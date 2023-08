Nach Tragödie um Tochter: Ski-Olympiasieger bangt erneut um seine Kinder

Von: Sascha Mehr

Teilen

Ski-Olympiasieger Bode Miller und seine Frau Morgan mussten ihre Kinder wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus bringen.

Washington – Bode Miller befand sich lange Zeit in der absoluten Spitze des alpinen Skirennsports. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Triumph in der Super-Kombination bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver sowie vier Weltmeistertitel in den Jahren 2003 und 2005. Darüber hinaus sicherte er sich in den Saisons 2004/05 und 2007/08 den Gesamtweltcup.

Bode Miller Geboren: 12. Oktober 1977 (Alter 45 Jahre), Easton, New Hampshire Nationalität: USA Sportart: Ski alpin

Ski-Olympiasieger Bode Miller sorgt sich um Kinder

Während seiner aktiven Karriere beeindruckte Miller als Allround-Talent und zeigte sein Können in verschiedenen Disziplinen. Er gewann Weltmeistertitel in vier unterschiedlichen Disziplinen (Super-Kombination, Abfahrt, Super-G, Riesenslalom), nur im Slalom gelang ihm dieser Erfolg nicht.

Trotz seiner beeindruckenden Leistungen war der Skirennsport nie der alleinige Mittelpunkt von Millers Leben, denn seine Familie hatte immer oberste Priorität. Mit seiner Ehefrau Morgan hat Bode Miller vier Kinder. Kürzlich mussten sie jedoch große Sorgen um drei ihrer Sprösslinge durchstehen, da diese wegen Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Ski-Legende Bode Miller muss sich erneut um seine Kinder sorgen © Imago/Instagram/morganebeck

„Vor zwei Wochen hatten wir einen Kran vor unserem Haus, um unseren kaputten Whirlpool zu entfernen. Asher, Aksel und Scarlet standen unschuldig auf der Vordertreppe unseres Hauses, um die Aktion zu beobachten, die dazu führte, dass sie sich eine Kohlenmonoxidvergiftung zuzogen, weil in unserer Einfahrt kein Luftstrom vorhanden war und sie in der Notaufnahme landeten. Sie erhielten über vier Stunden lang High-Flow-Sauerstoff. Es war eine schreckliche Erfahrung, aber dank meiner Glückssterne geht es ihnen gut“, sagte Mutter Morgan auf Instagram.

Ski-Olympiasieger Bode Miller erlebte bereits einen Schicksalsschlag

Sohn Asher erwischte es dabei offenbar besonders schwer. Inzwischen haben sich die Kinder aber wieder erholt. „Es war eine schreckliche Erfahrung, aber zum Glück sind alle okay. Aber ich möchte alle Eltern an die Gefahren von Kohlenmonoxid erinnern“, gab die Ehefrau von Skistar Bode Miller wenig später ein Update.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Glück im Unglück für die Familie Miller, die 2018 bereits einen Schicksalsschlag erlitt. Die erst 19 Monate alte Tochter Emma ertrank damals in einem Pool. „Du fehlst uns. 19 Monate waren nicht lang genug, um dich in unseren Armen zu halten“, schrieb Bode Miller anlässlich des fünften Todestages am 10. Juni auf Instagram. (smr)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Sascha Mehr sorgfältig überprüft.