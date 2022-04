Eishockey-WM 2022: Wann spielt Deutschland? Der DEB-Spielplan im Überblick

Trainer Toni Söderholm mit den deutschen Spielern bei den Olympischen Winterspielen in Peking © Laci Perenyi / IMAGO

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 13. Mai 2022 mit dem Spiel gegen Kanada in die Eishockey-WM 2022. Es folgen Partien gegen sechs weitere Teams.

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Eishockey-WM 2022 in der Top-Division vertreten. Das Team des DEB gehört somit zu den besten 16 Mannschaften der Welt und hat die Chance, um den Weltmeistertitel mitzuspielen. In der Vorrunde des Turniers tritt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in Gruppe A an. Somit finden alle deutschen Spiele der Vorrunde in Helsinki statt. In der Gruppe A trifft Deutschland auf die folgenden Teams:

Kanada

Schweiz

Slowakei

Dänemark

Kasachstan

Frankreich

Italien

Ursprünglich war Russland Teil der Gruppe A, doch aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde das russische Team von der WM ausgeschlossen. Seinen Platz nahm Frankreich ein. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft beim Turnier ist die Partie gegen Kanada am 13. Mai 2022. Die Nordamerikaner sind zugleich der potentiell stärkste Gegner, da sie lange an der Spitze der Weltrangliste standen. Insgesamt 27 Mal holten sie den Weltmeistertitel und sind damit gemeinsam mit Russland Rekordhalter. Zuletzt gewann Kanada die WM 2021 in Lettland und geht somit in Finnland als Titelverteidiger an den Start.

Eishockey WM 2022: Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Nach dem Auftakt gegen die Kanadier bekommt es die deutsche Nationalmannschaft unter der Regie von Toni Söderholm am 14. Mai 2022 mit der Slowakei zu tun. Das Team stand vor der Eishockey-WM 2022 an Position neun der Weltrangliste. Den größten Erfolg feierte es 2002, als es den WM-Titel holte. Während die ersten beiden deutschen Spiele an zwei Tagen hintereinander angesetzt sind, hat das Team am 15. Mai 2022 spielfrei.

Am 16. Mai sieht der Spielplan dann einen vermeintlich leichten Gegner vor: Die Franzosen, die nur durch den Ausschluss Russlands am Turnier teilnehmen dürfen, lagen vor der Weltmeisterschaft auf dem 15. Platz der Weltrangliste. Nur drei andere Nationen, die an der WM teilnehmen, sind niedriger platziert. Als größten WM-Erfolg können die Franzosen den sechsten Platz beim Turnier von 1930 vorweisen, zuletzt schafften sie es 1995 und 2014 auf den achten Rang. Nach drei Spielen in vier Tagen hat Deutschland nach der Partie gegen Frankreich drei Tage frei. Am 19. Mai 2022 ist die dänische Mannschaft der nächste deutsche Gegner. Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2016 landete sie jeweils auf Rang acht.

Eishockey-WM 2022: Die letzten deutschen Spiele der Vorrunde

Nach der Partie gegen Dänemark sind auch die nächsten Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022 eher schwächer. Am 20. Mai 2022 trifft das DEB-Team auf Italien, die zumindest auf dem Papier schwächste Mannschaft der Gruppe A. In der Weltrangliste schafften es die Südeuropäer zuvor nur auf den 17. Platz.

Die letzten beiden deutschen Spiele der Vorrunde finden gegen Kasachstan am 22. und gegen die Schweiz am 24. Mai 2022 statt. Kasachstan kann als größten WM-Erfolg den zehnten Platz beim Turnier 2021 vorweisen. Die Schweizer standen hingegen 1935, 2013 und 2018 im WM-Finale. 2018 mussten sie sich dort den Schweden sogar erst nach einem Penalty-Shootout geschlagen geben.

Sollte Deutschland unter den besten vier Teams der Gruppe A landen, dann sind die Termine für das Viertelfinale relevant. Die Partien der Runde der besten acht Mannschaften finden am 26. Mai statt. Die Halbfinalspiele sind für den 28. Mai angesetzt, das Finale für den 29. Mai 2022.

Von Alexander Kords