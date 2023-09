Deutscher Ski-Weltmeister nach Horror-Verletzung wieder „zurück auf Schnee“

Von: Christoph Klaucke

Alexander Schmid zog sich kurz vor Saisonende einen Kreuzbandriss zu. Ein halbes Jahr später verkündet der Ski-Weltmeister positive Neuigkeiten auf dem Weg zum Comeback.

Stilfser Joch – Alexander Schmid hat in der vergangenen Saison eine Wintersport-Achterbahnfahrt der Gefühle durchgemacht. Bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel wurde der gebürtige Oberstdorfer Weltmeister im Parallelrennen, keinen Monat später kam die Horror-Verletzung. Schmid zog sich beim Riesenslalom-Training in Berchtesgaden Anfang März einen Kreuzbandriss im linken Knie und einen Außenmeniskusriss zu – die Saison war natürlich gelaufen. Nach langer Leidenszeit hat der Ski-Weltmeister nun einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback gewagt.

Alexander Schmid Geboren: 9. Juni 1994 (Alter 29 Jahre), Oberstdorf Disziplin: Riesenslalom, Slalom Größte Erfolge: Weltmeister 2023, Olympia-Silber 2022

Alexander Schmid ist nach Kreuzbandriss voll im Zeitplan

Alexander Schmid musste nach der schweren Verletzung unters Messer, der deutsche Ski-Held zeigte sich nach der Operation – sogar Neureuther und Höfl-Riesch reagierten. „Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man! Ab jetzt kann ich nur noch gewinnen“, schrieb Schmid damals vom Krankenbett auf Instagram. Der 29-Jährige bedankte sich zudem bei DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne und kündigte sein Comeback an: „I will be back.“

Köhne, der Schmid anstelle des gerissenen vorderen Kreuzbandes am 8. März die körpereigene Quadrizepssehne aus dem Oberschenkel einsetzte, machte dem besten deutschen Riesenslalomfahrer Hoffnung auf ein frühes Comeback. Seine Prognose: „Einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, ist ein Schneetraining in etwa sechs Monaten wieder möglich.“ Ein halbes Jahr später bewahrheitet sich: Schmid ist voll im Zeitplan.

Glücklich auf Schnee Ski-Weltmeister Alexander Schmid. © Alexander Schmid/Instagram

Deutscher Ski-Weltmeister nach Horror-Verletzung wieder „zurück auf Schnee“

„Endlich, es fühlt sich so gut an, zurück auf dem Schnee zu sein“, schreibt Schmid auf Instagram. Der Allgäuer teilt ein Foto von sich auf Ski vor einer traumhaften Bergkulisse, dazu hält er jubelnd und voller Freude beide Arme mit den Skistöcken in die Luft. Auf einem weiteren Schnappschuss lächelt Schmid in die Kamera und zeigt mit den Fingern das Victory-Zeichen.

„Ein wichtiger kleiner Schritt ist vollbracht“, freut sich Schmid. Während sich das DSV-Team in Argentinien auf die neue Saison, die Ende Oktober mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt, vorbereitet, bleibt der Rückkehrer in Europa. Genauer gesagt befindet sich Schmid auf dem Stilfser Joch in den Südtiroler Alpen. Dort macht er nach seiner Verletzung nun die ersten Schritte auf Schnee. Auf dem Weg zum Comeback soll aber nichts überstürzt werden.

Schmid steht wieder auf Ski – Comeback schon in Sölden?

„Ich werde Schritt für Schritt an meiner Rehabilitation arbeiten. Ein Riesen-Highlight wäre, zum Saisonauftakt in Sölden Ende Oktober am Start zu sein und hoffentlich wieder angreifen zu können! Falls nicht, denke ich ganz pragmatisch: Hauptsache schmerzfrei und ich bekomme mein ,Ski-Gefühl‘ zurück, sodass ich wieder ans Limit und Gas geben kann“, sagte Schmid Ende Juni in einem Interview mit „medi“, einem Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln. In Ralph Weber plant ein weiterer Ski-Star nach „höllischen Schmerzen“ sein Comeback. (ck)