Olympia: Eishockey jetzt live - DEB-Team droht Klatsche gegen Kanada

Von: Marco Blanco-Ucles

Lange Gesichter auf der deutschen Bank: An Kanada beißt sich das DEB-Team die Zähne aus. © Laci Perenyi/Imago

Nach Silber 2018 hofft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut auf eine Olympia-Medaille. Los geht es heute gegen Kanada. Den Auftakt gibt es hier im Live-Ticker.

Olympia-Eishockey heute im Live-Ticker: Deutschland gegen Kanada

Deutschland - Kanada 1 : 5 (0 : 3, 1 : 1, 0 : 1)

55. Minute: Es geht fürs deutsche Team hier jetzt nur noch um Schadensbegrenzung.

52. Minute: Die Entscheidung! Jordan Weal kommt nach schöner Kombination im Zentrum zum Abschluss und trifft. 5:1! Absoluter Fehlstart in das Turnier aus DEB-Sicht.

48. Minute: Aus dem Nichts die Riesenchance für Marcel Noebels, der freistehend im Slot scheitert. So kann es aber gehen!

47. Minute: Das 5:1 liegt deutlich mehr in der Luft als ein möglicher deutscher Anschlusstreffer. Das DEB-Team muss dringend etwas ändern, möchte es hier noch punkten.

44. Minute: Aktuell deutet hier überhaupt nichts auf eine deutsche Aufholjagd hin. Zu überlegen agieren die Kanadier in diesem letzten Drittel.

15.48 Uhr: Die Spieler kommen zurück auf das Eis. Geht hier noch etwas für Deutschland? Es wird ein langer, harter Weg.

15.33 Uhr: Das zweite Drittel ist vorbei. Deutschland zeigt sich stark verbessert im Vergleich zur Anfangsphase. Jedoch muss man klar eingestehen, dass die Kanadier abgezockter, aggressiver in den Zweikämpfen wirken. Es muss eine extreme Leistungssteigerung her, möchte Deutschland hier noch etwas Zählbares mitnehmen.

37. Minute: Es sieht immer mehr danach aus, als wäre dieser Treffer zum 4:1 die Vorentscheidung gewesen. Aber: Im Eishockey kann in 23 Minuten viel passieren.

35. Minute: Wie erholt sich die deutsche Mannschaft von der schnellen Antwort der Kanadier? Die Nordamerikaner werden wieder stärker. Im Parallelspiel der Gruppe führt die USA mit 3:0 gegen Gastgeber China.

33. Minute: Der schnelle Dämpfer in Unterzahl. Kanada gewinnt das Bully. Maxim Noreau zieht ab, Niederberger sieht nicht gut aus, 1:4.

31. Minute: Toooor für Deutschland! Nur noch 1:3. Pföderl scheitert noch am Goalie, Rieder bleibt in der Szene und staubt ab. Die Hoffnung lebt!

30. Minute: Niederberger grandios im Eins-gegen-Eins gegen Tambellini. Beinahe das 4:0.

29. Minute: Es bleibt dabei: Was die Defensive der Kanadier da aufs Eis zaubern, ist absolute Weltklasse. Deutschland findet kein Mittel.

27. Minute: Deutschland macht Druck, will unbedingt den ersten Treffer. Doch Vorsicht: Kanada lauert auf Konter. Jetzt muss erneut ein Kanadier auf die Strafbank. Kann das DEB-Team endlich Kapital aus der Überzahl schlagen?

23. Minute: Riesenchance für Müller, der nach Zuspiel von Ehliz aus zentraler Position scheitert. Da war mehr drin!

21. Minute: Die Partie läuft wieder! Deutschland noch 1:50 Minuten in Überzahl.

15.00 Uhr: Die Teams kehren zurück! Marco Nowak jedoch nicht, für den Deutschen wird es nicht weitergehen.

14.52 Uhr: ZDF-Experte Andreas Niederberger: „Deutschland wirkte nicht bereit, Kanada hat Deutschland eine Lehrstunde erteilt. Deutschland war überrascht von der körperlichen Präsenz Kanadas. Es ist ein weiter Weg, aber noch kein Beinbruch.“

14.44 Uhr: Pause in Peking! Nachdem sich das deutsche Team in den ersten zehn Minuten defensiv völlig von der Rolle zeigte, war es in der zweiten Hälfte des ersten Drittels überlegen. Allerdings verpasste man mehrfach in Überzahl den Anschlusstreffer. Dennoch: Die letzten Minuten sollten Deutschland Mut machen. Noch ist hier nichts verloren!

19. Minute: Wieder Überzahl für Deutschland. Kahun scheitert an Pasquali, die Söderholm-Mannschaft tut sich schwer, Torchancen zu kreieren gegen stark verteidigende Kanadier.

17. Minute: Beste Chance für Deutschland bislang: Stefan Loibl verpasst aus halblinker Position den Anschlusstreffer nur knapp.

16. Minute: Deutschland übersteht die erste Unterzahl schadlos und darf nun selbst zwei Minuten lang im Powerplay agieren.

12. Minute: Marco Nowak, der vor dem ersten Treffer (über)hart gecheckt wurde, wird in der Kabine behandelt. Das sieht nicht gut aus.

11. Minute: Was ist denn hier los? Der nächste Treffer für Kanada. Daniel Winnik schiebt nach Vorlage von Adam Cracknell freistehend ein. 3:0!

10. Minute: 2:0 für Kanada! Der Münchner Ben Street erhöht für den Weltmeister. Scheibengewinn an der Bande, Rückpass auf Street, der eiskalt bleibt. Fehlstart für Deutschland!

10. Minute: Erste gute Chance für Deutschland. Patrick Hager scheitert aus aussichtsreicher Position.

8. Minute: Deutschland tut sich bislang noch extrem schwer gegen bissige Kanadier, die insgesamt wacher wirken.

5. Minute: Kanada führt! Marco Nowak wird hart attackiert, verliert so die Scheibe. Alex Grant zieht von der blauen Linie ab, über den Pfosten findet der Puck den Weg ins Tor. Niederberger ist chancenlos.

3. Minute: Wenig Torchancen, intensive Zweikämpfe. Beide Teams geben dem Gegner keinen Zentimeter Platz.

Olympia live: DEB mit Hammer-Auftakt gegen Weltmeister Kanada

1. Minute: Das Spiel läuft. Deutschland startet gegen Kanada in das Turnier.

Update vom 10. Februar, 14:02 Uhr: Folgende sechs Akteure schickt Söderholm zu Beginn auf das Eis: Niederberger - Nowak, M. Müller - Kühnhackl, Ehliz, Hager. Ersatzgoalie ist heute Felix Brückmann. Die zweite Reihe liest sich wie folgt: Holzer, Wagner, Loibl, Kahun, Tiffels. Reihe drei: Abeltshauser, J. Müller, Rieder, Pföderl, Noebels

Update vom 10. Februar, 13:47 Uhr: Noch rund zwanzig Minuten, dann startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kanada in das olympische Turnier. Mathias Niederberger wird das deutsche Tor hüten. er bekam von Bundestrainer Toni Söderholm wie erwartet den Vorzug vor Felix Brückmann. Niederbergers Vater Andreas - früher selbst erfolgreicher Eishockey-Profi - ist heute der Experte im ZDF.

Erstmeldung vom 10. Februar, 11:29 Uhr: Peking - Es war ein Eishockey-Märchen, das sich 2018 in Pyeongchang ereignete. Damals gewann die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen sensationell Silber, wurde erst im Finale von Russland knapp mit 3:4 nach Overtime bezwungen. Millionen Deutsche stellten sich den Wecker, um die Spiele des DEB-Teams in den frühen Morgenstunden live verfolgen zu können. Auf eine ähnliche Euphorie hoffen die Eishockeyspieler auch heuer bei Olympia. Zum Auftakt wartet mit Kanada gleich ein alter Bekannter aus dem Wintermärchen 2018. Gegen die Nordamerikaner behielt Deutschland vor vier Jahren im Halbfinale sensationell die Oberhand, sicherte sich somit eine Medaille. Kein Wunder also, dass die Kanadier heute (14.10/ZDF und hier im Live-Ticker) Revanche nehmen wollen.

Olympia 2022: Neun deutsche Helden von 2018 noch dabei

War das deutsche Team 2018 noch krasser Außenseiter, haben sich die Vorzeichen mittlerweile geändert. Ein Sieg gegen Kanada, ja gar eine erneute Medaille beim olympischen Eishockeyturnier würden niemanden mehr überraschen. Denn: Nach Olympia-Silber 2018 überzeugte Deutschland auch vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Lettland, wurde Vierter und konnte Kanada erneut bezwingen. „Diese Position haben wir uns erarbeitet“, betont Moritz Müller. Der Kapitän ist einer von neun Spielern, die bereits 2018 bei Olympia in Südkorea mit von der Partie waren. Kommen die Pyeongchang-Helden in die deutsche Umkleidekabine, werden sie unweigerlich an den großen Triumph erinnert. An der Wand hängt nämlich derselbe Team-Slogan wie damals: „Glaube, Wille, Leidenschaft“.

Die Jungs sind bereit für den nächsten Schritt, um etwas Großes zu erreichen.

Dass die NHL-Spieler nicht an den Spielen teilnehmen können, kommt dem DEB-Team entgegen. Klar, der Verlust von Leon Draisaitl wiegt schwer. Dennoch müssen die Kanadier auf deutlich mehr Leistungsträger verzichten. Deutschland bezwang im einzigen Testspiel in Peking die Slowakei mit 5:3. Bundestrainer Toni Söderholm zeigt sich vor dem Auftakt gegen Kanada optimistisch: „Die Jungs sind bereit für den nächsten Schritt, um etwas Großes zu erreichen.“ Auch der Nationaltrainer von 2018, Marco Sturm, zeigte sich bei „Eurosport“ zuversichtlich: „Es sind immer noch viele erfahrene Spieler von 2018 in der Mannschaft. Diesen Vorteil muss man jetzt nützen gegen zusammengewürfelte Mannschaften wie Kanada und USA. Wir sind in unserer Gruppe schon einer der Favoriten.“ (mbu)