Nach dem Tod seiner Frau Rosi: Christian Neureuther blickt emotional zurück

Von: Melanie Gottschalk

Drucken Teilen

Für die Neureuthers wird Weihnachten dieses Mal anders sein, denn erstmals feiern sie ohne Rosi Mittermaier. Ihr Mann Christian blickt emotional zurück.

München – Die deutsche Ski-Ikone Rosi Mittermaier starb vor fast zwölf Monaten. Seitdem durchleben ihr Ehemann Christian Neureuther, ihr Sohn Felix und die restliche Familie die ersten Momente ohne die geliebte Mutter und Ehefrau. Felix Neureuther konnte seine Emotionen während eines kürzlich geführten Interviews nicht zurückhalten. Der Auslöser: Das Interview wurde in seinem Elternhaus in Garmisch-Partenkirchen durchgeführt.

Der 39-Jährige äußerte sich in dem Radiogespräch, das im Rahmen der Sendung „Frühstück bei mir“ des österreichischen Rundfunks stattfand, wie folgt: „Das war nicht so geplant, ist mir tatsächlich noch nie in einem Interview passiert. Ich denke, es ist der Ort. An diesem Tisch feiern wir gemeinsam Weihnachten. Hier stecken so viele Erinnerungen“.

Christian Neureuther blickt emotional auf das erste Jahr ohne seine Frau Rosi zurück

Auch sein Vater, Christian Neureuther, spürt täglich das Fehlen seiner Frau, wie er in der ARD-Sendung „Talk im Schloss“ offenbarte: „Rosi ist jede Sekunde bei mir. Rosi ist immer da, mal mehr, mal weniger.“ Der Verlust seiner Ehefrau, mit der er insgesamt 43 Jahre verbracht hatte, war für ihn eine enorme Belastung.

Christian Neureuther vermisst Rosi Mittermaier nach wie vor sehr. Selbst Kleinigkeiten rufen Erinnerungen an seine verstorbene Frau hervor. „Das zieht mich total herunter“, erklärte er. So lässt er beispielsweise niemanden an den Kleiderschrank der verstorbenen „Gold-Rosi“ heran: „Über den Schrank wache ich ganz allein.“

43 Jahre teilten Rosi Mittermaier und ihr Mann Christian Neureuther ihr Leben. Anfang 2023 verstarb die Ski-Legende an Krebs. Christian Neureuther spricht nun emotional über das erste Jahr ohne seine Frau. © APress/imago

Familie gibt Christian Neureuther an Weihnachten Halt

Gerade an Weihnachten werden ihm seine Kinder und deren Familien aber Halt geben, das sei die Botschaft gewesen, die Rosi Mittermaier ihren Kindern noch mit auf den Weg gab. „Passt auf den Vater auf! Die Familie ist das Zentrum von allem!“, erzählte Christian Neureuther von der Botschaft seiner Frau.

Aber nicht nur seine Kinder, auch seine Enkelkinder helfen Opa Christian durch die schweren Monate – und verbringen am liebsten ihre Zeit auf der Piste. „Es ist einfach toll, mit meinen Enkeln auf die Piste zu gehen“, sagte Neureuther bereits wenige Monate nach dem Tod seiner Frau.

Rosi Mittermaiers Tod jährt sich am 4. Januar 2024 erstmals, sie starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Für die Familie war der Verlust ein harter Schlag. Felix Neureuther sagte bei dem Radio-Interview, dass ihn der Tod seiner Mutter immer noch sehr bewege. „Aber es überwiegt die Dankbarkeit, ihre Liebe und Stärke erlebt zu haben.“ So oder so ähnlich wird es vermutlich der ganzen Familie gehen. (msb)

Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.