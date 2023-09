Olympiasieger Kostomarow jongliert nach Beinamputation mit Fußball

Von: Lina Krull

Vom Eistanz-Olympiasieger zum Überlebenskämpfer: Nur wenige Monate nach den Amputationen überrascht Roman Kostomarow mit seinen Fußball-Skills.

Moskau – Das Drama um Eistanz-Olympiasieger Roman Kostomarow beschäftigte zu Beginn des Jahres die Wintersport-Welt. Nur knapp dem Tod entkommen, kämpft sich der ehemalige Eiskunstläufer seitdem mit Prothesen zurück ins Leben. Auf seinem Instagram-Kanal gibt der 46-Jährige immer wieder Einblicke in seinen Alltag und sein Training – und überrascht seine Fans jetzt mit gekonnter Fußball-Jonglage.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren: 8. Februar 1977 (Alter 46 Jahre), Moskau, Russland Disziplin: Eiskunstlauf (Eistanz) Größter Erfolg: Olympiasieger 2006

Olympiasieger Kostomarow zeigt Fußball-Können mit Prothesen

In dem kurzen Video steht Kostomarow zusammen mit einer Gruppe in einem Gang und jongliert mit dem Fußball. Mit seinen beiden Prothesen hält der Olympiasieger von Turin 2006 den Ball gekonnt hoch – die Gruppe spielt sich das Leder hin und her und jubelt am Ende lautstark. „Aufwärmen vor der Show. Ich werde gleich aufs Eis gehen“, fügte der 46-jährige ehemalige Eiskunstläufer als Videobeschreibung unter seinem Beitrag hinzu. Unter der Überraschung vieler Fans, die damit anscheinend nicht gerechnet haben.

Rückblick: Am 10. Januar 2023 wurde Kostomarow nach einer COVID-Infektion mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die gesundheitlichen Folgen waren verheerend: Zwei Schlaganfälle, künstliches Koma, eine Blutvergiftung und Nekrosen später mussten dem Russen beide Beine und mehrere Finger an beiden Händen amputiert werden. Der Welt- und Europameister im Eistanz lernte neu zu kauen, zu schlucken und zu laufen. Dass er jetzt wieder Fußballspielen kann und sogar auf dem Eis steht, begeistert seine Fangemeinde.

Olympiasieger Kostomarow bei Show zurück auf dem Eis

Wenige Tage zurvor präsentierte sich der Ausnahmesportler bei der „Love Letters ice show“ in der russischen Region Krasnodar dem Publikum – und zwar auf dem Eis. Unter Applaus bedankte er sich für die Unterstützung in den vergangenen Monaten und ergänzte zu dem Video auf Instagram: „Ich bin glücklich, bei euch zu sein. Auch wenn es nicht einfach ist.“

Erst Anfang Juli teilte der aus Moskau stammende Sportler die Fortschritte seines harten Trainings auf seinem Instagram-Kanal. Neben dem Treppensteigen kickte er in dem Video seine Beine in schwungvoller Art und Weise abwechselnd in die Luft. (likr)