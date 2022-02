Historischer Dreifachsieg bei Olympia! Deutsche Bob-Asse demütigen die Konkurrenz

Von: Marius Epp

Francesco Friedrich jubelt über den Olympiasieg. © Robert Michael/dpa

Deutschland räumt im Zweierbob der Männer bei Olympia sensationell alle drei Medaillen ab. Der historische Triumph im Ticker zum Nachlesen.

Olympia: Zweierbob der Männer, 3. und 4. Lauf

Die deutschen Bob-Asse Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Christoph Hafer deklassieren die Konkurrenz und feiern ein rein schwarz-rot-goldenes Podium.

Der Wettkampf im Ticker.

Olympia: Zweierbob (Männer) - Endstand nach 4 von 4 Läufen

1. Francesco Friedrich (Deutschland) 2. Johannes Lochner (Deutschland) + 0,49 3. Christoph Hafer (Deutschland) + 1,69 4. Michael Vogt (Schweiz) + 1,94 5. Benjamin Maier (Österreich) + 2,23 6. Rudy Rinaldi (Monaco) + 2,25 7. Christopher Spring (Kanada) + 2,37 8. Rostislav Gaitiukevich (Russland) + 2,42 9. Oskars Kibermanis (Lettland) + 2,45 10. Justin Kripps (Kanada) + 2,51

20 - Francesco Friedrich (GER): GOLD, SILBER und BRONZE für Deutschland! Was für eine Machtdemonstration! Deutschland räumt hier alle drei Medaillen ab, ein denkwürdiger Tag für den Bobsport. Auch Friedrich lenkt den Schlitten wie im Schlaf durch den Eiskanal. Als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht!

19 - Johannes Lochner (GER): Die Deutschen bleiben cool! Auch Lochner baut keinen einzigen Fehler in seine Fahrt ein und bringt den Schlitten souverän nach unten. Sein Vorsprung auf Hafer war schon riesig und ist noch größer geworden. Silber für Lochner! Was macht Friedrich?

18 - Christoph Hafer (GER): Ein Ritt auf der Rasierklinge! Der Start gelingt Hafer gut, er lenkt den Schlitten clever um die Kurven. Das ist nahe an der perfekten Fahrt - was beweist der hier für Nerven, es ist die Führung, er hat Bronze sicher! Wenn jetzt nichts ganz Großes mehr schiefgeht, wird das heute ein deutscher Dreifachsieg.

17 - Michael Vogt (SUI): Super Start des Schweizers, der Bob nimmt Fahrt auf! Das ist eine Angriffsfahrt! Das könnte eine Medaille werden. 29 Hundertstel vor dem Österreicher Maier. Jetzt kommen die drei Deutschen.

16 - Rudy Rinaldi (MON): Die Monegassen sind heute die größte Überraschung. Eine Medaille wäre eine Sensation - und so weit sind sie davon gar nicht entfernt! Doch es schleichen sich ein paar Fehler ein, es hätte eine perfekte Fahrt gebraucht. Trotzdem ein toller Wettkampf.

15 - Benjamin Maier (AUT): Sehr solide Vorstellung des Österreichers! Damit legt er im Medaillenrennen vor. Es wird sehr spannend.

14 - Rostislav Gaitiukevich (RUS): Was für ein Patzer gleich zu Beginn! Zu weit angeschoben, das hat einen Kontakt mit der Bande zur Folge. Solch einen Fehler verzeiht die Strecke nicht - keine Medaille für die Russen!

13 - Christopher Spring (CAN): Kann der 37-Jährige für ein versöhnliches kanadisches Ende sorgen? Er zeigt eine gute Fahrt, reicht es für die Führung? Es wird ganz eng... und es langt! Laufbestzeit und Platz eins für Spring. Eine Medaille wird es nicht werden, dafür sind die besten sieben zuständig. Das Medaillenrennen beginnt mit den Russen!

12 - Justin Kripps (CAN): Für den Kanadier geht es um Schadensbegrenzung - er hat sich viel mehr erwartet. Doch es wird nicht wirklich ein versöhnliches Ende. Nur Platz zwei hinter Kibermanis.

11 - Oskars Kibermanis (LAT): Mit einem satten Vorsprung startet der Lette in den letzten Lauf. Er wird sich an die Spitze setzen, doch er muss angreifen - und dafür ist das zu wenig!

Update, 15.10 Uhr: Die ersten zehn Bobs sind im Tal, der Brite Brad Hall, der im dritten Durchgang noch schwer gestürzt war, führt das Klassement momentan an. Jetzt wird es gleich richtig spannend: Die besten zehn stehen oben.

Update vom 15. Februar, 14.55 Uhr: Der Showdown naht! Gleich fällt die Medaillenentscheidung im Zweierbob der Männer. Francesco Friedrich und Johannes Lochner müssen sich ihre Medaillen eigentlich nur noch schnappen - spannend wird es im Kampf um Bronze. Gibt es tatsächlich heute einen deutschen Dreifachsieg? Das gab es in der Olympia-Geschichte erst zweimal: 2018 und 1976 in der Nordischen Kombination.

Olympia: Zweierbob (Männer) - Zwischenstand nach 3 von 4 Läufen

1. Francesco Friedrich (Deutschland) 2. Johannes Lochner (Deutschland) + 0,48 3. Christoph Hafer (Deutschland) + 1,51 4. Michael Vogt (Schweiz) + 1,69 5. Rudy Rinaldi (Monaco) + 1,72 6. Benjamin Maier (Österreich) + 1,74 7. Rostislav Gaitiukevich (Russland) + 1,75

Update vom 15. Februar, 14 Uhr: Der dritte Lauf ist noch nicht ganz zu Ende, doch die weit hinten platzierten Athleten haben keine Chance mehr, ins Rennen um die vorderen Plätze einzugreifen. Vor dem letzten Lauf steht fest: Deutschland hat Gold und Silber so gut wie sicher! Momentan sieht es nach einem historischen Dreifachsieg für Deutschland aus. Die Medaillenränge sind fest in deutscher Hand, auf den Bronzerang schielen aber noch mehrere Kandidaten. Michael Vogt (Schweiz), Rudy Rinaldi (Monaco), Benjamin Maier (Österreich) und Rostislav Gaitiukevich (Russland) dürfen sich noch Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Um 15.05 Uhr geht es weiter mit dem finalen Lauf, dort sind nur noch die besten 20 Bobs dabei.

11 - Brad Hall (GBR): Gute Fahrt, doch dann der Horror-Sturz! Der Brite trifft die letzte Kurve nicht und der Schlitten kippt. Bei einem Tempo über 100 km/h alles andere als angenehm, doch den beiden Fahrern geht es gut. Am schlimmsten hat es zum Glück den Bob getroffen. Kopfüber rutschen die beiden noch ins Ziel.

10 - Justin Kripps (CAN): Ihm geht es wie seinem Vorgänger - er hat sich in Peking deutlich mehr erhofft! Immerhin ist er eine Hundertstel schneller als Kibermanis und macht einen Platz gut.

9 - Oskars Kibermanis (LAT): Der Lette hinkt bislang seinen Erwartungen hinterher! So bleibt es auch im dritten Lauf, das ist einfach nicht seine Bahn. Jetzt muss er sogar um seine Top-Ten-Platzierung bangen.

8 - Christopher Spring (CAN): Der erfahrene Kanadier lenkt den Bob gut durch den Eiskanal, stark! Spring sortiert sich knapp hinter den Russen ein.

Olympia: Zweierbob im Live-Ticker - Deutsches Podium winkt

7 - Rudy Rinaldi (MON): Das monegassische Duo streichelt das Eis mit viel Gefühl! Auch das wird ein gutes Ergebnis - Platz fünf! Rinaldi landet noch vor dem Österreicher Maier, das war eine Top-Fahrt.

6 - Michael Vogt (SUI): Der Schweizer schnappt Maier den vierten Platz gleich wieder weg! Auch er kommt super durch, fast ohne Bandenkontakt.

5 - Benjamin Maier (AUT): Ordentliche Fahrt des Österreichers, auch er zieht an den Russen vorbei, die den dritten Lauf augenscheinlich ziemlich verhauen haben. Maier reiht sich hinter Hafer auf Platz vier ein, 1,51 Sekunden Rückstand auf den Führenden Friedrich.

4 - Christoph Hafer (GER): Am Start verliert er wie immer ein bisschen Zeit, da ist genetisch nicht mehr drin bei ihm. Doch er ist ein herausragender Pilot - und das zeigt er auch! Auch er macht kurz vor dem Ziel einen Fehler, sichert sich aber Platz drei und zieht am Russen Gaitiukevich vorbei. 1, 2 und 3 - Deutschland! Das kann ein historischer Wettkampf werden. Doch einen Lauf gibt es noch.

3 - Rostislav Gaitiukevich (RUS): Der Russe verliert Zeit! Das Heck des Bobs bricht kurz aus und sorgt für Geschwindigkeitsverlust. Der Rückstand auf Friedrich ist im Ziel gewaltig - 1,75 Sekunden. War das schon die Vorentscheidung? Da bietet sich jetzt eine große Chance für Hafer.

2 - Johannes Lochner (GER): Am Start verliert er ein Zehntel, dann eckt er in Kurve acht leicht an. Der Rückstand wird größer... und dann der Fehler kurz vor Schluss! Ein harter Bandenkontakt sorgt letztlich für 48 Hundertstel Rückstand und Platz zwei. Der Favorit setzt sich ab!

1 - Francesco Friedrich (GER): Geht der Deutsche Branchenprimus den nächsten Schritt zu seinem dritten Olympiasieg? Guter Start, auch die schwierige Kurve 13 nimmt er gut. Neuer Bahnrekord! Ein paar Hundertstel hat er liegen gelassen, die Fahrt war nicht ganz perfekt. Zieht Lochner jetzt an ihm vorbei?

Update vom 15. Februar, 13.04 Uhr: Zehn Minuten noch bis zum Start des 3. Laufs. Die Startreihenfolge richtet sich nach den Platzierungen nach dem zweiten Lauf. Bedeutet: Es geht gleich mit einem deutschen Doppelpack los. Francesco Friedrich eröffnet, Johannes Lochner zieht als Zweiter nach. Christoph Hafer folgt mit der Nummer vier.

Update vom 15. Februar, 11.02 Uhr: Der Tag der Entscheidung ist gekommen! Im Zweierbob der Männer deutet heute alles auf die nächste deutsche Gold- und Silbermedaille hin. Die deutschen Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner glitten in den ersten beiden Durchgängen in einer eigenen Liga übers Eis und werden den Olympiasieg unter sich ausmachen, wenn ihnen kein grober Schnitzer mehr unterläuft.

Auch im Kampf um Bronze wird es spannend: Aktuell liegt der Russe Rostislav Gaitiukevich auf dem dritten Rang, doch Christoph Hafer liegt nur einen Wimpernschlag hinter ihm. Heute ist also sogar ein rein deutsches Podium möglich. Um 13.15 Uhr steigt der dritte Lauf, um 14.50 Uhr fällt die Entscheidung im vierten und letzten Lauf. Noch gut zwei Stunden, bis es los geht!

Olympia: Zweierbob (Männer) - Zwischenstand nach 2 von 4 Läufen

1. Francesco Friedrich (Deutschland) 2. Johannes Lochner (Deutschland) + 0,15 3. Rostislav Gaitiukevich (Russland) + 0,94 4. Christoph Hafer (Deutschland) + 0,99 5. Michael Vogt (Schweiz) + 1,09

Update, 15.50 Uhr: Das war‘s für heute im National Sliding Center von Yanqing! Die deutschen Bob-Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner liegen nach zwei von vier Durchgängen in Führung und erarbeiteten sich bereits ein Polster von fast einer Sekunde auf Rang drei. Das riecht stark nach Gold! Vierter ist Christoph Hafer, der nur hauchzart hinter dem Bronzerang liegt, den momentan der Russe Gaitiukevich innehat. Morgen fällt die Entscheidung in den Läufen drei und vier, wir sind ab 13.15 Uhr wieder live dabei.

30 - Shanwayne Stephens/Nimroy Turgott (JAM): Die Jamaikaner runden den Durchgang ab! Fernab von der Ideallinie, aber doch mit einem breiten Grinsen im Gesicht rauschen sie durchs Ziel.

29 - Edson Luques Bindilatti/Edson Ricardo Martins (BRA): Die Brasilianer kassieren eine harte Bande kurz vor Schluss, mehr als Rang 29 ist nicht drin. Keine Verbesserung zum ersten Durchgang.

28 - Axel Brown/Andre Marcano (TTO): Die Athleten aus Trinidad und Tobago machen sogar einen Platz gut. Natürlich keine fehlerfreie Fahrt.

27 - Ivo de Bruin/Jelen Franjic (NED): Rustikale Fahrt der Niederländer, doch den Bruin ist auf Attacke gepolt. Dadurch macht einige Plätze gut.

26 - Markus Treichl/Markus Glück (AUT): Die Österreicher können Fehler vermeiden und ziehen an den Amerikanern und auch an Andrianov vorbei.

25 - Hunter Church/Charlie Volker (USA): Die Amerikaner kommen noch schlechter zurecht als die Chinesen. Schwerer Fehler vor Kurve fünf, da ist viel Zeit weg. Dann fehlt der Schwung - letzter Platz.

24 - Chunjian Li/Wei Liu (CHN): Zu viel Bande! Das sieht nicht nach einer guten Fahrt aus. Dann noch ein Quersteher, so wird das nichts. Platz 22.

23 - Youngjin Suk/Hyeonggeun Kim (KOR): Guter Lauf der Koreaner, ihr Ziel ist es, unter der besten 20 zu kommen. Das könnte auch gelingen, Rang 20 momentan.

22 - Maxim Andrianov/Vladislav Zharotsev (RUS): Platz 22 für die Russen nach einer recht unrunden Fahrt.

Olympia: Zweierbob im Live-Ticker - Friedrich und Lochner überzeugen

21 - Taylor Austin/Daniel Sunderland (CAN): Jetzt kommen die Plätze 21 bis 30 des ersten Durchgangs. Top-Zeiten sind also nicht mehr zu erwarten. Sofort erkennt man die Unterschiede zur Weltklasse. Platz 20 für die Kanadier.

20 - Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER): Was macht der Branchenprimus? Es ist ein neuer Startrekord, auch die folgenden Kurven meistert Friedrich souverän. Kurz vor dem Ziel baut der Pilot einen Fehler ein, aber es reicht trotzdem für die Führung! Das war eine Machtdemonstration der beiden Deutschen. Wer soll die noch stoppen? Gold und Silber winken!

19 - Johannes Lochner/Florian Bauer (GER): Auf geht‘s, Jungs! Die Deutschen erwischen einen deutlich besserer Start als im ersten Durchgang. Wie viel Zeit können sie auf die Russen herausfahren? Das ist eine Wahnsinns-Fahrt ohne Fehler! Was für eine Ansage. Lochner und Bauer liegen 79 Hundertstel vor Gaitiukevich/Laptev. Das ist sogar ein Angriff auf Gold!

18 - Rostislav Gaitiukevich/Aleksei Laptev (RUS): Beste Startzeit bislang im zweiten Durchgang. Sie sind schnell unterwegs, doch dann fabrizieren sie einen Fehler in Kurve acht! Der Vorsprung schmilzt - es reicht zwar noch für Platz eins, doch Hafer hat aufgeholt. Den Deutschen trennen nur noch fünf Hundertstel von Bronze.

17 - Christoph Hafer/Matthias Sommer (GER): Können die Deutschen die Medaillen angreifen? Platz eins muss jetzt mindestens her für den Moment. Hafer trifft die Kurven gut und bringt den Vorsprung ins Ziel! Eine Zehntel vor Vogt und Maier. Aber war das ein Angriff aufs Podium? Jetzt kommen die Russen.

16 - Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT): Zweitbeste Startzeit für die Österreicher, doch dann der Drift - da haben sie etwas Zeit eingebüßt. Doch sie fahren zeitgleich mit Vogt auf Platz eins!

15 - Christopher Spring/Mike Evelyn (CAN): Der erfahrene kanadische Pilot zeigt eine clevere Fahrt, doch muss sich hinter Vogt einreihen. Wieder entscheiden wenige Hundertstel.

14 - Michael Vogt/Sandro Michel (SUI): Gute Fahrt der Schweizer! Doch von oben bis unten bleibt es knapp. Am Ende entscheiden fünf Hundertstel über die Spitzenposition, die nun in Schweizer Hand liegt.

13 - Justin Kripps/Cam Stones (CAN): Das gibt es doch nicht! Kripps war ein ganz heißer Medaillenkandidat, doch heute zeigt er Nerven. Die beiden Kanadier kommen wieder nicht richtig in den Flow und schaffen es nur auf Platz drei. Das ist eine große Enttäuschung!

Olympia: Zweierbob im Live-Ticker - Kibermanis enttäuscht

12 - Rudy Rinaldi/Boris Vain (MON): Der Monegasse überraschte mit Platz neun im ersten Durchgang - geht jetzt sogar noch mehr? Laufbestzeit! Rinaldi findet unten eine gute Linie und verdrängt die stärker eingeschätzten Letten auf Platz zwei. Fürst Albert wird stolz sein!

11 - Oskars Kibermanis/Matiss Miknis (LAT): Die starken Letten verlangten den Deutschen in den letzten Jahren einiges ab. Aber mit dieser Bahn kommen sie nicht so richtig zurecht! Es ist zwar die Führung, aber nur hauchdünn.

10 - Brad Hall/Nick Gleeson (GBR): Drei Zehntel Vorsprung im oberen Teil, doch dann der Fehler in Kurve acht. Das hat Zeit gekostet. Es langt trotzdem für die Führung. Jetzt kommen die besten zehn aus dem ersten Durchgang.

9 - Mihai Cristian Tentea/Nicolae Ciprian Daroczi (ROU): Nein, das reicht nicht! Der erste Lauf verlief gut für die Rumänen, doch jetzt lassen sie Zeit liegen. Platz sieben.

8 - Frank Delduca/Hakeem Abdul-Saboor (USA): Die Amerikaner beißen sich fest! Doch dann muss Delduca die Bande mitnehmen, es wird erneut knapp im Kampf um die Führung. Vorne ballt es sich jetzt, Rang vier für die US-Amerikaner.

7 - Yunjong Won/Jinsu Kim (KOR): Die Koreaner fallen zurück! Keine gute Fahrt, es ist nur der vierte Rang.

6 - Dominik Dvorak/Jakub Nosek (CZE): Es wird ganz eng mit der Führung! Mal ist die Zeit rot hinterlegt, mal grün. Unten reicht es ganz knapp, drei Hundertstel sind die Tschechen schneller als die Franzosen.

5 - Romain Heinrich/Dorian Hauterville (FRA): Der Franzose übernimmt die Führung von den Chinesen! Hauchzarte acht Hunderstel trennen die beiden Teams.

14.43 Uhr: Nach den vier ersten Startern führen die Chinesen Sun/Wu und verwiesen Baumgartner (Italien), Friedli (Schweiz) und Cipulis (Lettland) auf die Plätze.

14.40 Uhr: Der zweite Durchgang läuft! Die Startreihenfolge hat sich geändert. Christoph Hafer geht als 17. ins Rennen, dann folgen Lochner und Friedrich als 19. und 20.

Olympia: Zweierbob (Männer) - Zwischenstand nach dem 1. Lauf

1. Francesco Friedrich (Deutschland) 2. Johannes Lochner (Deutschland) + 0,24 3. Rostislav Gaitiukevich (Russland) + 0,39 4. Christoph Hafer (Deutschland) + 0,42 5. Benjamin Maier (Österreich) + 0,49

Update, 14.34 Uhr: Das läuft doch wie am Schnürchen für die deutschen Bobfahrer! Francesco Friedrich liegt nach einem starken ersten Durchgang auf Goldkurs, Kollege Johannes Lochner lässt Deutschland von einem Doppelsieg träumen. Auch der Dritte im Bunde, Christoph Hafer, liegt absolut in Schlagdistanz zu den Russen auf Platz drei. Enttäuscht haben die Kanadier: Justin Kripps braucht nach seinem Fehler wohl drei perfekte Läufe, um noch eine Chance auf Gold zu haben. Um 14.40 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Lauf.

30 - Shanwayne Stephens/Nimroy Turgott (JAM): Die nächsten Exoten stürzen sich den Eiskanal hinab. Können die Jamaikaner die Rote Laterne abwenden? Obacht, fast der Sturz! Akrobatisch, wie die beiden den Schlitten hier noch in der Bahn halten. Am Ende ist es dann doch der letzte Platz. Doch sie haben eine Menge Spaß.

29 - Axel Brown/Andre Marcano (TTO): Der kleine karibische Inselstaat Trinidad und Tobago ist auch dabei! Gar nicht so übel für eine Nation, die Eis normalerweise nur in Würfelform kennt. Mit 1,79 Sekunden Rückstand distanzieren sie die Brasilianer - Rang 28.

Olympia: Zweierbob im Live-Ticker - Guter erster Lauf der deutschen Asse

28 - Hunter Church/Charlie Volker (USA): Doppelbande! Die Amerikaner schüttelt es ordentlich durch. Platz 25.

27 - Edson Luques Bindilatti/Edson Ricardo Martins (BRA): Die Brasilianer fahren außer Konkurrenz. Zwei Sekunden hinter Friedrich sind es im Ziel. Hier geht es um den Olympischen Gedanken. Dabei sein ist alles! Ähnlich wird es auch bei den letzten drei Athleten-Paaren sein, die noch kommen.

26 - Patrick Baumgartner/Robert Mircea (ITA): Solide Fahrt, mehr nicht. Rang 20.

25 - Markus Treichl/Markus Glueck (AUT): Der ehemalige Rodler Treichl lenkt den Schlitten behutsam um die Kurven, findet dabei aber das Gaspedal nicht. Schnell ist der Rückstand groß, Platz 24 ist durchaus eine Enttäuschung.

24 - Dominik Dvorak/Jakub Nosek (CZE): Die Tschechen machen es besser als die Vorgänger aus China. Sie bleiben unter einer Minute Rückstand und werden mit Platz 15 belohnt.

23 - Chunjian Li/Wei Lu (CHN): Auch das zweite chinesische Duo kann nicht mit der Weltklasse mithalten. An der Expertise kann es nicht liegen: Der vierfache deutsche Olympiasieger André Lange wurde als Trainer installiert. Die Erfolge lassen noch auf sich warten.

22 - Kaizhi Sun/Qingze Wu (CHN): Die Chinesen hatten eine Menge Trainingsfahrten auf dieser Bahn, für die anderen ist sie Neuland! Können sie diesen Vorteil nutzen? Die Lokalmatadoren bauen recht schnell einige Fehler ein, doch der Speed ist gar nicht so schlecht. Platz 18.

21 - Youngjin Suk/Hyeonggeun Kim (KOR): Rein optisch eine respektable Fahrt für die Außenseiter, doch die Zeit lügt nicht: Nur Platz 20 für die Koreaner.

20 - Emils Cipulis/Edgars Nemme (LAT): Die Letten passieren die Ziellinie mit einer Zeit von exakt einer Minute. Das reicht für Platz 17.

19 - Mihai Cristian Tentea/Nicolae Ciprian Daroczi (ROU): Die Rumänen können zufrieden sein! Sie sind schneller als die Kanadier und sichern sich Platz zwölf mit 81 Hundertstel Rückstand.

18 - Taylor Austin/Daniel Sunderland (CAN): Solide Fahrt, ab und zu rutscht das Heck ein wenig weg. Mehr als eine Sekunde langsamer als der immer noch in Führung liegende Friedrich. Jetzt kommen wir schon in den Bereich der schwächeren Athleten.

17 - Frank Delduca/Hakeem Abdul-Saboor (USA): Ganz ähnliches Tempo wie die Koreaner, am Ende ist es ein Wimpernschlag, der die beiden Teams trennt. Die Amerikaner sind schneller und schnappen sich Platz zwölf.

16 - Yunjong Won/Jinsu Kim (KOR): Die Koreaner leisten sich einen Patzer im mittleren Abschnitt. Den Tempoverlust können sie nicht mehr kompensieren, nur Rang zwölf.

15 - Christopher Spring/Mike Evelyn (CAN): Die Kanadier sind oben gut unterwegs - jetzt keine Fehler, dann wird das ein Top-Ergebnis! Anschieber Evelyn weiß sofort, dass das eine gute Zeit wird und klopft seinem Vordermann Spring auf den Helm. Platz sechs mit 52 Hundertstel Rückstand.

14 - Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT): Die Alpenrepublik greift in den Wettkampf ein! Was gelingt den beiden Österreichern? Das ist eine solide Fahrt fast komplett ohne Bandenkontakt! Damit können sie mehr als zufrieden sein. Maier landet auf Platz fünf knapp hinter Christoph Hafer.

13 - Romain Heinrich/Dorian Hauterville (FRA): Der Franzose mit dem deutschen Namen lenkt den Bob nach einem guten Start auf Platz zehn. Zu viele Schnitzer.

12 - Oskars Kibermanis/Matiss Miknis (LAT): Die Letten zeigen eine keine schlechte Vorstellung! Doch gegen Friedrichs Zeit ist kein Kraut gewachsen. Viele kleinere Unsicherheiten sorgen für einen größeren Rückstand und Platz acht.

11 - Michael Vogt/Sandro Michel (SUI): Die Landsmänner machen es besser. Mit Platz fünf bleiben sie im Medaillenrennen. Der obere Abschnitt geht ein bisschen in die Hose, aber dann läuft es besser.

Olympia: Zweierbob im Live-Ticker - Deutsche Medaille winkt

10 - Simon Friedli/Andreas Haas (SUI): Der Start ist nicht verkehrt, doch dann häuft sich der Rückstand doch schnell an. Da fehlt der Speed! Nur Platz neun für die Schweizer.

9 - Christoph Hafer/Matthias Sommer (GER): 16 Hundertstel handeln sich die Deutschen gleich am Start ein, doch dann sieht die Fahrt gut aus. Die beiden bleiben im Bereich von Lochner, unten wird der Rückstand dann nochmal größer. Aber noch alles drin. Platz vier knapp hinter Gaitiukevich.

8 - Brad Hall/Nick Gleeson (GBR): Enttäuschung für die Briten. Das haben sie sich anders vorgestellt. Nur Platz sechs für den Moment.

7 - Rostislav Gaitiukevich/Aleksei Laptev (RUS): Ganz starker Start des zweiten russischen Duos, den oberen Abschnitt meistern die beiden ebenfalls gut. Unten wird die Fahrt dann etwas wilder, das war nicht die schnellste Linie. Am Ende ist es Platz drei mit 39 Hundertstel Rückstand. Bitter: Mitfavorit Kripps wird nach der verkorksten Fahrt ziemlich durchgereicht.

6 - Johannes Lochner/Florian Bauer (GER): Das zweite deutsche Duo ist unterwegs! Gute Linie, doch dann ein vermeidbarer Bandenkontakt. Die Übergänge gelingen ihnen nicht ganz so gut, doch sie kommen ohne gröberen Schnitzer nach unten. Platz zwei hinter Friedrich, 24 Hundertstel der Rückstand.

5 - Justin Kripps/Cam Stones (CAN): Bei der Startzeit liegen die Kanadier leicht zurück und können das nicht wirklich aufholen. Dann der große Fehler! Da hat Kripps eine Menge Zeit verloren, das spielt den Deutschen natürlich in die Karten. Der Bob lag zeitweise quer, doch die Kanadier konnten einen Sturz gerade noch verhindern.

4 - Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER): Es wird ernst für die deutschen Topfavoriten! Alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung - da ist schon ein wenig Druck auf dem Kessel. Doch sie machen es gut und legen gleich mal ein Brett vor. Sie landen sechs Zehntel vor den Monegassen. Was macht die Konkurrenz? Jetzt sind die starken Kanadier dran.

3 - Ivo de Bruin/Jelen Franjic (NED): Die Niederländer driften in Kurve vier, bauen auch unten einige Fehlerchen ein. Nur Platz drei, mehr als acht Zehntel Rückstand.

2 - Maxim Andrianov/Vladislav Zharovtsev (RUS): Deutlicher Rückstand für die Russen! Eine kleine Überraschung, dass die beiden Russen hier so weit zurück sind.

1 - Rudy Rinaldi/Boris Vain (MON): Die Monegassen eröffnen den Wettkampf! Ihre Fahrt ist nicht ganz fehlerfrei, mit den Medaillen haben die beiden wohl nichts zu tun. Gleich zeigt sich, was die Zeit wert ist.

Olympia: Zweierbob im Live-Ticker - Deutsche Erwartungen sind groß

Update, 12.57 Uhr: Gleich geht‘s los! Können sich Francesco Friedrich und Johannes Lochner in den ersten beiden Durchgängen schon absetzen? Friedrich wird als erster Deutscher auf Position starten. Lochner folgt als Sechster, Christoph Hafer als Neunter. Den ersten Durchgang im Zweierbob eröffnet der Monegasse Rudy Rinaldi.

Update vom 14. Februar, 12.30 Uhr: Aktuell läuft der erste Durchgang im Team-Skispringen, auch dort winkt eine deutsche Medaille. In einer guten halben Stunde verlagert sich der Fokus in den Eiskanal von Yanqing. Im Zweierbob fällt zwar heute noch keine Medaillenentscheidung, doch Francesco Friederich und Co. können heute die Grundlage schaffen. Denn: Unterm Strich ist jeder der vier Durchgänge gleich wichtig.

Erstmeldung vom 14. Februar: Yanqing - Im Rodeln und im Skeleton regnete es Medaillen für Deutschland - und auch die dritte Sportart im Eiskanal könnte sich als ergiebige Quelle für Edelmetall erweisen: Im Bob dominieren deutsche Athleten seit Jahren das Geschehen.

Beim ersten Bob-Wettbewerb auf der neuen Olympia-Bahn nahe Peking ging „Team D“ allerdings leer aus: Die US-Amerikanerin Kaillie Humphries krönte sich im Monobob zur Olympiasiegerin. Die deutsche Starterin Laura Nolte musste sich als Vierte mit der Blechmedaille zufriedengeben.

Olympia-Gold im Zweierbob? Das Rennen im Live-Ticker

Doch es wäre eine große Überraschung, wenn sich dieser Trend fortsetzen würde. Denn im Zweierbob gilt der Sachse Francesco Friedrich mit seinem Anschieber Thorsten Margis als großer Favorit auf die Goldmedaille. 2018 im Pyeongchang teilte sich das Duo den Olympiasieg - zeitgleich mit dem Duo, das wohl auch dieses Mal am Ehesten um den Sieg mitreden wird: Die Kanadier Justin Kripps und Alexander Kopacz.

In den Trainingsläufen wurde Friedrich seiner Favoritenrolle noch nicht gerecht. „Aus diesen Läufen kann man überhaupt keine Rückschlüsse auf irgendwas ziehen“, merkte der Rekordweltmeister aber an. In den Trainings werden üblicherweise Material und Fahrlinien getestet.

Olympia-Gold im Zweierbob? Deutsche Starter haben Vorteil

Deutschland hat im Zweierbob der Männer nicht nur ein heißes Eisen im Feuer: Vizeweltmeister Johannes Lochner machte im Training einen sehr guten Eindruck. Auch Christoph Hafer, der dritte deutsche Starter, hat Chancen auf eine Medaille. Für den Piloten aus Bad Feilnbach sind es die ersten Winterspiele. Lauf eins und zwei finden am Montag ab 13.05 Uhr statt, die entscheidenden Läufe drei und vier steigen dann am Dienstag um 13.15 Uhr bzw. um 14.50 Uhr.

Einen entscheidenden Vorteil könnten sich die deutschen Bob-Piloten in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele erarbeitet haben. In einem Simulator konnten sie die brandneue Bahn in Yanqing schon vorab testen. „Dadurch konnten wir uns besser die Kurvenreihenfolge merken und uns die Kurven erarbeiten“, erklärt Friedrich. Kann da noch was schiefgehen? (epp)