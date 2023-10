„Zwei gackernde Hühner am Berg“: Olympiasiegerin genießt Tage an „wunderschönem Plätzchen“

Ex-Skilangläuferin Evi Sachenbacher-Stehle erkundet gemeinsam mit einer Freundin die Dolomiten und hat dabei sichtlich Spaß.

München – Die Vorbereitung auf die Wintersport-Saison 2023/24 läuft, im November stehen die ersten Wettbewerbe an. Diesen Anstrengungen muss sich Evi Sachenbacher-Stehle schon seit einigen Jahren nicht mehr unterziehen, die ehemalige Skilangläuferin und Biathletin beendete bereits 2014 ihre Karriere.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: 27. November 1980 (Alter 42 Jahre) in Traunstein Sportarten: Skilanglauf, Biathlon Karriereende: November 2014 Größte Erfolge: 2x Olympia-Gold, 1x WM-Gold

Evi Sachenbacher-Stehle gemeinsam mit Freundin in den Dolomiten unterwegs

Sportlich unterwegs ist die mittlerweile 42-Jährige, die vor kurzem Einblicke zum ersten Schultag ihrer Tochter gab, aber weiterhin. Wie sie vor wenigen Tagen mit ihrer Instagram-Community teilte, unternahm sie gemeinsam mit einer Freundin eine Tour durch die Dolomiten. Bilder zeigen die zweimalige Olympiasiegerin vor malerischer Bergkulisse und strahlendem Sonnenschein im Rosengarten, einem Massiv in Südtirol.

„Zwei gackernde Hühner am Berg. Ist das lange her, dass ich das letzte Mal in dieser Gegend war. Zu meiner aktiven Zeit waren wir häufig auf den benachbarten Berghöhen und Tälern zum Training oder Wettkampf. Passo Lavazé, Seiser Alm oder Val di Fiemme verbinde ich mit unendlich schönen Erinnerungen“, schreibt Sachenbacher-Stehle, die in Val di Fiemme mit der deutschen Staffel ihr einziges WM-Gold holte.

Gemeinsam mit einer Freundin erkundete die ehemalige Wintersportlerin Evi Sachenbacher-Stehle (re.) die Dolomiten. © Screenshots Instagram.com @ evisachenbacherstehle

Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle lässt in den Dolomiten die Seele baumeln

„Ich bin dankbar, hier zusammen mit meiner Freundin ein paar Tage Ablenkung zu genießen, wunderschöne Touren vom Hotel zu starten, ein bisschen Wellness und gutes Essen. All das, was die Seele braucht und uns einfach mal guttut. Wann habt ihr euch das letzte Mal etwas Gutes getan? Und wart ihr schon mal auf diesem wunderschönen Plätzchen Erde?“, so die gebürtige Traunsteinerin weiter.

Userinnen und User zeigen sich unter dem Beitrag angetan von den Schnappschüssen der Ex-Wintersportlerin, die erst vor rund zwei Wochen eine traurige Nachricht in den sozialen Medien teilte. „Der schöne Rosengarten. Wir schicken liebe Grüße“, schreibt ein Nutzer, eine weitere Followerin kommentiert: „Oh wie schön. Genießt die Tage, ihr zwei Mädels.“

Sogar noch höher hinaus als Sachenbacher-Stehle treibt es die ehemalige Ausnahme-Biathletin Laura Dahlmeier. Gemeinsam mit ihrem Bruder erklomm Dahlmeier im Sommer einen Siebentausender in Tadschikistan. (masc)