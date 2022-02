Olympia-Eishockey heute live im TV und Stream: Deutschland gegen Kanada im Fernsehen

Von: Marcus Giebel

Teilen

Als amtierender Silbermedaillengewinner reist das deutsche Eishockey-Team nach Peking. Erneut sind keine NHL-Stars am Start. Hier gibt es alle Infos zum Auftaktspiel gegen Kanada.

München - Kann das deutsche Eishockey-Team den Coup von Pyeongchang wiederholen, als es 2018 völlig überraschend Silber gab? Und das nach einer Overtime-Niederlage im Finale gegen die russischen Athleten. Es war der größte Erfolg in der olympischen Geschichte.

Die Chancen stehen nicht einmal schlecht, dass die DEB-Auswahl auch aus Peking Edelmetall mitbringt. Denn aufgrund der Corona-Pandemie stellt die weltbeste Eishockey-Liga NHL wie schon vor vier Jahren - damals aus wirtschaftlichen und sportlichen Gründen - keine Spieler für das Turnier ab, weshalb Topteams wie die USA, Kanada, Schweden oder Finnland auf ihre großen Stars verzichten müssen.

Deutschland gegen Kanada: DEB-Team muss auf NHL-Stars wie Draisaitl verzichten

Damit muss auch Deutschland bei Olympia 2022 ohne Leon Draisaitl oder Moritz Seider auskommen. Doch Nationaltrainer Toni Söderholm hat trotzdem ein schlagkräftiges Team zusammengestellt. Darunter sind mit Goalie Danny aus den Birken sowie Jonas Müller, Moritz Müller, Dominik Kahun, Matthias Plachta, Yasin Ehliz, Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, David Wolf und Patrick Hager zehn Silbermedaillengewinner.

Das DEB-Team löste das Ticket für Peking direkt. Aktuell belegt die Auswahl Platz fünf der Weltrangliste, ließ bei der WM im vergangenen Jahr mit Rang vier aufhorchen. Es war das beste Abschneiden seit 1953.



Übersicht über den deutschen Kader bei Olympia 2022

Position Spieler (Klub) Tor Danny aus den Birken (EHC München), Mathias Niederberger (Eisbären Berlin), Felix Brückmann (Adler Mannheim) Verteidigung Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Korbinian Holzer (Adler Mannheim), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Konrad Abeltshauser (EHC München), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marcel Brandt (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie) Sturm Tobias Rieder (Växjö Lakers/Schweden), Stefan Loibl (Skelleftea AIK/Schweden), Nicolas Krämmer (Adler Mannheim), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Tom Kühnhackl (Skelleftea AIK/Schweden), Yasin Ehliz (EHC München), Patrick Hager (EHC München), Lean Bergmann (Adler Mannheim), Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Leonhard Pföderl (Eisbären Berlin), Daniel Pietta (ERC Ingolstadt), David Wolf (Adler Mannheim), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Frederik Tiffels (EHC München)

Deutschland gegen Kanada: Weltmeister reist ohne verletzten Coach an

Beim Olympia-Turnier mit zwölf Teams bekommt es Deutschland in einer Vierergruppe mit Kanada, den USA und Gastgeber China zu tun. Gespielt wird im National Hallenstadion sowie im Wukesong-Hallenstadion, beide Arenen verfügen über 18.000 Plätze.

Auftaktgegner am Donnerstag, den 10. Februar, ist ab 14.10 Uhr deutscher Zeit Kanada. Der Weltranglistenerste ist amtierender Weltmeister und gewann schon neunmal Gold bei Olympia - zuletzt 2014 in Sotschi. Kanada gilt als Mutterland des Eishockeys.



Das "Team Canada" muss bei den Spielen kurzfristig ohne Trainer Claude Julien auskommen. Der eigentliche Head Coach zog sich bei Teambuilding-Maßnahmen Rippenbrüche zu und konnte daher nicht nach China reisen. Seinen Job übernimmt Jeremy Colliton, bislang einer der Assistenten.



Deutschland gegen Kanada: Live-Übertragung im TV und im Stream

Spiel Kanada gegen Deutschland Datum und Uhrzeit (deutscher Zeit) Donnerstag, 10. Februar 2022 um 14.10 Uhr im TV ZDF & Eurosport im Live-Stream ZDFmediathek, Eurosport Player, Joyn im Live-Ticker tz.de

Eishockey bei Olympia 2022: Bis zu sieben Spiele in elf Tagen

Ein viertes Spiel ist ebenfalls sicher. Während die drei Gruppensieger und der beste -zweite direkt ins Viertelfinale einziehen, spielen die übrigen acht Teams in vier Partien am 15. Februar die weiteren Viertelfinalisten aus. Wobei der zweitbeste Zweite auf das schlechteste aller Teams trifft, der schlechteste Gruppenzweite auf das zweitschlechteste aller Teams usw.

Erfolgshungrig: Das deutsche Eishockey-Team reist als Silbermedaillengewinner von Pyeongchang und WM-Vierter nach Peking. © Roman Koksarov/dpa

Die Viertelfinal-Partien steigen am 16. Februar, zwei Tage darauf steht das Halbfinale auf dem Programm. Das Spiel um Bronze ist für den 19. Februar terminiert, das Finale findet am 20. Februar statt. Es könnten also bis zu sieben Auftritte in elf Tagen auf das deutsche Team warten. (mg)