„Du bist ein ganz Großer!“: Olympiasiegerin Geisenberger bedankt sich bei Team-Kameraden Felix Loch

Emotionen: Olympiasiegerin Natalie Geisenberger freut sich über ihre fünfte Goldmedaille und dankt ihrem langjährigen Begleiter Felix Loch © Michael Kappeler / picture alliance

Mit bewegenden Worten hat sich die fünfmalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger bei ihrem Teamkollegen Felix Loch für dessen Unterstützung bedankt.

Yanqing - «Felix, Du bist ein ganz Großer! Ich weiß und werde nie vergessen, was ich dir zu verdanken hab - deine Hilfe und deine Meinung zu meinen Materialfragen sind Gold wert! Und das seit soooo vielen Jahren! Danke für deine Hilfe, deinen Einsatz und deine Emotionen!», schrieb Geisenberger bei Instagram. «Ich bin stolz auf dich - und du kannst es definitiv auch sein! Champion!»

Loch selbst war bei den Spielen wie schon vor vier Jahren in Pyeongchang leer ausgegangen. Im Sliding Center Yanqing reichte es nach vier Läufen zum undankbaren vierten Platz. «Und dann am nächsten Tag stehst du trotzdem an der Bahn und unterstützt uns wo du kannst. Auch an unserem zweiten Renntag bist du draußen, hilfst mit und stehst im Ziel um mit uns zu jubeln», schrieb Geisenberger. «Du stehst auch mit den anderen von Team Deutschland spät am Abend vor dem Haus, um Anna (Silber-Gewinnerin Berreiter, d. Red.) und mich mit unseren Medaillen zu empfangen. Du feierst mit. Und auch beim Doppelrennen bist du an der Bahn, stehst im Ziel und jubelst.» (dpa)