Mutmaßliches Opfer im Biathlon-Skandal bricht ihr Schweigen – und verrät überraschendes Detail

Von: Sascha Mehr

Teilen

Justine Braisaz-Bouchet hat sich zur Rückkehr ihrer Teamkollegen Julia Simon in die französische Nationalmannschaft geäußert.

Paris – In wenigen Wochen ist die kräftezehrende und quälend lange Vorbereitung vorbei und der Biathlon-Weltcup startet. Zum Auftakt geht es ins schwedische Östersund, wo die ersten Weltcuppunkte vergeben werden. Die französische Mannschaft ist heiß auf den Start in die neue Saison, auch wenn der Betrugsskandal längst nicht abgeschlossen ist.

Justine Braisaz-Bouchet Geboren: 4. Juli 1996 (Alter 27 Jahre), Albertville Nationalität: Frankreich Sportart: Biathlon

Biathlon-Skandal: Braisaz-Bouchet bricht Schweigen

Simon wird beschuldigt, die Kreditkarten ihrer französischen Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet und eines weiteren Teammitglieds illegal genutzt zu haben. Sie stritt aber alles ab, beteuerte ihre Unschuld und sieht sich selbst als Opfer eines Betrugs. Die Ermittlungen in dem Fall laufen, Braisaz-Bouchet hatte Klage gegen ihre Teamkollegin eingereicht.

Trotz des laufenden Verfahrens kommt es zur Rückkehr von Simon in den Kreis der französischen Nationalmannschaft. Wie das Sportmagazin Nordic Mag berichtet, wird es im vorletzten Trainingslager der französischen Biathlon-Frauen vor dem Saisonauftakt zur Wiedervereinigung mit der Gesamtweltcupsiegerin kommen.

Braisaz-Bouchet will in der kommenden Saison wieder angreifen. © TOMASZ MARKOWSK/imago-images.de

Zunächst gab es keinen Kommentar von Justine Braisaz-Bouchet zur Simon-Rückkehr, nun bricht die Französin aber ihr Schweigen. „Ich denke, es ist auch das Ziel der Gruppe, sich auf die Leistung zu konzentrieren und die privaten Angelegenheiten außen vorzulassen. Ich will mich auf die sportliche Karriere konzentrieren. Ich bin in der Lage, die Dinge zu trennen“, sagte sie in einem Interview mit dem TV-Sender Eurosport.

Biathlon-Skandal: Simon äußert sich zur kommenden Saison

„Ich habe das getan, was ich tun muss, gemäß meinen Werten.“ Ihre Beziehung zu Simon sei aber „natürlich etwas Besonderes“, so Braisaz-Bouchet weiter, die mit dem Thema abgeschlossen hat: „Für mich sind die Dinge klar. Ich habe meinen Frieden damit gemacht.“ Dann überraschte sie mit einem Detail: Es soll den Versuch gegeben haben, sich mit Simon und dem Verband zu versöhnen. Ob es wirklich zu einer Versöhnung kam, verriet sie aber nicht.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

„Wir sind hier, um Biathletinnen zu sein, wir sind Profis. Ich hoffe, dass wir das alle sind und dass wir nach den Gipfeln greifen und unser Bestes geben, sowohl im Einzel als auch in der Staffel“, sagte Simon zu Eurosport und hofft auf eine erfolgreiche Saison mit der französischen Biathlon-Nationalmannschaft. (smr)