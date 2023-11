Dreifacher Eishockey-Weltmeister tot in Badewanne gefunden

Von: Christian Németh

Schock in der Eishockeywelt: Olympiasieger und früherer NHL-Spieler Roman Cechmanek ist tot. Der Tscheche starb im Alter von 52 Jahren.

Vsemina - Die Eishockeywelt trauert: Roman Cechmanek, dreifacher Weltmeister sowie ehemaliger Olympiasiege, ist tot. Der tschechische Eishockeytorwart, der unter anderem in der NHL und in der DEL für die Hamburg Freezers aktiv war, wurde am vergangenen Sonntag leblos in der Badewanne einer Mietwohnung gefunden. Er starb im Alter von gerade einmal 52 Jahren.

Roman Cechmanek Geboren: 2. März 1971 in Gottwaldov Stationen (u.a.): HC Petra Vsetín, Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings, Hamburg Freezers, Linköpngs HC Erfolge (u.a.): Tschechische Meisterschaft (5 x), Olympia-Gold (1 x), Weltmeistertitel (3 x), NHL-All-Star-Game-Teilnahme (1 x), William M. Jennings Trophy (1 x)

Laut der tschechischen Tageszeitung Sport war es Cechmaneks Sohn Roman, ebenfalls ein Eishockey-Profi, der seinen Vater ohne ein Lebenszeichen entdeckte. Das Blatt berichtet ferner, dass in der Todesurkunde vermerkt sei, dass die Todesursache unbekannt ist - es wird aber offenbar von einem Herzinfarkt ausgegangen. Die endgültige Diagnose wird aus den Obduktionsergebnissen, die für Mittwoch erwartet werden, resultieren.

Die genauen Umstände von Roman Cechmaneks Tod sind derweil nicht bekannt, wobei sich der frühere Profisportler einen Tag vor seinem Tod wohl krankgemeldet hatte. Sport schreibt, dass der Olympiasieger von Nagano (1998) in den letzten Jahren mit ernsthaften finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und in diesem Kontext auch vor Gericht erscheinen musste. Auch ließ er sich in dieser Zeit von seiner Frau scheiden. Der frühere tschechische Nationalkeeper hinterlässt drei erwachsene Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Sein ältester Sohn soll an einer schweren Erkrankung leiden, sein Vater, so Sport, habe sich zuletzt um ihn gekümmert.

Die Eishockeywelt trauert: Roman Cechmanek, hier in seiner Zeit in Hamburg zu sehen, starb mit gerade einmal 52 Jahren. © IMAGO / Thorge Huter

Tschechichen gedenkt eines großen Eishockey-Sportlers

Die Anteilnahme in Tschechien ist in diesen Tagen groß, vor allem natürlich bei Cechmaneks früheren Klub VHK Vsetín, mit dem er fünfmal die tschechische Meisterschaft gewann und bei dessen Anhängern der frühere Goalie Legenden-Status besitzt. Für Mittwoch, am Rande des Spiels gegen HC Banik Sokolov, ist eine große Prozession mit Fans und Choreografie geplant, zumal die Beerdigung im engsten Familienkreis stattfinden wird. Bereits am Sonntag wurde im Vsetíner Stadion ein Gebetsraum mit Kerzen und Bildern des Verstorbenen eingerichtet.

Roman Cechmanek galt als heimatverbunden und absolvierte einen Großteil seiner Karriere in Tschechien. Zwischen 2000 und 2004 wagte er dann doch den Sprung über den großen Teich und spielte in diesem Zeitraum für die beiden NHL-Teams Philadelphia Flyers und Los Angeles Kings. 2003 wurde er in der nordamerikanischen Profiliga als Spieler mit den wenigsten Gegentoren geehrt. Später kehrte er nach Europa zurück, spielte auch in Deutschland für das DEL-Team der Hamburg Freezers und beendete seine Karriere im Jahr 2009.

Die Wintersport-Welt trauerte zuletzt auch um eine Olympia-Legende.