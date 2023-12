Deutsche Langläufer trainieren am Polarkreis – in völliger Dunkelheit

Von: Christoph Wutz

Die DSV-Langläufer um Janosch Brugger (m.) trainierten in Gällivare im Dunkeln. © Screenshot (3) / Instagram: DSV Skilanglauf Inside

Die Langlauf-Saison ist in vollem Gange. Vor dem Weltcup in Gällivare übten die DSV-Athleten unter ungewohnten Bedingungen. Doch das zahlte sich aus.

Gällivare – Am Sonntag fanden in Gällivare im Norden Schwedens die beiden ersten Staffelrennen der Skilanglauf-Saison statt. Die deutschen Damen, die bereits bei der WM im letzten Winter Silber gewonnen hatten, zeigten eine sensationelle Vorstellung. Mit dem zweiten Rang heimsten sie den ersten Weltcup-Podestplatz seit fast sieben Jahren ein.

Und auch die Herren des Deutschen Skiverbandes (DSV) wussten in der schwedischen Kälte zu überzeugen und landeten zum ersten Mal seit 2011 wieder unter den ersten drei Nationen. Die deutschen Skilangläufer konnten sich über ein rundum gelungenes Weltcup-Wochenende freuen – das sie auch einer speziellen Vorbereitung zu verdanken haben.

Skilanglauf-Weltcup in Gällivare (Schweden) Datum: 2. Dezember (10 Kilometer Freistil) und 3. Dezember 2023 Sieger bei den Damen: Jessie Diggins (Freistil), Schweden (Staffel) Sieger bei den Herren: Pal Golberg (Freistil), Norwegen (Staffel)

Kurz vor Wintersonnenwende: Deutsche Langlauf-Staffeln am Polarkreis erfolgreich

Neben der Staffelkonkurrenz über 4x7,5 Kilometer stand ein Freistil-Wettkampf (zehn Kilometer) an. Zwar reichte es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren im Einzelentscheid nicht für einen Podiumsplatz. Allerdings entschädigten die beiden Top-Ränge in den Staffeln mehr als genug dafür.

Je näher die Wintersonnenwende am 22. Dezember rückt, desto kürzer werden die Tage. Insbesondere am Polarkreis ist dies zu spüren. Die Staffelläufe am Sonntag trugen sich beide bei Tageslicht zu, es war hell. An den vorangegangenen Trainingstagen war das jedoch nicht immer der Fall, wie der DSV jetzt in einem Vorbereitungsvideo auf Instagram zeigte.

Deutsche Langläufer trainieren am Polarkreis – im absoluten Dunklen

So sind die deutschen Athleten in dem Clip wenige Tage vor dem Rennwochenende zu sehen, wie sie in völliger Dunkelheit in Nordschweden trainieren. Mit an ihren Köpfen befestigten Taschenlampen machen Langläufer das Beste aus den etwas widrigen Trainingsumständen.

Trotz der eingeschränkten Sicht und der niedrigen Temperaturen scheinen die DSV-Asse die Bedingungen zu genießen. Passend dazu schrieb der DSV unter dem Beitrag von einer „beeindruckenden“ Dunkelheit.

Trotz Dunkelheit: DSV-Langläufer genießen Training am Polarkreis

Vor allem Katharina Hennig und Nachwuchs-Läufer Jan Stölben (in Gällivare nur im Einzel aktiv) erfreuen sich am obskuren Rahmen. Dabei tappen sie alles andere als im Dunkeln und trotzen der Kälte mit einem hohen Trainingstempo.

Den Schwung aus den Übungseinheiten konnten die DSV-Athleten anschließend auch in die Rennen mitnehmen. Für den zweiten Platz der Damen zeichneten neben Hennig Victoria Carl, Pia Fink und Laura Gimmler verantwortlich. Und bei den Männern waren Janosch Brugger, Albert Kuchler, Friedrich Moch und Anian Sossau erfolgreich.

Bereits am vorherigen Wochenende war der Weltcup nahe dem Polarkreis zu Gast gewesen. Dabei hatte den Athleten die Kälte arg zugesetzt. Einem Langläufer war während des Rennens sogar sein bestes Stück eingefroren. (wuc)

