Deutscher Biathlon-Star kündigt Verbesserungen an – mit eigens entworfenem Gewehr

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Biathlet Benedikt Doll will wieder vorne im Weltcup-Zirkus mitmischen. © Christian Einecke/imago

Benedikt Doll ist noch nicht müde. In der neuen Biathlon-Saison will er mit einem speziellen Gewehr im Weltcup wieder vorne angreifen.

München – Der deutsche Biathlon-Star Benedikt Doll hat sein Training im vergangenen Sommer hinten angestellt. Grund dafür war die Geburt seines ersten Kindes. „Da steht das Training hinten an, ich kann daheim nicht weg und mag die Zeit mit Frau und Kind nutzen“, sagte er seinen Followern auf Instagram damals und begründete so die Absage für die Sommer-WM in Ruhpolding. In diesem Sommer gibt der 33-Jährige aber wieder Vollgas und will im Weltcup wieder vorne angreifen.

Benedikt Doll Geboren am: 24. März 1990 (Alter 33 Jahre), Titisee-Neustadt Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: 2x Bronze bei Olympischen Spielen, 1x Gold bei Weltmeisterschaften, 6x Weltcup-Siege

Biathlet Benedikt Doll nimmt Veränderungen an seinem Gewehr vor

Dafür hat er einige Veränderungen an seinem Gewehr vorgenommen. „Nach einer Saison hast du immer das Gefühl ‚Ich muss dies ändern, ich muss das ändern‘. Mit dem neuen Gewehr, dass ich im Frühling entworfen habe, gibt es so viele Dinge, die ich noch verbessern möchte. Es wird also nicht langweilig“, sagte er in einem kurzen Interview mit dem Biathlon-Verband IBU.

In dem Video, das auf der Instagram-Seite des IBU veröffentlicht wurde, spricht er auch über die Veränderungen in seinem Privatleben. Es sei jetzt anders und er genieße die Trainingslager – da er dort mehr Schlaf bekomme. Er habe aber einen guten Sommer gehabt und sei gut für die kommende Saison vorbereitet.

Benedikt Doll will in der kommenden Weltcup-Saison wieder vorne angreifen

Dann wird er sich mit Johannes Thingnes Bö messen, der seiner Konkurrenz in der vergangenen Saison komplett enteilte. In diesem Sommer bereitete er sich doch die meiste Zeit individuell vor, da seine Frau das zweite Baby bekam und er – ähnlich wie Doll im vergangenen Sommer – lieber die Zeit mit seiner Familie nutzen wollte.

Benedikt Doll hat in seiner Zeit als Biathlon-Profi schon viel erlebt. Neben einem Weltmeistertitel gewann er zweimal Bronze bei Olympischen Spielen und stand insgesamt sechsmal ganz oben auf dem Weltcuptreppchen. Sein bestes Ergebnis im Gesamtweltcup strich er in der vergangenen Saison ein, als er Vierter wurde. In der kommenden Saison will er nun an diese Leistungen anknüpfen. (msb)