Christian Neureuther erkannte Schwangerschaft von Miri nach prüfendem Blick sofort

Von: Korbinian Kothny

Die erste Schwangerschaft von Miriam Neureuther kam überraschend. Nicht für alle - Opa Christian hatte den richtigen Instinkt.

Garmisch-Partenkirchen – Seit dem 14. Oktober 2017 hat sich das Leben von Felix und Miriam Neureuther grundlegend verändert. Das deutsche Wintersport-Powerduo wurde vor fast sechs Jahren zum ersten Mal Eltern. Nach Tochter Matilda kamen Leo und Lotta hinzu.

Miriam Neureuther hatte ursprünglich keine Schwangerschaft im Sinn

Zu jener Zeit hatte Miriam Neureuther nicht wirklich mit ihrer ersten Schwangerschaft gerechnet. „Ich bin von einem Wettkampf nach Hause gefahren, weil ich mich bei einem Ski-Test übergeben musste und dachte, dass ich Magen-Darm habe“, blickt Miri im Video-Podcast Spotlight mit Rene Adler auf den Februar des betreffenden Jahres zurück.

Selbst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hatte die ehemalige Biathletin nicht an eine Schwangerschaft gedacht. Vielmehr stand für die damals 33-Jährige eine Operation an den Nasennebenhöhlen an.

Christian Neureuther dachte nach einem prüfenden Blick sofort an Schwangerschaft

Christian Neureuther, Felix‘ Vater und mittlerweile Miriams Schwiegervater, hatte jedoch sofort einen anderen Verdacht. „Dann hat Felix‘ Papa zu mir gemeint: ‚Ich glaube, du bist einfach schwanger. Du hast so eine große Brust bekommen‘“, fährt Miriam fort.

Und tatsächlich, Christian Neureuther lag richtig. Aufgrund der vermuteten Krankheit konnte Miriam ihre Schwangerschaft relativ lange geheim halten. Erst nach den ersten zwölf Wochen gaben sie und Felix die bevorstehende Geburt bekannt.

Für Miriam Neureuther war die Schwangerschaft Schicksal

Im Oktober brachte Miriam schließlich Matilda zur Welt. Für sie war das auch „irgendwie Schicksal.“ „Wir haben uns im Dezember einen Tag gesehen und ich war dann Ende Januar schwanger. Dann soll es auch so sein“, ist sich die ehemalige Biathletin sicher. Ohne Christians aufmerksamen Blick hätte sie wahrscheinlich erst etwas später davon erfahren. (kk)

