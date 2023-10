Wintersport-Wunderkind tritt zurück: Mit 14 Jahren Weltcup-Debüt, mit 23 Karriereende

Von: Sascha Mehr

Die Freeskierin Lara Wolf gibt bekannt, dass sie ihre Karriere mit sofortiger Wirkung beendet und sich beruflich neu orientiert.

Zams – Lara Wolf beendet ihre Karriere mit nur 23 Jahren. Die Freeskierin galt als Wunderkind und feierte bereits im Alter von nur 14 Jahren ihr Debüt im Weltcup. Nach acht Jahren erklärte sie nun aber ihren Rücktritt vom aktiven Freeski-Sport. Der Grund ist die berufliche Zukunft abseits des Sports.

Lara Wolf Geboren: 23. März 2000 (Alter 23 Jahre), Kappl Nationalität: Österreich Sportart: Ski Freestyle

Freeskierin beendet Karriere: Wolf macht mit 23 Jahren Schluss

„Es gibt für alles im Leben seine Zeit, und jetzt ist es Zeit für diesen Beitrag. Nach neun aufregenden Jahren verabschiede ich mich vom Wettkampfskifahren. Ich bin kein Mensch, der viele Worte macht, aber ich möchte Ihnen allen danken und Sie wissen lassen, dass mir Ihre Unterstützung in all den Jahren sehr viel bedeutet hat“, schrieb die 23-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal.

„Ein besonderer Dank geht an alle meine Sponsoren, Familie und Freunde, Unterstützer und Fans, Menschen, die ich in dieser Zeit auf der ganzen Welt getroffen habe, und insbesondere an das Freeski-Austria-Team. Das Leben wird weiterhin ein Weg voller Abenteuer sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von ihnen drinnen darauf warten, entdeckt zu werden, wenn man einen neugierigen Geist, eine reine Seele und ein offenes Herz bewahrt“, so Wolf weiter.

Lara Wolf hat ihre Karriere beendet. © Instgram/laraa_wolf / Imago

Zahlreiche Fans und Athleten aus dem Wintersport kommentierten den Beitrag, gratulierten Lara Wolf zu einer großartigen Karriere und wünschten ihr nur das Beste für ihre Zukunft. „Herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Karriere! Es ist großartig, dich kennengelernt zu haben und ich wünsche dir alles Gute“, schrieb beispielsweise Avital Carroll, ehemalige Mannschaftskollegin im österreichischen Freeski-Team.

Freeskierin beendet Karriere: Erfolgreiche Karriere von Wolf

Die Tirolerin Wolf nahm an den Weltmeisterschaften im spanischen Sierra Nevada, Canyons, Aspen (beide USA) und im georgischen Bakuriani teil. Außerdem war sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 am Start. Eine Medaille konnte sie bei Großveranstaltungen keine gewinnen.

Ihren größten Erfolg feierte die 23-Jährige 2022. Sie wurde Dritte beim Slopestyle in Font Romeu und schaffte dadurch als erste Österreicherin den Sprung auf ein Freeski-Weltcup-Podium.

In diesem Jahr beendeten mehrere Wintersport-Stars ihre Karrieren. Unter anderem erklärte Fabian Wilkens Solheim seinen Rücktritt vom aktiven Sport. (smr)