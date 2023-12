Deutsche Wintersport-Legende lauscht: Ihre Tochter hat nur einen Wunsch ans Christkind

Von: Christoph Wutz

Die Tochter von Evi Sachenbacher-Stehle teilt die Passion ihrer Mutter. Bei Skitouren tut sie sich aber schwer. Helfen könnte ein spezielles Geschenk.

Bad Hindelang – Evi Sachenbacher-Stehle verbringt nach ihrer aktiven Laufbahn viel Zeit mit ihren beiden Töchtern Mina und Greta. Die frühere Skilangläuferin und Biathletin zeigte ihren Kindern zuletzt bereits, was sie ihr „halbes Leben lang gemacht hat“. Jetzt verschlug es die Familie der 43-Jährigen auf den Weihnachtsmarkt. Sachenbacher-Stehle bekam dabei Wind vom großen Wunsch einer ihrer Töchter – und richtete danach eine besondere Bitte an das Christkind.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: 27. November 1980 (Alter 43 Jahre), Traunstein Sportarten: Skilanglauf, Biathlon Karriereende: November 2014 Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 1x WM-Gold

Wintersport-Legende lauscht auf dem Weihnachtsmarkt: Ihre Tochter hat nur einen Wunsch

Auf ihrem Instagram-Profil berichtete die zweimalige Olympiasiegerin, kürzlich mit ihren Mädels über den Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang im Allgäu geschlendert zu sein. Die beiden ließen es sich dabei nicht nehmen, dem Christkind ihre Sehnsüchte für das Fest mitzuteilen.

Dabei hörte ihre Mutter aufmerksam zu: „Ich habe gelauscht, als die Mädels dem Christkind ihre Wünsche anvertraut haben“, verriet Sachenbacher-Stehle. Das Gesuch ihrer jüngsten Tochter überraschte die 43-Jährige nur auf den ersten Blick: „Gretas einziger Wunsch waren Skitouren-Adapter für ihre Ski und Felle dazu, damit sie wie ihre große Schwester auch alleine den Berg hochlaufen kann. Das wird sich wohl machen lassen, oder, liebes Christkind?“, bat Sachenbacher-Stehle mit einem Augenzwinkern.

Ex-Biathlon- und -Skilanglauf-Star Evi Sachenbacher-Stehle genießt frostige Ausflüge mit ihrer Familie. © Screenshots: Instagram/Evi Sachenbacher-Stehle

„Bald wird‘s einfacher“: Ex-Ski-Ass Sachenbacher-Stehle hofft auf das Christkind

Und die Bitte der 43-Jährigen hat auch einen praktischen Zweck. Denn Sachenbacher-Stehle hat zwar das Ski-Fieber in ihren beiden Kindern wecken können, allerdings kann Greta bei gemeinsamen Touren manchmal noch nicht mithalten.

Daher müsse Sachenbacher-Stehle während der Ausflüge „ab und zu schon kämpfen, mit der kleinen Maus hinten dran“, schrieb sie in dem Beitrag. Schließlich hängt, wie in dem Video zum Post zu sehen ist, Greta meist mit einem Seil an ihrer Mutter. Allerdings versah sie den Satz mit einem Lach-Emoji und freute sich über die Fortschritte ihrer kleinen Tochter. „Bald wird‘s ja einfacher für mich“, blickte die ehemalige Langläuferin bereits auf die Zeit nach der Bescherung an Heiligabend. Dann startet Greta wohl mit einem eigenen Adapter und Fellen durch.

Sachenbacher-Stehle genießt Skitouren mit ihrer Familie und neuem Begleiter

Doch auch die bisherigen Touren bereiten Sachenbacher-Stehle viel Freude. Erst kürzlich drehte das Mutter-Töchter-Gespann eine gemeinsame Runde auf der Piste. „Es war einfach nur traumhaft“, berichtete sie. „Sonnenschein, Pulverschnee und gute Laune, besser geht es nicht.“

Zum rundum gelungenen Ausflug trug auch ein neuer Begleiter der Familie Sachenbacher-Stehle bei: Hund Friedl, der erst kürzlich in das Leben der früheren Biathletin stieß. Im Video zum Beitrag ist zu sehen, wie nicht nur die Kinder, sondern auch der Vierbeiner im Schnee herumtollt und großen Spaß an der Unternehmung findet. Dabei handelte es sich sogar um eine Premiere: Laut Sachenbacher-Stehle, deren langjähriger Begleiter Happy unlängst verstorben war, war dies die „erste Skitour mit Friedl und den Mädels diese Saison“ – sicherlich ein besonderer Moment für die Familie.

Doch auch wenn inzwischen ein neuer Hund an ihrer Seite ist, hat die 43-Jährige ihren früheren Partner Happy nicht vergessen. Vor kurzem besuchte Sachenbacher-Stehle das Grab ihres einstigen Weggefährten. (wuc)