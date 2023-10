Eishockey-Tragödie im Oberland: Miesbacher Goalie (31) erleidet erst Herzinfarkt, dann Herzstillstand

Anian Geratsdorfer vom TEV Miesbach musste zweimal wiederbelebt werden. © TEV Miesbach

Der Miesbacher Eishockey-Goalie Anian Geratsdorfer kämpft sich nach Herzinfarkt und Herzstillstand wieder ins Leben zurück. Nun bittet seine Familie um Hilfe.

Miesbach/Bad Tölz – Über neun Monate sind inzwischen vergangen, seit Anian Geratsdorfer das letzte Mal das Tor des TEV Miesbach gehütet hat. Über die Gründe wurde lange Zeit Stillschweigen bewahrt. Nun aber gehen die Familie und der TEV an die Öffentlichkeit und bitten um Hilfe: Der 31-Jährige (er spielte in der Saison 2016/17 für die Tölzer Löwen in der Oberliga) hatte im Januar erst einen Herzinfarkt und dann einen Herzstillstand erlitten, ist immer noch schwer eingeschränkt und braucht Unterstützung.

Eigentlich sollte das Training des Bayernliga-Teams am 18. Januar 2023 eine ganz normale Einheit werden. Doch es kam anders. Geratsdorfer saß nach dem Training mit seinen Teamkollegen in der Kabine zusammen und bestellte sich noch eine Pizza. Dann jedoch klagte er über einen Druck auf der Brust und wollte nach Hause fahren.

Anian Geratsdorfer vom TEV Miesbach erlitt Herzstillstand

Geistesgegenwärtig riefen seine Teamkollegen einen Krankenwagen, was am Ende wohl das Leben des Keepers rettete. Auf dem Weg ins Krankenhaus musste er zum ersten Mal reanimiert werden. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, war Geratsdorfers erste Frage an den behandelnden Arzt: „Kann ich wieder Eishockey spielen?“.

Allerdings erlitt er vier Tage später einen Herzstillstand. Bis heute ist unklar, wie lange sein Gehirn dabei ohne Sauerstoff war. Der gebürtige Tegernseer kämpfte sich durch. Es folgten lange Monate, die Geratsdorfer auf Intensiv-Stationen und in Reha-Einrichtungen verbrachte. Heute befindet sich der ehemalige Bayernliga-Keeper in einem sogenannten minimalen Bewusstseins-Zustand und ist nicht direkt ansprechbar.

Eishockey-Tragödie um Miesbacher Torhüter: Familie Geratsdorfer bittet um Hilfe

Er reagiert jedoch auf gewohnte Gerüche und Stimmen aus seiner Familie und der Eishockey-Szene. In Absprache mit der Familie wurde nun ein Spendenkonto eingerichtet, denn es stehen hohe Kosten an, da seine Familie ihren Sohn und Bruder nach Hause holen möchte.

Die Wohnung für Geratsdorfer und seinen Pfleger muss umgebaut werden. Mögliche alternative Therapien durch Spezialisten sowie zusätzliche physiotherapeutische Behandlungen übernimmt die Krankenkasse nicht. Gemeinsam will man Geratsdorfer ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen. „Anian ist ein Kind des Vereins. Das Team war wie seine zweite Familie“, sagt der Sportliche Leiter Peter Kathan.

„Er bleibt auch weiterhin Teil des Kaders und wird auch in der neuen Saison emotional bei der Mannschaft sein.“ Zudem werden die TEV-Cracks in der neuen Bayernliga-Saison mit dem Logo der Spendenaktion für Anian Geratsdorfer auf dem Trikot auflaufen. Neben der Einrichtung des Spendenkontos planen die Miesbacher bereits weitere Benefiz-Aktionen, über die demnächst berichtet wird. Thomas Spiesl

Spendenkonto für Anian Geratsdorfer – so können Sie helfen

Für Rückfragen wurde die Mailadresse anian.geratsdorfer@tevmiesbach.de eingerichtet. Unterstützungen sind bereits vorab auf das Spendenkonto „Anian Geratsdorfer“ bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee möglich. Die IBAN lautet: DE20 7115 2570 0012 5332 87.