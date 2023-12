Nach fürchterlichem Sturz: Skispringerin meldet sich mit vielsagender Botschaft

Von: Alexander Kaindl

Drucken Teilen

Es sind Szenen, die man so schnell nicht vergisst: Skispringerin Anna Odine Ström stürzte in Engelberg schwer. Rettungskräfte mussten sie abtransportieren.

Engelberg – Drama-Minuten beim Skispringen: Die Norwegerin Anna Odine Ström stürzte am Freitagabend bei der Weltcup-Premiere der Frauen schwer. Die 25-Jährige kam bei einem Versuch auf 122 Meter zu Fall und lag anschließend minutenlang regungslos im Auslauf.

Skispringerin bleibt nach Sturz regungslos liegen: Drama-Minuten im Weltcup

Mehrere Rettungskräfte eilten zu Hilfe und transportierten die 25-Jährige anschließend ab. Bei Zuschauern und Athletinnen im schweizerischen Engelberg wurde es still. Auch beim danach folgenden Finale des Springens kam keinerlei Stimmung mehr auf.

„Es ist immer schwierig, sowas mit anzusehen, wenn jemand nicht mehr alleine rausgehen kann. Ich hoffe, ihr geht es bald wieder besser“, sagte Deutschlands beste Springerin Katharina Schmid (früher Althaus). Die dreifache Weltmeisterin von Planica brach im Auslauf zunächst das laufende Interview ab und wirkte den Tränen nahe. Teamkollegin Selina Freitag sagte, es sei nicht gut, wenn eine Athletin nicht selbst aufstehe.

Schreckmoment in Engelberg: Anna Odine Ström blieb nach einem schweren Sturz liegen. © Geisser / Beautiful Sports / Imago

Skispringen in Engelberg: Ström stürzt schwer, Wettkampf wird zur Nebensache

Der Wettbewerb wurde völlig zur Nebensache, nachdem Ström als Vierte des ersten Durchgangs so schwer gestürzt war. Ema Klinec aus Slowenien vermied einen weiteren Sturz nur knapp und vergab mit der verpatzten Landung den Sieg. Klinec wurde Dritte.

Platz eins sicherte sich Josephine Pagnier aus Frankreich vor Alexandria Loutitt aus Kanada. Schmid belegte nach Sprüngen auf 118 und 114 Meter den 13. Platz. Die Frauen sind in diesem Winter erstmals in dem malerischen Ort in der Schweiz vertreten.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Anna Odine Ström meldet sich nach schwerem Sturz mit vielsagender Botschaft

Immerhin: Ström meldete sich noch am Abend selbst via Instagram. Sie zeigte ein Bild von ihrem linken Bein, das geschient auf einem Stuhl liegt. Daneben lehnt eine Krücke. Die vielsagende Botschaft: „Alive, but that‘s about it.“ Zu Deutsch: „Am Leben, aber das ist auch schon alles.“

Von offizieller Seite gab es zunächst (Stand: 16. Dezember, 8 Uhr) noch keine Diagnose, aus dem norwegischen Lager hieß es lediglich, dass Ström erstmal auf Krücken unterwegs sein werde. Nach den Untersuchungen in der Heimat soll es jedoch weitere Updates geben. Ström bekommt in den Kommentarspalten der verschiedensten Beiträge viel Zuspruch aus der Skisprung-Szene. Auch der DSV drückt die Daumen und wünscht „nur das Beste“.

Schwere Verletzungen sind im Wintersport leider Alltag – vor allem im alpinen Skisport gibt es derzeit extrem viele Ausfälle. (akl/dpa)