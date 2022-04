Eishockey-WM 2022: Halbfinale - Modus, Spielort, Termine

Patrick Hager bei den Olympischen Winterspielen in Peking © Song Yanhua / Xinhua / IMAGO

Im Halbfinale der Eishockey-WM stehen die vier besten Mannschaften des Turniers. Ihnen fehlen nur noch zwei Siege, um den WM-Titel zu gewinnen.

Helsinki / Tampere - In der Top-Division der Eishockey-WM 2022 sind 16 Mannschaften vertreten, die ab dem 13. Mai 2022 um den Weltmeistertitel kämpfen. Finnland ist der Gastgeber, die Austragungsorte für die Spiele der Weltmeisterschaft sind Helsinki und Tampere. Nach der Vorrunde sind nur noch acht Teams übrig, die im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale spielen. Die Partien im Halbfinale 2022 finden in der Nokia-areena in Tampere statt. Die Halle entwarf der amerikanische Star-Architekt Daniel Libeskind und von 2017 bis 2021 gebaut.

Im Dezember 2021 wurde sie mit einem Ligaspiel zwischen Tappara und Tampereen Ilves eröffnet. Das sind auch die hier beheimateten Vereine, die ihre Heimspiele regelmäßig in der Nokia-areena austragen. Die Halle bietet bei Eishockey-Spielen bis zu 13.500 Zuschauern Platz. Konzerte, die dort ebenfalls stattfinden, können bis zu 15.000 Personen sehen. Teil der Halle ist ein Hotel mit 273 Zimmern, einem Restaurant, einer Dachterrasse und einer Saunalandschaft. Einige der Zimmer verfügen sogar über eine eigene Sauna. In die Nokia-areena sind zudem ein separates Restaurant und ein Casino integriert.

Eishockey-WM 2022: Der Weg ins Halbfinale

Die Eishockey-WM 2022 beginnt mit der Vorrunde, in der die 16 Teams in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften eingeteilt sind. In Gruppe A befindet sich die deutsche Mannschaft, die es unter anderem mit dem Top-Favoriten Kanada, den Schweizern und den Slowaken zu tun bekommt. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm muss in der Gruppenphase zudem gegen Dänemark, Kasachstan, Frankreich und Italien antreten. In Gruppe B sind diese Teams vertreten:

Finnland

USA

Tschechien

Schweden

Lettland

Norwegen

Großbritannien

Österreich

Auf dem Papier ist diese Gruppe stärker, weil die Finnen, die US-Amerikaner, die Tschechen und die Schweden bereits mehrfach Weltmeisterschaften gewinnen konnten. Die Teams, die am Ende der Vorrunde die ersten vier Plätze in ihrer Gruppe belegen, erreichen das Viertelfinale. Dort sehen die Paarungen so aus:

Erster Gruppe A gegen den Vierten Gruppe B

Zweiter Gruppe A gegen den Dritten Gruppe B

Erster Gruppe B gegen den Vierten Gruppe A

Zweiter Gruppe B gegen den Dritten Gruppe A

Die Gewinner dieser Partien stehen im Halbfinale 2022.

Eishockey-WM: Der Weg zum Titel

Wer das Halbfinale der Eishockey-WM erreicht hat, ist nur noch zwei Siege vom Titel entfernt. Das Datum für die beiden Partien im Halbfinale 2022 ist der 28. Mai. Das erste Match findet um 14:20 Uhr Ortszeit in Tampere statt, das zweite um 18:20 Uhr. Welche Teams dabei gegeneinander spielen, ist auch theoretisch noch nicht zu sagen. Denn im Gegensatz zum Viertelfinale, in dem die Begegnungen von den Ergebnissen der Gruppen abhängen, werden die Halbfinalspiele ausgelost.

Das bedeutet, dass die beiden Teams, die ihre Vorrundengruppen gewonnen haben, schon in der Vorschlussrunde gegeneinander spielen könnten. Sollte nach den regulären 60 Minuten kein Sieger feststehen, dann wird die Partie verlängert. Dabei spielen die Teams zehn Minuten lang mit jeweils drei Spielern. Einen Sudden Death gibt es dabei nicht. Ist das Match auch nach der Overtime nicht entschieden, kommt es zum Penalty-Shootout. Die beiden Sieger des Halbfinales spielen am 29. Mai 2022 in Tampere um den WM-Titel, die beiden Verlierer treffen am gleichen Tag und am gleichen Ort im Spiel um den dritten Platz aufeinander. Von Alexander Kords