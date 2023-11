Miriam Neureuther nur mit Ahornblatt bedeckt beim Eisbaden

Von: Alexander Kaindl

Miriam Neureuther zeigte sich bei Instagram mit einem Bild, das so manchen Fan wohl direkt erzittern ließ. Für die ehemalige Wintersportlerin ist es mehr als nur ein Hobby.

München – Mit Kälte kann sie bestens umgehen: Miriam Neureuther ist als ehemalige Langläuferin und Biathletin viele Jahre ihres Lebens teilweise extremen Temperaturen ausgesetzt gewesen. Jetzt, nach ihrer Karriere, rückt sie davon nicht ab – das beweisen Bilder, die die Ehefrau von Ski-Ikone Felix Neureuther in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger auf ihren sozialen Plattformen zeigt.

Nur von Ahornblatt bedeckt: Miriam Neureuther zeigt sich beim Eisbaden

Jüngst präsentierte sich die dreifache Mutter vor einer imposanten Herbstkulisse. Im Hintergrund sieht man einen Berg, Wolken und buntgefärbte Bäume. Im Vordergrund erkennt man einen See – und eine vermutlich hüllenlose Neureuther, die drauf und dran zu sein scheint, in das eiskalte Wasser zu springen. Auf dem Bild, das sie in ihrer Instagram-Story teilte, ist ein Teil ihres Körpers mit einem digitalen Ahornblatt bedeckt. In der Realität wird sie wohl nicht einmal das vor der Kälte geschützt haben.

Schon vor einigen Wochen zeigte sich Neureuther bei einem Eisbad. Bei der neuerlichen Story fügte sie nun noch zwei Sätze hinzu. Der erste stammt vom niederländischen Extremsportler Wim Hof, der mehrere Weltrekorde im Ertragen extremer Kälte aufgestellt hat: „Wenn wir uns immer für Komfort entscheiden, lernen wir nie die tiefsten Fähigkeiten unseres Geistes oder Körpers kennen.“

Miriam Neureuther geht an ihre Grenzen – und gibt ihre Erfahrungen weiter. © Screenshot Instagram / Miriam Neureuther / Sven Simon / Imago

Miriam Neureuther und ihr eiskaltes Projekt

Diesen Leitsatz verwendet die 33-Jährige, um selbst auf eines ihrer persönlichen Projekte aufmerksam zu machen.

Dazu schreibt sie: „Für alle, die sich aus ihrer Komfortzone rausbewegen wollen, um was für sich und ihre Gesundheit zu tun, schaut euch die nächsten Storys an.“ Darin wird ihren Fans und Followern ein sogenanntes „Health Retreat“ angeboten. Die Gesundheit soll dabei im Fokus stehen – inklusive Eisbaden, wie Neureuther es mit ihrem Ahorn-Bild vormacht.

Die Neureuthers im Winter: Nachwuchs beeindruckt auf den Brettern

Für die ehemalige Wintersportlerin mit norwegischen Wurzeln wird es sicher nicht die einzige Kälte-Erfahrung in den kommenden Monaten sein. Zusammen mit ihrem Mann Felix und den drei gemeinsamen Kindern wird die Neureuther-Familie ganz sicher auch in diesem Winter wieder auf der Piste unterwegs sein. In der vergangenen Saison teilten die Eltern immer wieder Videos vom Nachwuchs, der – trotz junger Jahre – schon beeindruckend schnell und sauber auf den Brettern unterwegs war. (akl)