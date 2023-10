Dorothea Wierer fesch im Dirndl - für bekannten Südtiroler Brauch

Dorothea Wierer im Dirndl in Südtirol - sie hat sich fürs Törggelen fesch gemacht. © Screenshot Wierer Instagram

Die Spitzenbiathletin Dorothea Wierer aus Südtiroler hat sich auch ins Dirndl geschmissen - und die Fans sind hin und weg von dem Anblick.

Alto Adige - Gerade erst ist das größte Volkfest der Welt vorbei. Das Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese hat im Jahr 2023 über sieben Millionen Besucher nach Deutschland gelockt. In Lederhosen, Dirndl, Fantasie-Trachten oder ganz wilden Verkleidungen strömten die Menschen aufs Gelände. Dorothea Wierer hat nun auch bewiesen, dass Wintersportlerinnen eine gute Figur im Dirndl machen können - allerdings nicht fürs Oktoberfest.

BIathletin Wierer im Dirndl beim Törggelen: „Passt perfekt zu deinen Augen“

Zuletzt gab es immer wieder Berichte über Wintersportlerinnen und Wintersportler, die den Weg nach München finden. Sven Hannawald mit Familie, Hilde Gerg oder auch Maria Höfl-Riesch statteten der Wiesn einen Besuch ab. Dorothea Wierer hingegen hielt sich heimischen Gefilden auf - aber auch im Dirndl, welches den Fans von ihr sehr gut gefällt. „Passt perfekt zu deinen Augen“, heißt es in der Kommentarspalte. „What a beauty“, meint ein anderer Follower.

Aber auch ihre Schwester Caro hat mit drei Emojis ihre Freude über das Foto kundgetan. Doch weswegen war Wierer im Dirndl unterwegs? Auf dem zweiten Foto ihrer Instagram-Reihe sah man Wein und Kastanien. Und sie beschreibt selbst den Grund: Törggelen. Der Herbstbrauch hat in Südtirol Tradition. Es werden Weine, gebratene Kastanien und auch typische Südtiroler Gerichte serviert.

Wierer geht traditionellem Südtiroler Brauch nach: „Herbsttage in Südtirol sind einzigartig“

In Buschenschänken treffen sich also die Südtiroler - und mittlerweile auch viele Touristen -, um in den Genuss der dortigen Spezialitäten zu kommen. Auch Wierer hat sich das nicht entgehen lassen. „Herbsttage sind einzigartig in Südtirol“, schrieb die Biathletin zu ihren Fotos. Glaubt man den Kommentaren der Fans, hat sie mit ihrem Outfit genau den Geschmack getroffen - nicht nur in Alto Adige. (ank)