Eishockey-WM 2022: Finale - Spielort, Termin

Die kanadische Eishockey-Mannschaft feierte 2021 im Finale in Riga ihren Sieg © Natalia Fedosenko / IMAGO

Am 29. Mai 2022 spielen die beiden besten Mannschaften der Eishockey-WM 2022 in Tampere gegeneinander. Das siegreiche Team wird Weltmeister.

Tampere - Den Schlusspunkt jeder Eishockey-WM bildet das Finale zwischen den beiden besten Mannschaften des Turniers. Das ist bei der Weltmeisterschaft 2022 nicht anders. Auch dort treffen die beiden Sieger vom Halbfinale aufeinander. Das Datum des Finales 2022 ist der 29. Mai, der Austragungsort ist die Nokia-areena im finnischen Tampere. Dort finden außerdem sämtliche Partien der Vorrundengruppe B statt. Auch zwei Viertelfinal-Spiele werden in Tampere ausgetragen, dazu noch beide Begegnungen im Halbfinale und das Spiel um Platz drei. Die Teams, die sich im Endspiel messen, kennen die Halle mit ihren 13.500 Plätzen also schon.

Ihre Errichtung wurde im Jahr 2010 beschlossen, begonnen wurde der Bau im Herbst 2017. Das erste Eishockeyspiel in der Halle fand Anfang Dezember 2021 zwischen Tappara und Tampereen Ilves statt. Diese beiden Clubs nutzen die Nokia-areena seitdem als ihre Heimstätte. Neben Eishockey-Partien ist die Halle auch für Konzerte und andere Veranstaltungen geeignet. Es gibt darin ein Hotel mit 273 Zimmern, einem Restaurant, einer Bar und zahlreichen Saunas. In der Halle ist zudem ein Casino untergebracht.

Eishockey-WM 2022: Der Weg der Mannschaften ins Finale

Die Teams, die an der Eishockey-WM teilnehmen, sind nach ihrer Spielstärke in mehrere Divisionen eingeteilt. Die 16 besten Mannschaften der Welt spielen in der Top-Division. Nur sie können den Weltmeistertitel erringen. Dafür müssen sie jedoch zunächst die Vorrunde überstehen. Für diese sind die Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt. Die deutsche Mannschaft spielt bei der Eishockey-WM 2022 in Gruppe A und trifft dort auf diese Teams:

Kanada

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Kasachstan

Frankreich

Italien

In Gruppe B sind diese acht Nationen vertreten:

Finnland

USA

Tschechien

Schweden

Lettland

Norwegen

Großbritannien

Österreich

Die vier besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Die Mannschaft, die in ihrer Gruppe den letzten Tabellenplatz belegt, steigt in die Division I ab. Das beste Team von Gruppe A trifft im Viertelfinale auf das viertplatzierte aus Gruppe B, das zweibeste aus Gruppe A auf das drittplatzierte aus Gruppe B und so weiter. Die Sieger der Viertelfinal-Spiele ziehen ins Halbfinale ein, dessen Gewinner erreichen das Finale 2022. Wer das Endspiel für sich entscheidet, nimmt bei der Siegerehrung den WM-Pokal in Empfang.

Eishockey-WM: Die Geschichte der Finalspiele

Das Finale 2022 wird bereits das 85. Endspiel in der Geschichte der Eishockey-WM sein. Erstmals ermittelten die Eishockey-Nationen im Jahr 1920, welche die beste von ihnen ist. Dies geschah im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in Antwerpen, war aber nicht Teil des olympischen Programms. 1924 war das Finale des Turniers bei den Olympischen Winterspielen in Chamonix gleichzeitig das Endspiel um die Eishockey-Weltmeisterschaft, ebenso 1928 in St. Moritz. Im Jahr 1930 fand dann die erste Eishockey-WM statt, die nicht gleichzeitig ein olympisches Turnier war.

Seitdem wird die Weltmeisterschaft jedes Jahr ausgetragen. Lediglich von 1940 bis 1946 fiel das Turnier aufgrund des Zweiten Weltkriegs aus, zudem musste es 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am häufigsten erreichte Kanada das Finale der Eishockey-WM. Die Kanadier standen 42 Mal im Endspiel und gewannen es 27 Mal – zuletzt 2021 in Riga. Auch die Anzahl ihrer Triumphe ist ein Rekord, den sie jedoch mit den russischen Eishockeyspielern teilen. Diese spielten insgesamt 37 WM-Endspiele. Deutschland stand zwei Mal im Finale, nämlich 1930 und 1953. Beide Male ging das Spiel verloren. Von Alexander Kords