Deutsche Wintersport-Legende hat Angst wegen Skisprung-Beben

Von: Christoph Wutz

Jens Weißflog hält die anstehenden Skisprung-Reformen für falsch. © Imago / Ulrich Wagner

Künftig dürfen wohl pro Nation nur noch fünf Athleten im Skisprung-Weltcup antreten. Jens Weißflog machte jetzt seinem Unmut darüber Luft.

Oberwiesenthal – Im Skispringen steht eine einschneidende Reform bevor. Auf einer Tagung im kroatischen Dubrovnik möchte der Ski-Weltverband FIS Anfang Mai wohl unter anderem eine Reduzierung der festen Weltcup-Teilnehmer pro Nation bekanntgeben. Skisprung-Legende Jens Weißflog hat sich jetzt zu den Änderungen, die bereits ab der kommenden Saison in Kraft treten sollen, geäußert – und sie scharf kritisiert.

Jens Weißflog Geboren: 21. Juli 1964 (Alter: 58 Jahre), Steinheidel-Erlabrunn, DDR Disziplin: Skispringen Größte Erfolge: Olympiasieger, Weltmeister (je 3x), Gesamtweltcup-Sieger Karriereende: 1996

Skisprung-Olympiasieger Weißflog zu Änderungen: „Falscher Ansatz“

Weißflog nahm im Interview mit Sport1 Stellung zur geplanten Reform, nach der die besten Skisprung-Nationen ab dem nächsten Jahr nur noch fünf statt zuvor sechs feste Startplätze im Weltcup haben, was die schwächeren Länder stärken soll. Für den 58-Jährigen bedeutet dies aber „nicht zwangsläufig auch mehr Qualität bei den Nationen der zweiten Reihe. Das ist ein falscher Ansatz, der nicht für mehr Vielfalt in der Spitze sorgt.“

Eine weitere Änderung sieht vor, dass zukünftig die Top-Länder wie Deutschland, Österreich oder auch Norwegen einen Großteil der Reisekosten im Skisprung-Weltcup übernehmen. Diese Umverschiebung, die ebenfalls mehr Chancengleichheit bewirken soll, „bedeutet nicht, dass die Qualität automatisch steigt“, so Weißflog: „Da müssen andere Dinge passieren.“

Reform bedeutet laut Ex-Skispringer Weißflog „weniger Möglichkeiten für den Nachwuchs“

Der dreimalige Olympiasieger präzisierte auch, an welcher Stellschraube seiner Meinung nach stattdessen gedreht werden sollte: „In den betreffenden Ländern muss an der Basis gearbeitet werden“, sagte der „Floh vom Fichtelberg“ bei Sport1.

Er sieht die bevorstehende Reform als Gefahr für die Zukunft des Skispringens: „Weniger Startplätze bedeuten auch weniger Möglichkeiten für den Nachwuchs.“ Allerdings beobachtet Weißflog derartige Entwicklungen nicht nur in seiner Paradedisziplin, sondern „in fast allen Wintersportarten“. „Die Etablierten sind über Jahre hinweg vorne dabei. Der Nachwuchs erhält durch die geringen Startplätze kaum eine Chance“, so der 58-Jährige weiter.

Skisprung-Legende Weißflog warnt auch DSV: „Da kommt kaum was nach“

Auch in Bezug auf den Deutschen Ski-Verband (DSV) legte Weißflog, der inzwischen ein Hotel und Restaurant in seiner Heimat Oberwiesenthal im Erzgebirge führt, den Finger in diese Wunde: „Das Hauptproblem sehe ich darin, dass wir mit Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger ein Team haben, das so schon seit Jahren zusammen ist. Da kommt kaum was nach.“

Es sei allgemein im Sport „kaum möglich, dass ein Athlet jedes Jahr absolutes Spitzenniveau abliefert“, warnte die Skisprung-Legende und hob aber den Beinahe-Triumph von Karl Geiger im Gesamtweltcup vor zwei Jahren lobend hervor. Manuel Fettner, ein österreichischer Kollege von Geiger, scheint jetzt sein privates Glück gefunden zu haben.

Ex-Skispringer Weißflog begrüßt DSV-Rückkehr von Werner Schuster

Eine Wende herbeiführen könnte in diesem Zusammenhang aber die Rückkehr von Werner Schuster zum DSV. Der ehemalige Bundestrainer wird fortan als Cheftrainer Nachwuchs die Jugend-Springer betreuen.

Eine Verpflichtung, die Weißflog begrüßte: „Er ist ein interessanter Mensch und interessanter Trainer, der Impulse setzen kann. Diese Impulse von außen sind im Trainerbereich immer wieder nötig. Daher sehe ich das positiv“, so der 58-Jährige. (wuc)