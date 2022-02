Olympia 2022: Fans können deutsche Fahnenträger mitbestimmen

Olympia-Entscheidung gefallen: Deutsche Fahnenträger stehen fest

Von: Alexander Kaindl

Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Wer trägt die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier? Die Entscheidung ist gefallen.

Update vom 3. Februar, 8.56 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen! Claudia Pechstein und Francesco Friedrich tragen die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin aus Berlin und der Bob-Dominator aus Oberbärenburg erhielten bei der Abstimmung unter Sportlern und Fans die meisten Stimmen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag bekannt.

„Es ist eine riesen Ehre für mich, das deutsche Team als Fahnenträgerin ins Stadion zu führen“, sagte Pechstein: „Ich habe in meiner Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und jetzt als Olympia-Rekordteilnehmerin die Fahne für Team Deutschland tragen zu dürfen, macht mich sehr stolz.“ Und Friedrich meinte: „Das ist mindestens gleichzusetzen mit der Goldmedaille, die wir hier gewinnen können.“

Zum zweiten Mal nach den Sommerspielen in Tokio 2021, wo Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding bei der Eröffnungsfeier das deutsche Team ins Stadion geführt hatten, wurden eine Frau und ein Mann ausgewählt. Das deutsche Team will damit ein Zeichen für die Gleichberechtigung setzen.

Friedrich will in Peking natürlich nicht nur die Fahne tragen - der Bob-Dominator ist auf Medaillenjagd. Nach seinem Doppelsieg vor vier Jahren in Pyeongchang will der 31 Jahre alte Rekordweltmeister in China den Olympia-Rekord von Andre Lange mit vier Goldmedaillen einstellen. An der Seite von Pechstein ins Vogelnest zu laufen, dürfte ihm noch einmal einen Schub geben.

„Die Fahne zu tragen, wäre ein absoluter Ritterschlag. Das wäre richtig genial“, hatte er im Vorfeld exklusiv gegenüber Merkur und tz gesagt. Für den großen Auftritt nimmt Friedrich auch logistische Hürden in Kauf. Sein Quartier ist in Yanqing, An- und Abreise sind mit einigem Aufwand verbunden. Die Rolle als Fahnenträger ist ihm jede zusätzliche Belastung wert: „Das Team Deutschland anzuführen und mit der Fahne in das Stadion zu marschieren - das ist das I-Tüpfelchen auf jeder Sportlerkarriere. Und eine wahnsinnige Ehre.“

Fahnenträger bei Olympia: Deutschland setzt erneut auf Duo

Erstmeldung vom 24. Januar: Berlin - Es sind die spannendsten Wochen in diesem Wintersport-Jahr: Gerade erst standen die prestigeträchtigen Ski-Rennen in Kitzbühel an, die Biathleten waren in Antholz aktiv, die Skispringer flogen in Titisee-Neustadt. Und das große Highlight folgt natürlich noch: die Olympischen Spiele in Peking.

Auch wenn die Veranstaltung seit Monaten von etlichen Störgeräuschen begleitet wird, wird die Faszination Olympia in diesen Tagen immer greifbarer. Schließlich fällt der offizielle Startschuss schon am 4. Februar. Der Countdown läuft also. Während manch ein Athlet noch um sein Ticket zittert und Corona eine allgegenwärtige Gefahr ist, blicken die Organisatoren schon auf die Eröffnungsfeier in Peking. Damit verbunden ist natürlich die Frage: Wer sind die Fahnenträger?

Aus deutscher Sicht ist Claudia Pechstein eine der Kandidatinnen, die diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen könnte. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin steht bei der Entscheidung über das deutsche Fahnenträgerduo für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) zur Wahl. Die Berlinerin gehört zu insgesamt sechs Athletinnen und Athleten, die auf den Zuschlag hoffen dürfen.

Neben Pechstein, die an ihren achten Winterspielen teilnimmt, wurden bei den Frauen Rodlerin Natalie Geisenberger und Snowboarderin Ramona Hofmeister nominiert. Die Kandidaten bei den Männern sind Bob-Dominator Francesco Friedrich, Eishockeyspieler Moritz Müller und Rodler Tobias Wendl.



Olympia 2022: Fans können deutsche Fahnenträger mitbestimmen

Ein Duo bei den Fahnenträgern? Das kennt man vom deutschen Team bereits: Schon bei den Sommerspielen in Tokio waren eine Frau und ein Mann ausgewählt worden, um die Delegation anzuführen. Damals, im Juli 2021, hatten Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier getragen.

Nach diesem Vorbild handelt man nun auch in Peking: Eine Frau und ein Mann sollen ausgewählt werden. Die Stimmen der deutschen Athletinnen und Athleten sowie der Fans werden mit jeweils 50 Prozent gewertet. Gewählt werden kann bis zum 30. Januar (23.59 Uhr MEZ) unter www.teamdeutschland.de. Die Bekanntgabe des Ergebnisses erfolgt am 3. Februar (06.00 Uhr MEZ), einen Tag vor der Eröffnungsfeier.

Kriterien für die Vorauswahl waren laut DOSB Erfolg, Vorbildfunktion und Vielfalt des Sports. Zudem hätten „die Corona-Regeln vor Ort Einfluss auf die An- und Abreise der Athlet*innen und somit auch auf die Vorauswahl“. (akl/sid)