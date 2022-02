Olympia: Corona-Alarm bei Team Deutschland - Positiver Fall bei der Einreise

Von: Marco Blanco-Ucles

Olympia im Zeichen der Corona-Pandemie: Bei der Ankunft in Peking wurde ein weiteres deutsches Teammitglied positiv getestet. © Bildbyran/Imago

Nächster Corona-Fall im deutschen Olympia-Team. Bei der Einreise nach Peking wurde eine Person positiv auf das Virus getestet.

Peking - Wie ein Damoklesschwert schwebt das Coronavirus über den Olympischen Spielen, die in wenigen Tagen in Peking beginnen. Klar ist: Wer positiv getestet wird, muss den Traum von einer olympischen Medaille ziemlich sicher begraben und zudem mehrere Tage in einem Isolationshotel verbringen. Aus dem Alltag in Quarantäne berichtete zuletzt der Schweizer Snowboarder Nicolas Huber, der bei der Einreise positiv getestet wurde.

Nach und nach kommen die deutschen Athleten und Betreuer in der chinesischen Metropole an. Am Dienstag landeten 85 Mitglieder der deutschen Mannschaft in Peking. Sie alle wurden bei der Ankunft auf das Coronavirus getestet. Ein Abstrich brachte einen positiven Befund hervor, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bekanntgab. Das betroffene Teammitglied, das keinerlei Symptome aufweist, wurde in einem Isolations-Zimmer im Olympischen Dorf untergebracht. Ein zweiter PCR-Test soll über das weitere Vorgehen entscheiden.

Wir nennen wie in Tokio sehr offen die Namen, da gibt‘s ja nix zu verbergen

Der Name des Betroffenen ist bislang nicht bekannt. Unklar ist demnach, ob es einen Athleten oder Betreuer erwischt hat. Sobald das zweite Testergebnis vorliegt, werden nach Absprache mit der betroffenen Person weitere Informationen veröffentlicht. „Wir nennen wie in Tokio (Sommerolympiade 2021; Anm. d. Red.) sehr offen die Namen, da gibt‘s ja nix zu verbergen“, betonte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission.

Olympia: Zweiter Fall im deutschen Lager

Im deutschen Lager ist es der zweite Corona-Fall nachdem vor weinigen Tagen ein Betreuer bereits positiv getestet wurde. Die Quote kann sich angesichts der weltweit hohen Infektionszahlen sehen lassen - immerhin sind bislang 274 Mitglieder des deutschen Teams in Peking angekommen. „Insgesamt ist die Bilanz mit ganz vielen, die negativ anreisen und bleiben, sehr erfreulich“, betont Schimmelpfennig. Die Einreisekontrollen stellen das größte Problem dar. Sobald sich eine Person in der olympischen Blase befindet, sei das Risiko einer Infektion sehr gering.

Am Donnerstag werden weitere 85 deutsche Teammitglieder in Peking ankommen. Unter anderem landet dann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der chinesischen Millionen-Metropole. Es bleibt abzuwarten, ob es bei den zwei Coronafällen bleiben wird. DOSB-Präsident Thomas Weikert hofft darauf, „dass in ein paar Tagen das Sportliche wieder in den Vordergrund rückt.“ (mbu)