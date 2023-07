Olympiasieger wurden beide Füße amputiert: Video von Kostomarow aufgetaucht

Von: Nadja Zinsmeister

Der russische Eiskunstläufer und Olympiasieger Roman Kostomarow meldet sich nach seinen Amputationen mit einem besonderen Lebenszeichen. Er zeigt erstmals seinen Körper.

Moskau - Wochenlang hat der russische Eiskunstläufer Roman Kostomarow im Januar um sein Leben gekämpft, monatelang konzentrierte er sich anschließend auf seine Genesung. Jetzt zeigt er sich zum ersten Mal mit einem Lächeln: In einem neuen Video gibt der Olympiasieger und zweifache Weltmeister einen Einblick in sein Training, das er seit seinen Amputationen durchläuft. Auch seine Prothesen zeigt er darin erstmals öffentlich.

Nach Drama um Olympiasieger: Video von Kostomarow aufgetaucht

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren:\t 8. Februar 1977 in Moskau (Russland) Disziplin: Eiskunstlauf Karriereende: 2006 Größte Erfolge:\t 1 x Olympiasieger, 2 x Weltmeister, 3 x Europameister

Ärzte hatten bei Kostomarow im Januar eine Sepsis sowie eine Nekrose festgestellt, nachdem er am 10. Januar mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kam. Dem Eiskunstläufer mussten in den darauffolgenden Wochen beide Füße sowie sowie einige Finger an den Händen amputiert werden. In den Augen vieler Ärzte war es ein Wunder, dass der Wintersport-Star überhaupt überlebte.

Kostomarow zeigt sich zum ersten Mal mit seinen Prothesen. © Instagram @romankostomarovkrs

Sein neues Video zeigt nun deutlich, dass sich der Russe erst an sein neues Leben ohne Füße gewöhnen muss und noch einen langen Weg der Besserung vor sich hat. Beide Beine sind auf der Aufnahme mit Prothesen ausgestattet, seine Hände in Verbände eingewickelt. In der ersten Aufnahme steht er in einem Klinik-Raum und kickt beide Beine abwechselnd in die Höhe. In der nächsten befindet er sich im Treppenhaus des Gebäudes und geht Schritt für Schritt die Stufen hoch. Es sind einfache Dinge, die Kostomarow nun neu erlernen muss. Oben angekommen, lächelt er breit in die Kamera.

Olympiasieger Kostomarow zeigt sich in neuem Video: „Es ist nicht einfach“

„Jeden Tag versuche ich, etwas Neues zu machen... Aber es macht mir Lust zu rennen und zu springen!“, schreibt der Olympiasieger unter sein Video auf russisch. Es ist dabei bereits sein zweiter Post innerhalb weniger Tage, in dem er seinen Trainings-Fortschritt zeigt. In einem weiteren ist Kostomarow auch auf einem Fahrrad-Ergometer zu sehen, wie er kräftig in die Pedale tritt. Trotzdem gibt er offen zu: „Es ist nicht einfach. Weder mental noch körperlich... um es milde auszudrücken.“

Besonders seinen Fans gibt der russische Eiskunstläufer mit seinen neuen Videos Hoffnung. Viele bangten mit Kostomarows Familie, als sein Leben auf dem Spiel stand. Ihn jetzt auf dem Weg zur Besserung zu sehen, hat offensichtlich bei vielen große Freude geweckt. Über zehntausend Menschen haben die Videos jeweils kommentiert und dem Ex-Profi alles Gute gewünscht. (nz)