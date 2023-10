Ski-Weltmeister hofft auf doppelte Staatsbürgerschaft: Bald für Österreich am Start?

Henrik Kristoffersen kann sich vorstellen, in Zukunft auch die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Der norwegische Ski-Weltmeister könnte für den ÖSV starten.

Wien – Henrik Kristoffersen zählt zweifellos zur Weltspitze im Ski Alpin. Seine bisherige Karriere als Skirennfahrer verlief äußerst erfolgreich, und trotz seiner vergangenen Erfolge zeigt er weiterhin einen unermüdlichen Hunger nach neuen Siegen. Kürzlich teilte er auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich beim intensiven Krafttraining. „Unaufhaltsames Schleifen. Saisonmodus aktiviert. Keine Grenzen, keine Ausreden“, schrieb der 29-Jährige darunter und zeigt damit, wie motiviert er die Vorbereitung auf den kommenden Winter absolviert.

Henrik Kristoffersen Geboren: 2. Juli 1994 (Alter 29 Jahre), Rælingen Nationalität: Norwegen Sportart: Ski Alpin

Wintersport-Star Kristoffersen bereitet sich auf Saison vor

Im Juli erhielt Henrik Kristoffersen einen ganz besonderen Motivationsschub: Der Skirennfahrer wurde zum ersten Mal Vater, wie er stolz auf seinem Instagram-Account bestätigte. „Unsere Herzen sind voll und wir sind voller Stolz“, teilte der 29-Jährige mit und postete ein Bild, auf dem die Hand des Sprösslings Emil zu sehen ist.

Er lebt mit seiner kleinen Familie seit längerer Zeit in Salzburg und das soll auch so bleiben. „Bis zum Ende meiner Karriere werden wir hundertprozentig in Österreich wohnen, was danach passiert, kann ich noch nicht genau sagen“, sagte er zum Online-Portal oe24.

Henrik Kristoffersen könnte bald für Österreich starten. © Imago

„Das war die beste Entscheidung für meine Karriere und für mein Leben. Mein Sohn ist zwar in Norwegen zur Welt gekommen, aber inzwischen wohnen er und meine Freundin hier in Salzburg. Es ist alles perfekt hier für mich“, so der Norweger weiter. Kristoffersen fühlt sich so wohl, dass er sich sogar die österreichische Staatsbürgerschaft vorstellen kann.

Wintersport-Star Kristoffersen könnte für Österreich starten

„Ich hoffe wirklich auf eine Doppelstaatsbürgerschaft. Ich habe den österreichischen Führerschein, wohne ungefähr acht Jahre in Österreich, bezahle alle Steuern in Österreich und unser Hauptwohnsitz ist in Österreich. Wenn eine Doppelstaatsbürgerschaft möglich ist, dann sage ich gerne Ja“, nannte er in der Sendung „Sport & Talk aus dem Hangar-7“ von ServusTV seine Bedingung. Ob das auch heißt, dass Kristoffersen fortan für den ÖSV an den Start geht? Dazu gibt es keine endgültigen Aussagen – die Möglichkeit bestünde jedoch.

In der vergangenen Wintersaison erreichte der 29-Jährige beeindruckende elf Podiumsplatzierungen im Weltcup. Höhepunkt dieser Saison war sein Sieg im Slalom bei der WM im französischen Courchevel. Dieser Weltmeistertitel zählt zu den bedeutendsten Erfolgen seiner Karriere, neben dem Gewinn des Riesenslalom-Titels bei der Weltmeisterschaft 2019 im schwedischen Are.

