Olympia: Eishockey heute live - DEB-Team mit Hammer-Auftakt gegen Kanada

Von: Marco Blanco-Ucles

Medaillenhoffnung für Deutschland: Bundestrainer Toni Söderholm (M.) und die Eishockey-Nationalmannschaft © Sven Simon/Imago

Nach Silber 2018 hofft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut auf eine Olympia-Medaille. Los geht es heute gegen Kanada. Den Auftakt gibt es hier im Live-Ticker.

Olympia-Eishockey heute im Live-Ticker: Deutschland gegen Kanada

Deutschland Kanada

Peking - Es war ein Eishockey-Märchen, das sich 2018 in Pyeongchang ereignete. Damals gewann die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen sensationell Silber, wurde erst im Finale von Russland knapp mit 3:4 nach Overtime bezwungen. Millionen Deutsche stellten sich den Wecker, um die Spiele des DEB-Teams in den frühen Morgenstunden live verfolgen zu können. Auf eine ähnliche Euphorie hoffen die Eishockeyspieler auch heuer bei Olympia. Zum Auftakt wartet mit Kanada gleich ein alter Bekannter aus dem Wintermärchen 2018. Gegen die Nordamerikaner behielt Deutschland vor vier Jahren im Halbfinale sensationell die Oberhand, sicherte sich somit eine Medaille. Kein Wunder also, dass die Kanadier heute (14.10/ZDF und hier im Live-Ticker) Revanche nehmen wollen.

Olympia 2022: Neun deutsche Helden von 2018 noch dabei

War das deutsche Team 2018 noch krasser Außenseiter, haben sich die Vorzeichen mittlerweile geändert. Ein Sieg gegen Kanada, ja gar eine erneute Medaille beim olympischen Eishockeyturnier würden niemanden mehr überraschen. Denn: Nach Olympia-Silber 2018 überzeugte Deutschland auch vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Lettland, wurde Vierter und konnte Kanada erneut bezwingen. „Diese Position haben wir uns erarbeitet“, betont Moritz Müller. Der Kapitän ist einer von neun Spielern, die bereits 2018 bei Olympia in Südkorea mit von der Partie waren. Kommen die Pyeongchang-Helden in die deutsche Umkleidekabine, werden sie unweigerlich an den großen Triumph erinnert. An der Wand hängt nämlich derselbe Team-Slogan wie damals: „Glaube, Wille, Leidenschaft“.

Die Jungs sind bereit für den nächsten Schritt, um etwas Großes zu erreichen.

Dass die NHL-Spieler nicht an den Spielen teilnehmen können, kommt dem DEB-Team entgegen. Klar, der Verlust von Leon Draisaitl wiegt schwer. Dennoch müssen die Kanadier auf deutlich mehr Leistungsträger verzichten. Deutschland bezwang im einzigen Testspiel in Peking die Slowakei mit 5:3. Bundestrainer Toni Söderholm zeigt sich vor dem Auftakt gegen Kanada optimistisch: „Die Jungs sind bereit für den nächsten Schritt, um etwas Großes zu erreichen.“ Auch der Nationaltrainer von 2018, Marco Sturm, zeigte sich bei „Eurosport“ zuversichtlich: „Es sind immer noch viele erfahrene Spieler von 2018 in der Mannschaft. Diesen Vorteil muss man jetzt nützen gegen zusammengewürfelte Mannschaften wie Kanada und USA. Wir sind in unserer Gruppe schon einer der Favoriten.“ (mbu)