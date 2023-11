Disqualifikations-Welle im Biathlon?

Von: Jan Oeftger

Die neue Biathlon-Saison steht in den Startlöchern. Bei den Technikern gibt es große Sorgen, dass eine neue Regel zu einigen Disqualifikationen führen könnte.

München – Das neue Fluorverbot wird seine Auswirkungen auf den Wintersport haben. Im Alpin-Weltcup in Sölden ist dies bereits geschehen. Dort wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel beim Saisonauftakt disqualifiziert. Biathleten befürchten nun ein ähnliches Schicksal. Und das, obwohl sie das Verbot generell unterstützen.

Biathlon-Saison-Auftakt 2023/2024 Östersund (Schweden) 25. November bis 03. Dezember 2023 Hochfilzen (Österreich) 08. bis 10. Dezember 2023 Lenzerheide (Schweiz) 14. bis 17. Dezember 2023 Oberhof (Deutschland) 04. bis 07. Januar 2024

Biathlon und Co.: Fluorhaltiges Wachs ist nun verboten

Das Problem sind jedoch die Testmethoden, wie sport.de berichtet. Eigentlich darf für die Präparation der Skier kein fluorhaltiges Wachs mehr zum Einsatz kommen. Im Fall von Mowinckel wurden dennoch Fluorwerte nachgewiesen, was dann zur Disqualifikation geführt hat. Der norwegische Verband beteuert hingegen, nicht betrogen zu haben. Warum die Messung dennoch einen zu hohen Wert ergeben hat, ist nicht klar.

In dieser Saison müssen die Biathlon-Techniker auf zusätzliche Grenzwerte achten. © Günter Passage/Imago

Norwegens Biathlon-Chef-Techniker Tobias Dahl Fenre fürchtet sich jetzt schon vor ähnlichen Situationen in seiner Sportart, wie er TV2 sagte. „So etwas wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Was uns angeht: Auch wir sind ganz klar besorgt, dass wir in eine ähnliche Situation geraten könnten.“

Neue Regelung verschiebt die Prioritäten der Techniker

Diese Regelung sorgt auch dafür, dass die Techniker nun anders an ihre Arbeit herangehen. „Die Skier schnell zu machen, steht jetzt an zweiter Stelle.“ Viel wichtiger sei es, die Grenzwerte einzuhalten und damit Disqualifikationen zu verhindern. Für Mowinckel und ihre Techniker hat Dahl Fenre Mitleid übrig: „Sie sind die ersten Opfer der neuen Regeln geworden. Aber das ist unser neues Leben. Es wird nicht die letzte [Disqualifikation] gewesen sein“. Dennoch könnte ihr Fall die Sinne noch einmal geschärft haben.

Start der neuen Biathlon-Saison ist am 25. November im schwedischen Östersund. (jo)