen.

2. Durchgang, 13.26 Uhr: Stephan Leyhe geht vom Schanzentisch. Kein guter Sprung. Der Nordhesse wird durchgereicht und kommt aktuell nur auf Platz 13.

2. Durchgang, 13.24 Uhr: Österreichs Stefan Kraft, ehemaliger Sieger der Vierschanzentournee, schafft es nur auf 99,5 Meter. Und damit nur auf Rang drei. Doch es stehen noch einige oben.

2. Durchgang, 13.20 Uhr: Marius Lindvik, bei der Vierschanzentournee richtig stark unterwegs, setzt 102,5 Meter in den Schnee. Auch für den Norweger, Erster in der Qualifikation, ist es ein völlig enttäuschender Wettkampf. Das sieht man ihm auch an.

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Karl Geiger enttäuscht

2. Durchgang, 13.16 Uhr: Karl Geiger kommt schon wieder den Hang hinunter geflogen. Diesmal ist der Sprung etwas besser - er landet bei 99 Metern. Das ist die Führung. Aber sicher nicht lange. Der Allgäuer bleibt weit hinter den Erwartungen zurück.

2. Durchgang, 13.15 Uhr: Halvor Egner Granerud mit 97,5 Metern. Er geht damit zwischenzeitlich in Führung. Doch auch für den Norweger ist es ein enttäuschender Tag.

2. Durchgang, 13.14 Uhr: Stefan Hula aus Polen mit 98,5 Metern. Er hat heute mit den vorderen Plätzen nichts zu tun.

2. Durchgang, 13.08 Uhr: Los geht es mit dem 2. Durchgang auf der Normalschanze in Zhangjiakou!

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Markus Eisenbichler ist schon raus

Update vom 6. Februar, 13.05 Uhr: Fazit 1. Durchgang: Markus Eisenbichler ist bei den Olympischen Winterspielen in China beim Wettbewerb auf der Normalschanze bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden. Der Bayer sprang am Sonntag in Zhangjiakou bei schwierigen Bedingungen 92 Meter weit. Das reichte nur für Rang 31. Die besten 30 Springer qualifizierten sich für den zweiten Durchgang. Auch für den Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger lief es nicht gut. Der Oberstdorfer liegt zur Halbzeit nur auf dem 21. Platz. Als bester Deutscher ist Constantin Schmid Sechster.

Medaillen-Hoffnung bei Olympia 2022: Karl Geiger. © Christof STACHE / AFP

1. Durchgang, 12.50 Uhr: Karl Geiger ist dran. Nicht gut, leider nicht gut. Der Allgäuer ist mit der Hüfte zu weit vorne. Er bekommt keinen Abdruck auf den Schanzentisch und ist viel zu flach am Hang. Nur Rang 21 nach Durchgang eins für den Führenden im Gesamtweltcup. Er sieht frustriert aus. Das ist in der Tat eine große Enttäuschung für die DSV-Adler! Das war der erste Durchgang aus China.

1. Durchgang, 12.49 Uhr: Hammer! Topfavorit Ryoyu Kobayashi untermauert seine Ansprüche und setzt 104,5 Meter in den Schnee. Damit geht der Japaner klar in Führung.

1. Durchgang, 12.46 Uhr: Auch Markus Lindvik enttäuscht. Was für eine Überraschung! Der Norweger, der die Qualifikation gewann, schafft nur 98,5 Meter und ist damit nur 16.. Mein Lieber! Gibt es hier und heute die große Olympia-Überraschung?

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Markus Eisenbichler enttäuscht

1. Durchgang, 12.44 Uhr: Puuuuuuuuhhhh ... Markus Eisenbichler ist beim Absprung zu spät dran. Kein guter Sprung vom Oberbayern. Er kommt nur auf 92 Meter und ist bei noch vier ausbleibenden Springern nur 26.. Verpasst er sogar den zweiten Durchgang bei Olympia 2022?

1. Durchgang, 12.42 Uhr: Stefan Kraft kantet auf. Der ehemalige Tourneesieger verpasst einen idealen Absprung und landet nur bei 98 Metern. Das ist deutlich zu wenig, um vorne anzugreifen. Aktuell ist das nur Rang zwölf für den Österreicher.

1. Durchgang, 12.36 Uhr: Der Slowene Lovro Kos enttäuscht. Bei der Vierschanzentournee war er stark unterwegs. Heute kommt er nur auf 95 Meter. Damit wäre er aktuell raus.

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Constantin Schmid überzeugt

1. Durchgang, 12.33 Uhr: Der nächste DSV-Adler: Constantin Schmid aus Oberaudorf im südlichsten Südbayern bringt 102 Meter in den Schnee. Da lächelt der 22-jährige Bursche. Die kleinen Schanzen liegen im besser als die Großschanze, und das zeigt er hier und heute in China.

1. Durchgang, 12.30 Uhr: Zwei Russen liegen aktuell weit vorne. Aber die besten Springer kommen noch. Ein Deutscher ist bisher noch nicht vom Schanzentisch gegangen. Routinier Kamil Stoch, der eine schwierige Saison hat, geht in Führung.

1. Durchgang, 12.27 Uhr: Kobayashi springt. Aber Junshiro, der 30-jährige und damit ältere Bruder von Top-Springer Ryoyu Kobayashi. Er setzt seine Ski bei 97,5 Meter in den Kunstschnee - und ist nicht zufrieden damit.

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - „Oldie“ Simon Ammann glänzt

1. Durchgang, 12.22 Uhr: „Oldie“ Simon Ammann geht vom Schanzentisch - und wie. Der 40-jährige Schweizer landet bei 104,5 Metern und ballt jubelnd die Faust. Das ist die Führung für den Routinier aus dem Kanton St. Gallen.

1. Durchgang, 12.16 Uhr: Der Finne Anti Aalto, aktuell gut in Form, geht nach einem guten Sprung in Führung. Zur Einordnung: Die ersten 30 ziehen in den zweiten Durchgang ein.

1. Durchgang, 12.11 Uhr: Starker Sprung des Polen Stefan Hula, der bei 103 Metern landet und sich auf Platz eins setzt.

1. Durchgang, 12.05 Uhr: Ex-Bundestrainer Werner Schuster ist wieder als Experte für Eurosport. Während die ersten Springer den Hang hinunterfliegen, erklärt er, dass die Olympia-Schanze „ein wenig der Schanze in Oberstdorf nachempfunden sei. Bislang half es aber noch nichts“. Denn: Das deutsche Team hatte in der Qualifikation gehörig Probleme, mit den Bedingungen klarzukommen.

1. Durchgang, 12 Uhr: Los geht es mit dem Skispringen von der Normalschanze in Zhangjiakou!

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Markus Eisenbichler glaubt an Karl Geiger

Update vom 6. Februar, 11.55 Uhr: Markus Eisenbichler glaubt trotz der mäßigen Qualifikation an DSV-Kollege Karl Geiger. Trotz des Topfavoriten Ryoyu Kobayashi. „Der Kobayashi ist ein aggressiver Springer. Der Karl kommt über seine Genauigkeit“, erklärte der Oberbayer bei Eurosport am Mikrofon. Doch: Wie genau kommt Geiger heute vom Schanzentisch?

Update vom 6. Februar, 11.45 Uhr: Der ehemalige Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt traut Deutschlands derzeitiger Nummer eins Karl Geiger den Olympiasieg im Einzel zu. „Er ist definitiv reif dafür. Nur muss man sagen: Reif dafür sind auch Kobayashi und Lindvik. Aber ich glaube, er hat ganz gute Chancen. Da ist er schon eine Macht“, sagte der 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Badener war 2002 in Salt Lake City Team-Olympiasieger geworden.

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Was macht Markus Eisenbichler?

Update vom 6. Februar, 11.35 Uhr: Der Austragungsort ist heute das Snow Ruyi National Ski Jumping Centre nahe der Millionenstadt Zhangjiakou. Die Anlage gab es früher nicht. Sie wurde, hypermodern und für sehr viel Geld, in ein zuvor unberührtes Tal hineingebaut.

Update vom 6. Februar, 11.20 Uhr: Wie schlägt sich Markus Eisenbichler? Der 30-jährige Oberbayer ist immer für eine Überraschung gut. So holte er zum Beispiel beim Neujahrsspringen von der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen einen starken zweiten Platz. Schon vier Mal stand er in dieser Saison als jeweils Dritter auf dem Podest. Und heute?

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Karl Geiger mit Problemen

Erstmeldung vom 6. Februar: München/Zhangjiakou - Das Allgäu schaut gespannt nach China. Denn: Karl Geiger aus Oberstdorf kämpft heute bei Olympia 2022 im Skispringen um Gold von der Normalschanze. Im besten Fall. Fünf Tage vor seinem 29. Geburtstag kann sich Geiger den Traum einer Medaille bei den Olympischen Winterspielen erfüllen, wenn der Führende im Gesamtweltcup deutlich besser springt als im Training und in der Qualifikation.

In dieser reichte es für den Allgäuer nur zu Platz neun, nachdem er bereits im Training alle Sprünge regelrecht versemmelt hatte. „Es ist nicht der Karl, den wir kennen“, sagte der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster bei Eurosport: „Er steigert sich aber langsam, vom Absprung her war es sein bester Sprung.“

Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze im Live-Ticker - Was ist für Karl Geiger drin?

Nach dem Sprung auf Platz neun, zeigte sich Geiger nach den enormen Anlaufschwierigkeiten in China zumindest erleichtert. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung, es fehlt aber noch ein gutes Stück. Wir sind ein bisschen auf der Suche nach dem, was nach ganz vorne fehlt“, sagte Geiger. Mit 97,5 m und 103,9 Punkten lag der Skiflug-Weltmeister, der an den beiden Trainingstagen große Probleme hatte, deutlich hinter Qualifikationssieger Marius Lindvik (Norwegen), der mit 100,5 m auf 116,7 Punkte kam. Der Topfavorit, Ryoyu Kobayashi aus Japan, kam mit 111,4 Punkten auf Platz vier.

Wer setzt sich in Zhangjiakou 180 Kilometer nordöstlich von Peking durch? Verfolgen Sie das Skispringen von der Normalschanze an diesem Sonntagmittag (ab 12 Uhr) im Live-Ticker von tz.de. (pm)