Dorothea Wierer von Biathlon-Kommentatoren veräppelt – sie nimmt es mit Humor

Dorothea Wierer beim Interview und rechts ihr Double mit Christian Akber-Sade. © IMAGO / Eibner und Screenshot: Instagram / mr.cas.official

Ein deutsches Kommentatoren-Duo nimmt Biathletin Dorothea Wierer auf die Schippe, die bei einem Interview nicht die Fassung bewahren konnte.

Oberhof – Am letzten Tag der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof schlug die Zeit des abreisenden Kommentatoren-Duos Michael Rösch und Christian Akber-Sade. Auf ihren gemeinsam geführten Instagram-Kanal haben sie ein Video hochgeladen, das die italienische Biathletin Dorothea Wierer aufs Korn nimmt. Vorlage für die Persiflage ist ein kurioses Interview der Biathletin, welches sie im Anschluss an das Rennen der Mixed-Staffel gegeben hat.

Dorothea Wierer Geboren: 3. April 1990 (32 Jahre) in Bruneck, Italien Im Damen-Weltcup aktiv seit 2009 Erfolge bei WM 2023 in Oberhof: Silber (Mixed-Staffel), Gold (Damen-Staffel)

Michael Rösch verkleidet sich als Dorothea Wierer

Christian Akber-Sade und Michael Rösch scheinen viel Spaß bei ihrer Kommentatorenaufgabe bei der Biathlon-WM in Oberhof gehabt zu haben. Anders lässt sich der Content auf der extra vor diesem Event angelegte Gemeinschafts-Account auf Instagram nicht erklären. Noch dazu, da dieser zum Großteil mit Beiträgen gefüllt ist, der die beiden beim Herumblödeln und Quatsch machen zeigt.

Für den letzten Tag der WM haben sich die beiden aber noch ein Highlight aufgespart. Akber-Sade interviewt einen als Dorothea Wierer verkleideten Rösch, der in kompletter Montur auftritt. Neben der passenden Jacke des italienischen Skiverbandes scheinen die beiden großen Wert auf die übertriebene Sichtbarkeit von Wierers persönlichen Sponsor – ein österreichischer Brausehersteller – gelegt zu haben.

Michael Rösch in seiner Rolle als Dorothea Wierer. © Screenshot: Instagram / mr.cas.official

Kommentatoren stellen missglücktes Wierer-Interview nach

Während des nachgestellten Interviews geht Rösch, respektive Wierer, kaum auf die Fragen von Akber-Sade, muss anfangs sogar auf den Beginn des Gesprächs aufmerksam gemacht werden. Der Wierer mimende Rösch verfällt immer wieder in aufgebrachtes Lachen, bevor er eine Antwort formulieren kann und wird aus dem Off mit Getränkedosen des Privatsponsors förmlich überhäuft.

Was auch ohne Kontext zum Schmunzeln einlädt, lässt sich mit einem Blick auf ein Interview von Dorothea Wierer – der echten – während der WM besser einordnen. Nachdem die italienische Mixed-Staffel einen starken zweiten Platz holen konnte, sollte sie dem Sender Eurosport ein Interview geben. Doch der Italienerin brach immer wieder in Gelächter aus, auch aufgrund des irgendwann verdutzt dreinblickenden Interviewers. Und immer in den Händen Wierers und damit plakativ mitten drin im Interview: Eine Getränkedose mit zwei Roten Bullen.

Video sorgt für Lacher - auch bei Wierer

Wie zu erwarten, traf das nachgestellte Interview den Nerv der Follower. „Das ist sowas von genial“ ist nur eine der vielen positiven Reaktionen, die meist mit einer ganzen Armee an Lachsmileys garniert sind. Eine Userin schaut sogar ganz genau hin und richtet ihr Interesse auf die Person, die die Vielzahl der Getränkedosen reicht: „Wem gehört eigentlich die Sponsoren-Hand? Find, die macht das super.“

Und die auf die Schippe genommene selbst? Die nimmt es mit Humor. Dorothea Wierer hat das Video in ihrer eigenen Instagram-Story geteilt und mit einem Lach-Smiley versehen. Scheint so, also hätten alle Beteiligten ihren Spaß in Oberhof gehabt. (sch)