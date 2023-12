Eishockey-Star schlittert nach Check gegen den Pfosten – und erleidet Querschnittslähmung

Bei einem Eishockeyligaspiel in Schweden kam es zu einem schweren Unfall. Die finnische Spielerin Sanni Hakala erlitt dabei eine Querschnittslähmung.

Jönköping – Traurige Nachrichten aus der Welt des Eishockeys. Bei einem Saisonspiel der schwedischen Damen-Profiliga SDHL zwischen HV71 aus Jönköping und den Gästen von Djurgardens IF wurde die Spielerin Sanni Hakala schwer verletzt.

Schwerer Sportunfall in Schweden – Sanni Hakala prallt mit dem Kopf an den Pfosten

Der Unfall ereignete sich vergangenen Freitag (24. November) im ersten Drittel des Spiels, als Hakala auf der gegnerische Tor zulief. Durch einen Zweikampf mit der gegnerischen Verteidigerin, geriet Hakala ins Schlittern, fiel und prallte mit dem Kopf frontal gegen den Pfosten. Der Aufprall hatte eine Nackenverletzung zufolge.

Nachdem die Kapitänin vom Eis getragen werden musste, brachen die Schiedsrichter das Spiel umgehend ab. Anschließend wurde die 26-jährige nach Informationen der New York Post zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, bevor sie in die Universitätsklinik in Linköping transportiert wurde, wo sie operiert wurde.

Nach schwerem Unfall: Hakala äußert sich persönlich zu ihrer Verletzung

Am Donnerstag (30. November) meldete sich Hakala über ihren Instagram-Kanal zu Wort. „Es ist immer noch schwer zu verstehen, was passiert ist, dass der Aufprall auf den Torpfosten so schwerwiegend war, dass die Konsequenzen so groß geworden sind. Nicht nur, dass ich gezwungen bin, mit dem Eishockeyspielen aufzuhören, sondern dass ich vielleicht gezwungen bin, für den Rest meines Lebens im Rollstuhl zu sitzen.“, so die Akteurin, die in ihrer Mannschaft als absolute Führungsspielerin fungierte.

„Die Verletzung, die ich mir letzten Freitag nach einem Zusammenstoß mit dem Torpfosten zugezogen habe, hat dazu geführt, dass ich von der Brust abwärts gelähmt bin und nur noch eingeschränkte Funktionen in meinen Armen und Händen habe. Das ist die Realität, in der ich versuche zu landen“, schildert sie die Konsequenzen der Verletzung. Mehrere Clubs und Verbände nahmen Anteil an ihrem Schicksal.

Karriereende mit 26 – Hakala feierte große Erfolge mit der Nationalmannschaft

Hakala war neben ihrer Vereinskarriere bereits seit Jahren für die finnische Nationalmannschaft im Einsatz. Mit dieser gewann sie Bronze bei der den olympischen Spielen in Südkorea und China.

Bei den zurückliegenden Weltmeisterschaften in Finnland, den USA und Kanada, holte sie mit ihrem Team zweimal Bronze und ein mal Silber. (nki)