Eishockey bei Olympia 2022: Spielplan, TV-Sendeplan, Ergebnisse - Alle Infos im Überblick

Von: Tom Offinger

Teilen

Die deutschen Eishockey-Cracks wollen auch in Peking überzeugen. © IMAGO / ActionPictures

Nach dem Gewinn der Silbermedaille 2018 wollen die deutschen Eishockey-Stars auch in Peking überzeugen. Den Spielplan von Olympia 2022 gibt es hier in der Übersicht.

München - Mit den Olympischen Winterspielen in Peking steht eines der größten sportlichen Highlights des Jahres 2022 bereits vor der Tür. Vom 4. bis zum 20. Februar kämpfen die besten Athleten in China um die begehrten Medaillen. Nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille in 2018 möchten die deutschen Eishockey-Cracks auch vier Jahre später wieder für eine Überraschung sorgen und bestenfalls einen Podiumsplatz erobern. Ohne die Freigabe der NHL-Stars um Torjäger Leon Draisaitl zählt die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm allerdings nicht zum absoluten Favoritenkreis.

Doch schon in der Gruppenphase bekommen es die DEB-Profis mit zwei harten Aufgaben zu tun: Mit den USA und Kanada trifft Deutschland auf zwei absolute Branchengrößen, allerdings müssen auch sie auf ihre NHL-Profis verzichten.

Wer spielt wann gegen wen beim olympischen Eishockey-Turnier? Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Eishockey bei Olympia 2022: DEB-Stars haben Medaille im Visier

12 Länder haben sich insgesamt für das Turnier qualifiziert, in der Vorrunde treffen die Teams in drei Gruppen à vier Mannschaften aufeinander. Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen automatisch in das Viertelfinale ein, die verbleibenden acht Teams spielen in einer Viertelfinal-Qualifikation die verbleibenden vier Plätze aus. Nach den Ergebnissen der Vorrunde wird eine neue Setzliste erstellt, sodass das fünftplatzierte Team auf das zwölftplatzierte trifft, das sechstplatzierte auf das Team an elfter Stelle und so weiter.

Startschuss des Turniers ist die zweite Olympiawoche, ab dem 9. Februar betreten die Kufen-Spezialisten das Eis des Nationalen Hallenstadions und des Wukesong-Hallenstadions. Titelverteidiger sind die Athleten des Russischen Olympischen Komitees (kurz: ROC), die im Finale von Pyeongchang das deutsche Team mit 4:3 nach Verlängerung bezwingen konnte. Die Bronzemedaille ging an das Eishockey-Mutterland Kanada.

Eishockey bei Olympia 2022: Der Spielplan der deutschen Gruppe A

10. Februar, 14.10 Uhr: USA - China -:- (-:-)

10. Februar, 14.10 Uhr: Kanada - Deutschland -:- (-:-) (live im ZDF und bei Eurosport)

12. Februar, 5.10 Uhr: Kanada - USA -:- (-:-)

12. Februar, 9.40 Uhr: Deutschland - China -:- (-:-) (live im ZDF und bei Eurosport)

13. Februar, 14:10 Uhr: China - Kanada -:- (-:-)

13. Februar, 14:10 Uhr: USA - Deutschland -:- (-:-) (live in der ARD und bei Eurosport)

Nation Spiele Siege OTS OTN N Tore Punkte 1. Kanada 2. USA 3. Deutschland 4. China

Eishockey bei Olympia 2022: Der Spielplan der Gruppe B

9. Februar, 9.40 Uhr: ROC - Schweiz -:- (-:-)

9. Februar, 14.40 Uhr: Tschechien - Dänemark -:- (-:-)

11. Februar, 5.10 Uhr: Dänemark - ROC -:- (-:-)

11. Februar, 9.40 Uhr: Tschechien - Schweiz -:- (-:-)

12. Februar, 14.10 Uhr: ROC - Tschechien -:- (-:-)

12. Februar, 14.10 Uhr: Schweiz - Dänemark -:- (-:-)

Nation Spiele Siege OTS OTN N Tore Punkte 1. ROC 2. Tschechien 3. Schweiz 4. Dänemark

Eishockey bei Olympia 2022: Der Spielplan der Gruppe C

10. Februar, 5.10 Uhr: Schweden - Lettland -:- (-:-)

10. Februar, 9.40 Uhr: Finnland - Slowakei -:- (-:-)

11. Februar, 9.40 Uhr: Schweden - Slowakei -:- (-:-)

11. Februar, 14.10 Uhr: Lettland - Finnland -:- (-:-)

13. Februar, 5.10 Uhr: Slowakei - Lettland -:- (-:-)

13. Februar, 9.40 Uhr: Finnland - Schweden -:- (-:-)

Nation Spiele Siege OTS OTN N Tore Punkte 1. Finnland 2. Schweden 3. Slowakei 4. Lettland

Eishockey bei Olympia 2022: Die Setzliste nach der Vorrunde

Nation Gruppe Platz Punkte 1. 1 2. 1 3. 1 4. 2 5. 2 6. 2 7. 3 8. 3 9. 3 10. 4 11. 4 12. 4

Die ersten vier Mannschaften sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert.

Eishockey bei Olympia 2022: Die Viertelfinal-Qualifikation - mit dem DEB-Team?

15. Februar, 5.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

15. Februar, 5.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

15. Februar, 9.40 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

15. Februar, 12.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

Eishockey bei Olympia 2022: Das Viertelfinale

16. Februar, 5.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

16. Februar, 7.00 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

16. Februar, 9.40 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

16. Februar, 14.30 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

Eishockey bei Olympia 2022: Das Halbfinale

18. Februar, 5.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

18. Februar, 14.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-)

Eishockey bei Olympia 2022: Spiel um Platz 3

19. Februar, 14.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-) (live im ZDF und bei Eurosport)

Eishockey bei Olympia 2022: Das Finale - Kampf um die Goldmedaille

20. Februar, 5.10 Uhr: TBD - TBD -:- (-:-) (live in der ARD und bei Eurosport)