Eishockey-WM 2022: Spielplan zur Weltmeisterschaft

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Aktion gegen die Nationalmannschaft der Slowakei bei den Olympischen Winterspielen in Peking © Li An / IMAGO

An der Eishockey-WM 2022 nehmen 16 Mannschaften teil. Acht von ihnen erreichen das Viertelfinale und sind dann nur noch drei Siege vom Titel entfernt.

Helsinki / Tampere - Die Eishockey-WM besteht aus mehreren Turnieren, in denen sich Nationalmannschaften unterschiedlicher Spielstärken miteinander messen. Die besten 16 Teams der Welt sind in der Top-Division vertreten. Nur sie haben die Möglichkeit, Weltmeister zu werden. Am 13. Mai 2022 beginnt die Eishockey-WM 2022 in Finnland. Die beiden Spielorte sind die Helsingin Jäähalli in Helsinki und die Nokia-areena in Tampere. Der Spielplan sieht als erste Phase des Turniers die Vorrunde vor. Dafür wurden die 16 Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A besteht aus diesen Teams:

Kanada

Deutschland

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Kasachstan

Frankreich

Italien

Eigentlich sollte Russland als Teil von Gruppe A an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Allerdings wurde das Team nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar 2022 vom Weltverband IIHF vom Turnier ausgeschlossen. Seinen Platz nahm Frankreich ein. In Gruppe B sind die folgenden Mannschaften vertreten:

Finnland

USA

Tschechien

Schweden

Lettland

Norwegen

Großbritannien

Österreich

Die Österreicher ersetzten Belarus, das als Unterstützer des russischen Angriffs auf die Ukraine ebenfalls von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde.

Eishockey-WM 2022: Der Spielmodus

In der Vorrunde der Eishockey-WM spielen die Teams, die sich in einer Gruppe befinden, jeweils ein Mal gegeneinander. Jede Mannschaft absolviert somit laut Spielplan sieben Vorrunden-Partien. Die Termine sind auf die Tage vom 13. bis zum 24. Mai 2022 verteilt. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit gibt es drei Punkte. Wird ein Match in der Overtime oder nach Penalty-Shootout entschieden, dann erhält die siegreiche Mannschaft zwei und das unterlegene Team einen Punkt. Daraus ergibt sich die Abschlusstabelle für jede Gruppe.

Die beiden Mannschaften, die in ihrer jeweiligen Gruppe den letzten Platz einnehmen, steigen aus der Top-Division ab. Sie nehmen somit 2023 am Wettkampf der Division I teil. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich hingegen für das Viertelfinale. Sollten zwei oder mehr Mannschaften die gleiche Anzahl an Punkten aufweisen, dann entscheiden zunächst die Zähler, die sie in ihren direkten Duellen errungen haben. Herrscht dabei ebenfalls Gleichheit, dann ist die Tordifferenz in den direkten Duellen das nächste Kriterium für die Platzierung. Danach folgt die Anzahl der in den direkten Duellen erzielten Tore.

Eishockey-WM 2022: Die K.o.-Runde

Die acht Teilnehmer am Viertelfinale der Eishockey-WM 2022 treffen nach folgendem Schema aufeinander:

Sieger Gruppe A gegen Vierten Gruppe B

Zweiter Gruppe A gegen Dritten Gruppe B

Sieger Gruppe B gegen Vierten Gruppe A

Zweiter Gruppe B gegen Dritten Gruppe A

Der Termin für das Viertelfinale ist der 26. Mai, jeweils zwei Partien finden in Helsinki und in Tampere statt. Die vier Mannschaften, die ihr Viertelfinal-Spiel gewinnen, ziehen in das Halbfinale ein. Wie dort der Spielplan aussehen wird, steht noch nicht fest, da die Teams nach dem Viertelfinale neu gesetzt werden. Es kann also passieren, dass die beiden Sieger der Vorrundengruppen bereits im Halbfinale aufeinandertreffen. Die Halbfinal-Spiele werden am 28. Mai 2022 in Tampere ausgetragen. Die beiden Verlierer haben am 29. Mai in Tampere die Chance, im Spiel um den dritten Platz die Bronzemedaille zu erringen und somit das Turnier versöhnlich zu beenden. Die Gewinner der Halbfinals ziehen ins Finale ein und kämpfen dort um den WM-Titel. Auch das Endspiel findet am 29. Mai in Tampere statt. Von Alexander Kords