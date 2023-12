Deutsches Ski-Ass stürzt schwer in Gröden: Nacken, Brustwirbelsäule und Gesäß verletzt

Von: Christoph Klaucke

Vor dem Saisonstart in Gröden stürzt Andreas Sander schwer. Trotz Prellungen ist das deutsche Ski-Ass optimistisch für die anstehende Abfahrt.

Gröden – Die deutschen Skifahrer sind bereit, ihre erste Abfahrt der Wintersportsaison in Angriff zu nehmen. Doch für Andreas Sander, ein Ski-Ass des DSV-Teams, hätte dieser Plan beinahe vorzeitig ein Ende gefunden. Der ehemalige WM-Zweite stürzte im Training schwer, hatte jedoch Glück im Unglück.

Andreas Sander Geboren: 13. Juni 1989 (Alter 34 Jahre), Schwelm Disziplin: Abfahrt, Super-G Größter Erfolg: WM-Silber in der Abfahrt 2021

Deutscher Ski-Star Andreas Sander erleidet schweren Sturz im Training

Der 34-jährige Sander kam bei dem Unfall auf dem unteren Teil der Saslong-Piste in Gröden am Dienstag relativ unbeschadet davon, wie er selbst mitteilte. Er konnte nach seinem Sturz Entwarnung geben, so Sander in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes an IPPEN.MEDIA.

„Die Knie fühlen sich gut an. Nacken, Brustwirbelsäule und Gesäß, da habe ich mir sicher ein paar Prellungen geholt. Die sind natürlich schmerzhaft, gerade jetzt im Ziel spüre ich das“, so Sander. „Aber so wie es jetzt gerade ausschaut, habe ich Glück im Unglück gehabt.“ Einem Start am Donnerstag sollte daher nichts im Wege stehen. Sanders größter Erfolg in seiner Karriere war der Gewinn der Silbermedaille in der Abfahrt bei der Weltmeisterschaft in Cortina d‘Ampezzo 2021.

Das deutsche Ski-Ass Andreas Sander ist in Gröden schwer gestürzt. © Robert F. Bukaty/Imago

Nacken, Brustwirbelsäule und Gesäß: Deutsches Ski-Ass erleidet schweren Sturz in Gröden

Die Speed-Spezialisten hatten in diesem Winter bisher kein Glück. Nachdem die bisher geplanten Speed-Rennen am Matterhorn und in Beaver Creek in den USA aufgrund des Wetters abgesagt werden mussten, stehen diese Woche in Gröden die ersten beiden Abfahrten der Saison an. Am Donnerstag und Samstag ist jeweils eine Abfahrt geplant, sowie ein Super-G am Freitag (jeweils um 11.45 Uhr).

Neben Sander sind auch Romed Baumann, Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Simon Jocher und Luis Vogt vom DSV gemeldet. Ex-Kitzbühel-Sieger Dreßen möchte sich bei seinem Comeback nach einer langen Verletzungspause auf die beiden Abfahrten konzentrieren.

Skifahrer freuen sich auf Abfahrts-Premiere in Gröden – Frauen in Val d‘Isere gefordert

Die Frauen treten am Samstag und Sonntag in Val d‘Isere in der Abfahrt und im Super-G an, um Weltcup-Punkte zu sammeln – am vergangenen Sonntag musste dort ein Männerrennen aufgrund starker Niederschläge abgesagt werden. Im Gegensatz zu Sander hatte Wendy Holdener, ebenfalls im Training, kein Glück: Die Olympiasiegerin ereilte eine Hiobsbotschaft, dem nächsten Ski-Star droht das Saison-Aus. (ck/sid)

