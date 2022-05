Edmonton Oilers verlieren „Battle of Alberta“

Leon Draisatl im Zweikampf mit Andrew Mangiapane © IMAGO/Larry MacDougal

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben sich im ersten Spiel der zweiten Playoff-Runde den Calgary Flames geschlagen geben müssen.

Calgary - Am Mittwoch (Ortszeit) verloren die Oilers den sogenannten «Battle of Alberta» der nordamerikanischen Profiliga NHL auswärts mit 6:9 (1:3, 4:3, 1:3). Draisaitl stand trotz seiner Sprunggelenksverletzung aus dem letzten Spiel der ersten Playoff-Runde auf dem Eis und war in 22 Minuten Einsatzzeit mit einem Tor und zwei Vorlagen zur Stelle. Ende des zweiten Drittels hatte Deutschlands Sportler des Jahres 2020 den 5:6-Anschlusstreffer besorgt, zu Beginn des Schlussabschnitts war Draisaitl am Ausgleich beteiligt. Damit gelang den Oilers ein furioses Comeback, nachdem die Gäste nach 28 Spielminuten mit 2:6 zurückgelegen hatten. Doch dieses Momentum konnten die Oilers nicht zum Sieg nutzen, die Flames trafen nach dem Ausgleich der Oilers noch dreimal. Die Carolina Hurricanes gewannen ebenfalls ihr Heimspiel und bezwangen die New York Rangers mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Ian Cole gelang in der dritten Minute der Extrazeit der Siegtreffer. (dpa)