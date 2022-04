Eishockey-WM 2022: TV-Sendeplan - Wann finden welche Spiele statt?

Der Sender Sport1 zeigt die Eishockey WM 2022. © Lukas Schulze

Deutsche Eishockey-Fans können die DEB-Spiele bei der Eishockey-WM 2022 bei Sport1, MagentaTV und MagentaSport verfolgen. Dort sehen sie auch alle K.o.-Matches.

Helsinki in Finnland - Bei der Eishockey-WM 2022 spielen die besten 16 Nationalmannschaften der Welt darum, welche von ihnen die beste ist und den Weltmeistertitel gewinnt. Weltweit verfolgen Millionen von Eishockey-Fans die Partien des Turniers. In Deutschland sind die Matches auf verschiedenen Plattformen zu sehen. Als einziger Sender im frei empfangbaren Fernsehen überträgt Sport1 (ehemals DSF) alle Spiele der deutschen Mannschaft. Zudem sind die WM-Matches vom DEB im Sendeplan von MagentaTV und MagentaSport enthalten.

Zwar fallen für das Streaming-Angebot der Deutschen Telekom monatliche Gebühren an. Allerdings erhält man dafür bei MagentaTV Zugriff auf zahlreiche lineare TV-Sender sowie Disney+ und RTL+ Premium. Bei MagentaSport sind neben Eishockey auch Fußball und Basketball zu sehen. Sowohl Sport1 als auch MagentaTV und MagentaSport zeigen nicht nur die deutschen Spiele bei der Eishockey-WM 2022, sondern auch alle Partien der K.o.-Runde. Sämtliche WM-Matches werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, der allerdings ebenfalls kostenpflichtig ist. Auch bei NHL.tv, dem Streaming-Angebot der nordamerikanischen National Hockey League, sind alle Spiele der WM gegen Gebühr als Live-Übertragung zu sehen.

Sendeplan der Eishockey-WM 2022: Die Vorrunde

Die Eishockey-WM 2022 startet mit der Vorrunde. Dafür wurden die teilnehmenden Teams in zwei Gruppen eingeteilt. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in Gruppe A und trifft dort auf die folgenden Nationen:

Kanada

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Italien

Frankreich

Kasachstan

Da Sport1, MagentaTV und MagentaSport alle Partien der deutschen Mannschaft übertragen, sieht ihr Sendeplan wie folgt aus:

13. Mai, 20:20 Uhr: Deutschland gegen Kanada

14. Mai, 20:20 Uhr: Deutschland gegen Slowakei

16. Mai, 20:20 Uhr: Deutschland gegen Frankreich

19. Mai, 16:20 Uhr: Deutschland gegen Dänemark

20. Mai, 16:20 Uhr: Deutschland gegen Italien

22. Mai, 16:20 Uhr: Deutschland gegen Kasachstan

24. Mai, 12:20 Uhr: Deutschland gegen Schweiz

Alle Partien der Gruppe A finden in der Helsingin Jäähalli in Helsinki statt. Als Spielort der Gruppe B wurde die Nokia-areena in Tampere ausgewählt. In dieser Gruppe sind die folgenden Teams vertreten:

Tschechien

Schweden

USA

Finnland

Lettland

Norwegen

Österreich

Großbritannien

Im deutschen Live-TV sind die Spiele dieser Mannschaften lediglich bei Sky zu sehen.

Sendeplan der Eishockey-WM 2022: Die K.o.-Runde

Die besten vier Teams jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich bei der Eishockey-WM 2022 für die K.o.-Runde. Diese beginnt mit dem Viertelfinale. Dort trifft der Sieger von Gruppe A auf den Vierten von Gruppe B, während es der Sieger von Gruppe B mit dem Vierten von Gruppe A zu tun bekommt. Zudem spielen die Zweiten jeder Gruppe jeweils gegen den Dritten der anderen Gruppe. Die Sieger der Spiele im Viertelfinale ziehen ins Halbfinale ein. Dort werden die Begegnungen ausgelost. Wer sein Halbfinalspiel gewinnt, erreicht das Finale, die beiden Verlierer vom Halbfinale müssen sich hingegen mit der Teilnahme am Spiel um Platz drei begnügen. Sport1, MagentaTV und MagentaSport haben sämtliche Matches der K.o.-Runde im Sendeplan. Dies sind alle Termine:

Viertelfinale: 26. Mai, jeweils zwei Spiele um 16:20 Uhr und um 20:20 Uhr

Halbfinale: 28. Mai, 14:20 Uhr und 18:20 Uhr

Spiel um Platz drei: 29. Mai, 15:20 Uhr

Finale: 29. Mai, 20:20 Uhr

Von Alexander Kords