Ski-Star (37) stirbt nach herzzerreißender Leidensgeschichte: „Diese Welt hat keine Gerechtigkeit“

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Elena Fanchini gewann einst WM-Silber. Nun ist sie im Alter von nur 37 Jahren verstorben. © GEPA pictures / Imago / Screenshot Instagram / Elena Fanchini

Die Ski-Familie trauert um eine frühere Top-Fahrerin: Im Alter von nur 37 Jahren hat Elena Fanchini ihr letztes Rennen verloren.

Lovere - Trauer um Elena Fanchini: Die frühere Top-Skifahrerin aus Italien ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Sie verlor den Kampf gegen den Krebs, wie Merkur.de berichtet.

Elena Fanchini * 30. April 1985 in Lovere; † 8. Februar 2023 in Solato (Pian Camuno) Ski alpin Größter Erfolg: Abfahrts-Silber bei derm WM 2005

Elena Fanchini stirbt mit 37 Jahren: Früherer Ski-Star litt an Krebs

Der italienische Skiverband FISI hatte die traurige Nachricht am Mittwoch (8. Februar) bekanntgegeben. Die Speed-Spezialistin gewann 2005 WM-Silber in der Abfahrt. In dieser Disziplin feierte sie auch ihre zwei Weltcupsiege. US-Superstar Mikaela Shiffrin (die selbst noch mit dem Tod ihres Vaters zu kämpfen hat) erklärte am Rande der alpinen Ski-WM im französischen Courchevel und Meribel, dass sie Fanchini „nie vergessen“ werde.

Wegen eines Tumors verpasste sie schon die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Bei ihrem Comeback später im Jahr verletzte sie sich dann schwer: Sie stürzte im Training und erlitt einen Wadenbeinbruch, einen Fingerbruch und eine schwere Prellung des linken Knies. Fanchini war während ihrer gesamten Wintersport-Karriere von Verletzungen geplagt, vor allem an ihren Knien, die nach eigenen Angaben „aus Glas“ bestanden.

Elena Fanchini: Karriere endete nach langer Leidensgeschichte

2020 trat sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Nadia (WM-Silber 2013 in der Abfahrt) zurück. 2022 kam dann ein neuer Rückschlag für Fanchini: „Im August habe ich erfahren, dass der Tumor zurück ist.“

Noch im selben Monat habe sie mit der Behandlung begonnen. Mit Erfolg: „Das erste Mal war ich vollkommen geheilt.“ Doch der Rückschlag folgte prompt: „Leider komme ich dieser Tage drauf, dass viele Patienten rezidiv werden. Es gibt Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, das habe ich von dieser Krankheit, aber auch vom Skifahren gelernt“, erklärte Fanchini noch vor wenigen Wochen im Interview mit dem Corriere della Sera.

Weggefährten nehmen Abschied von Elena Fanchini: „Ich will es nicht glauben“

Damals sagte sie außerdem: „Es ist einfach Pech, dass es mir noch einmal passiert ist. Aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde kämpfen.“ Diesen Kampf hat sie nun verloren.

Unter dem letzten Instagram-Post von Fanchini sammeln sich unzählige Nachrichten. Weggefährten schrieben unter den Beitrag aus dem November 2022 unter anderem: „Ruhe in Frieden und Beileid an die ganze Familie“, „Ich will es nicht glauben“, „Mein Herz ist gebrochen. Ruhe in Frieden Elena, diese Welt hat keine Gerechtigkeit, es ist echt ätzend“ oder „Deine Familie hat einen Stern am Himmel, der über sie wacht. Ruhe in Frieden.“ (akl)