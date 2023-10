Neureuther lehnt moderne Idee für Erstklässler komplett ab – Ski-Idol setzt auf die alte Schule

Von: Alexander Kaindl

Felix Neureuther steht vor einer digitalen Herausforderung: Seine älteste Tochter ist inzwischen in der Schule, eine Empfehlung stößt dabei auf Unverständnis beim Ski-Idol.

München – Felix Neureuther ist ein wahrer Tausendsassa. Der ehemalige Skifahrer ist seit seinem Karriereende in vielen anderen Funktionen tätig – beispielsweise als TV-Experte, Buchautor oder Stiftungsgründer. Der ehemalige Spitzensportler ist aber vor allem auch Familienvater.

Familie Neureuther Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier (†) Kinder: Ameli Neureuther, Felix Neureuther Enkelkinder: Oskar, Matilda, Leo, Lotta

Felix Neureuthers Tochter Matilda wurde im Sommer eingeschult

Felix Neureuther ist seit Dezember 2017 mit seiner Miriam verheiratet. Damals war die älteste Tochter des Wintersport-Traumpaars (Miriam war früher eine erfolgreiche Langläuferin und Biathletin) gerade einmal wenige Monate alt. Mittlerweile ist Matilda schon in der Schule, die Eltern feierten den besonderen Tag im Sommer auf ihre eigene Art und Weise.

Und genau über diese ersten Schultage hat Papa Neureuther nun gesprochen. Dabei im Fokus: die Digitalisierung und die voranschreitende Modernisierung im Kinderzimmer. Denn es scheint, dass heutzutage nichts mehr ohne ein Smartphone oder ein Tablet funktionieren kann.

Neureuther lehnt moderne Idee für Erstklässler komplett ab – Ski-Idol setzt auf die alte Schule

Im Interview mit dem österreichischen Portal heute wurde Neureuther gefragt, ob seine Kinder eine Spielekonsole bekommen würden. Die Antwort: „Wir versuchen, die viereckigen Kasteln so gut es geht von unseren Kindern fernzuhalten. Kinder lernen über ein visuelles System. Sie sehen und machen das, was wir Eltern ihnen vorleben. Unsere Große kam gerade in die Schule. Wenn einem dann empfohlen wird, für das Kind ein Tablet zu besorgen, um das Schreiben zu lernen, muss ich klar sagen: Sorry, da bin ich raus.“

Klare Ansage von Neureuther, der im selben Interview auch über Probleme bei einem Restaurant-Besuch mit dem Nachwuchs sprach. Die Kernaussage: Aufgeweckte Kinder lieber lebhaft sein lassen, anstatt sie mit einem Tablet, „wo Eltern dann die Gabel in den Mund der Kinder stecken müssen“, still zu halten.

Felix Neureuther ist bekannt für seine klare Kante in Sachen Bildschirmzeit bei Kindern. © Eibner / Imago

Felix Neureuther: „Ich finde, Kinder sollten mit einem Stift und einem Blatt Papier schreiben lernen“

Zurück in die Schule: Neureuther fügte an: „Ich finde, Kinder sollten mit einem Stift und einem Blatt Papier schreiben lernen.“ Das Ski-Idol setzt in dieser Hinsicht also im wahrsten Sinne des Wortes auf die alte Schule – was Generationen vor seiner Tochter in Sachen Lesen und Schreiben wohl auch nicht geschadet hat. Dass „man das Tablet nicht ewig von den Kindern fernhalten kann“, ist Neureuther aber bewusst.

Die Debatte um die moderne Technik und übertriebene Bildschirmzeit ist nicht neu. Und Neureuther übt auch nicht zum ersten Mal Kritik an der Tatsache, dass sich die heutige Jugend lieber mit den „viereckigen Kasteln“ beschäftigt, als sich zu bewegen. Mit seiner Stiftung „Beweg dich schlau!“ will er entgegensteuern. Denn die langfristige Folge von mangelnder Bewegung ist klar: Übergewicht, Krankheiten, ernsthafte gesundheitliche Probleme. (akl)

