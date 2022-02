Eiskunstläuferin Walijewa: DOSB-Präsident hält Teilnehme an Kür für fragwürdig

Alle Augen sind bei Olympia auf die erst 15 Jahre alte Kamila Walijewa gerichtet. © Enrico Calderoni/imago

DOSB-Präsident Thomas Weikert hält den umstrittenen olympischen Kür-Start der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa und das Verhalten ihrer Betreuer für fragwürdig.

Peking - DOSB-Präsident Thomas Weikert hält den umstrittenen olympischen Kür-Start der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa und das Verhalten ihrer Betreuer für fragwürdig. «Für mich war es sehr verstörend, die Bilder von Kamila Walijewa gestern Abend zu sehen, insbesondere die kalte, unempathische Reaktion ihrer Trainerin im Anschluss», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Freitag in Peking.

Walijewa-Trainerin Eteri Tutberidse hatte die Gold-Favoritin nach Kür-Ende nicht getröstet, sondern hart kritisiert. «Warum hast du alles so aus den Händen gegeben? Warum hast du aufgehört zu kämpfen» Erklär mir das!», sagte die wegen ihrer harten Methoden bekannte Tutberidse, wie auf Videos zu hören war.

Nach tagelangem Wirbel um ihre positive Dopingprobe vom Dezember, die erst bei den Winterspielen in China bekannt geworden war, hatte Walijewa mit einer fehlerhaften Kür am Donnerstag als Vierte hinter der Japanerin Kaori Sakamoto eine Medaille verpasst. Nach dem Kurzprogramm hatte Walijewa noch vorn gelegen. Gold und Silber gingen an die weiteren Tutberidse-Schülerinnen Anna Schtscherbakowa und Alexandra Trusowa.

«Eine 15-jährige Sportlerin einer solchen Situation auszusetzen, ist unverantwortlich. Hier muss das Wohl der Athletin an oberster Stelle stehen», betonte Weikert. Man müsse eine Diskussion darüber führen, welchen Leistungssport man wolle, sowohl in Deutschland als auch international. (dpa)