Dorothea Wierer im Wüsten-Urlaub - Fan stellt Biathlon-Star Bikini-Frage

Von: Florian Schimak

Dorothea Wierer verbringt ihre Sommerpause im Oman. © Screenshot/Instagram/@dorotheawierer

Dorothea Wierer genießt die Sommerpause. Die Biathletin genießt die Sonne und die Wüste im Oman - ein Fan zeigt sich dabei verwundert.

München/Maskat - Der eine fährt im Sommer ans Meer. Der andere lieber in die Berge. Die Möglichkeiten zur Entpsannung im Urlaub sind gänzlich unterschiedlich. Wichtig ist: Neben den Mühen und Anstrengungen des Alltags sollte man in der freien Zeit seine Seele baumeln lassen. Entweder am Wasser oder im Grünen.

Gerade die Sport-Stars müssen ihren Körpern nach einer kräftezehrenden Saison genügend Pause und Erholung gönnen. Genau das tut aktuell auch Dorothea Wierer. Der italienische Wintersport-Star befindet sich dabei weit entfernt von schneebedeckten Hügeln und vereisten Loipen - die Biathletin entspannt in der Wüste im Oman.

Dorothea Wierer: Fans verwundert über Urlaubsbild - „Wie viele Bikinis kann eine Frau mitnehmen?

Wie es inzwischen so üblich ist, lässt auch Wierer ihre unzähligen Follower auf Instagram an ihrem Urlaub teilhaben. So zeigt sich die Südtirolerin in verschiedenen Outfits. Mal im Bademantel verträumt neben dem offenen Bett aufs Meer hinausschauend. Mal im orange-schwarzen Abendkleid oder in traditioneller Kluft vor beeindruckenden Bauten.

Was für viele Fans natürlich ein besonderer Hingucker ist, sind die farbenfrohen Bikinis von Frau Wierer. Davon gibt es gleich drei Aufnahmen in ihrer Fotostrecke bei Instagram. Einmal in einem melonengrünen Suite, während sie eine Kokosnuss in der Hand hält.

Zudem zeigt Wierer eine herrliche Aufnahme in einem glanzvollen weißen Bikini unter einer Freiluftdusche am Meer. Auf einem weiteren Foto hat die dreifache Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia einen roten Bikini an, während sie von ihrem Mann im Pool getragen wird.

Baithlon-Star Dorothea Wierer zeigt sich im Oman-Urlaub in farbenfrohen Bikinis

Das sind nur die Bikinis, die sie zeigte. Wie viel sie wirklich dabei hat, bleibt ihr Geheimnis. Nicht ganz zu Unrecht fragt ein User unter den Bildern: „How many bikini‘s one woman can take on a trip 🤔😁🥰“ (dt.: „Wie viele Bikinis kann eine Frau in den Urlaub mitnehmen?“)

Wierer ist seit 2015 mit Stefano Corradini verheiratet. Auch mit ihm postet sie ein verliebtes Urlaubsbild aus dem Oman. Während auf den ersten Blick nur eine Palmenallee bei Nacht erkennbar ist, sieht man bei genauerem Hinsehen die knutschenden Silhouetten der beiden. Romantisch!

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking Anfang des Jahres holte Wierer im Sprint ihre erste Einzelmedaille bei Olympia. Insgesamt holte die 32-Jährige zehn Medaillen bei Weltmeisterschaften. Zudem gewann sie zweimal den Biathlon-Gesamtweltcup. (smk)