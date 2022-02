Deutsche Olympia-Heldin erlebt Reise-Chaos: Flughafen-Bild spricht Bände

Probleme mit den Kontrolleuren

© Peng Ziyang/imago

Die Probleme mit Kontrollen wollen bei Katharina Althaus nicht aufhören. Auch die Heimreise der Silbermedaillen-Gewinnerin lief alles andere als rund.

Peking - Sogar bei ihrer Heimreise hat Katharina Althaus noch Probleme mit Kontrolleuren. Dieses Mal am Flughafen. Die Skispringerin war im Mixed-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele in Peking disqualifiziert worden. Auf ihrer Heimreise blieb sie nun auch im Sicherheitscheck hängen.

Eigentlich hatte das Team Deutschland am Montag gute Chancen. Im Mixed-Wettbewerb wäre sogar Gold möglich gewesen - bis Katharina Althaus an der Reihe war: Am Samstag hatte sie im Einzel noch Silber geholt. Am Montag wurde sie aufgrund ihres Anzugs disqualifiziert - denn der war angeblich zu groß und damit nicht regelkonform.

Nach Kontrolle: Skispringerin ärgert sich über beschädigte Medaillen-Schachtel

Ihre Heimreise lief für die 25-Jährige nicht besser. Über die Flughafenkontrolleure musste sie sich gleich doppelt ärgern: „Danke an die Kontrolleure“, schrieb sie in ihrer Instagram Story und teilte dazu ein Bild. Darauf zu sehen: Die weiße „Beijing 2022“-Schachtel ihrer Silbermedaille - mit blauer Farbe verschmiert und leicht beschädigt.

+ Danke an die Kontrolleure, schreibt Katharina Althaus über ihre ramponierte Medaillen-Schachtel. © Screenshot Instagram Katharina Althaus

„Wenn man seinen Anschlussflug wegen der Sicherheitskontrolle verpasst und danach die Schachtel der Medaille so aussieht“, kommentierte Althaus, gefolgt von einem weinenden Smiley.

Olympia-Anschlussflug verpasst: Heimreise dauert 30 Stunden

„Irgendwie läuft‘s bei mir grad nicht so super mit den Kontrollen“, nahm die 25-Jährige im nächsten Beitrag auf ihre Disqualifikation Bezug. Dazu teilte sie ein Bild, das die Skispringerin hinter Gitterstäben zeigt.

+ Die Skispringerin hinter Gittern. © Screenshot Instagram Katharina Althaus

30 Stunden habe ihre Heimreise gedauert. Mittlerweile ist die Oberstdorferin aber mit Medaille zu Hause angekommen. „Ich freu mich jetzt endlich daheim zu sein bei meinen Liebsten“, so Althaus in ihrer Instagram-Story. (hgr)