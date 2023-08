Deutsches Ski-Talent befolgt im Sommer Rat ihrer berühmten Mutter

Romy Ertl, Tochter von Martina, will wie ihre Mutter in den Ski-Zirkus. Dafür befolgt die 16-Jährige auch den Ratschlag ihrer berühmten Mama.

München – Martina Ertl gehörte um die Jahrtausendwende zu den besten Skifahrerinnen weltweit. Die Deutsche holte unter anderem zweimal WM-Gold und drei Medaillen bei Olympischen Spielen. Im März 2006 beendete die heute 49-Jährige ihre Profikarriere. In ein paar Jahren könnte der Name Ertl im Skizirkus aber wieder vertreten sein.

Martina Ertl Geboren: 12. September 1973 (49 Jahre alt) in Bad Tölz Olympiamedaillen: 2 x Silber, 1 x Bronze WM-Medaillen: 2 x Gold, 2 x Bronze

Bald die nächste Ertl im Ski-Weltcup? Tochter Romy gilt als großes Talent

Ihr Name: Romy Ertl. Sie ist dabei keine Geringere als die Tochter von Martina und mittlerweile 16 Jahre alt. Bereits vor über zwei Jahren wurde die damals 13-Jährige in einer sechsteiligen ZDF-Reportage auf ihrem Weg in den Weltcup begleitet.

Schon damals galt Romy als begnadete Skifahrerin, die es später einmal zum Profi schaffen könnte. Und auch mit 16 Jahren verfolgt das Nachwuchstalent weiter ihren großen Traum.

Romy Ertl arbeitet auch im Sommer an ihrem Traum, Profi-Skirennfahrerin zu werden. © Instagram @ romy.ertl

„Skifahrer werden im Sommer gemacht“ – Romy Ertl befolgt Rat ihrer Mutter

Um diesen zu erreichen, nimmt sich Ertl Junior auch einen Ratschlag ihrer berühmten Mutter zu Herzen. Auf Instagram postete die Skiläuferin einen Video-Zusammenschnitt, der sie bei verschiedensten Sportarten im Sommer zeigt. Egal ob Joggen, Radfahren, Krafttraining oder Mobilitätsübungen, Ertl ist sich für nichts zu schade, um ihrem Traum ein Stück näherzukommen.

Das Video kommentierte die 16-Jährige mit dem Satz: „Wie meine Mama Martina Ertl sagen würde: ‚Skifahrer werden im Sommer gemacht.‘“

Romy Ertl geht in der kommenden Saison bei den Erwachsenen an den Start

Bei ihrem Weg in den Weltcup kann sich Ertl allerdings nicht nur auf den Rat ihrer Mutter verlassen. Die zweifache Weltmeisterin verriet in einem Interview mit Sport 1, dass selbst Mikaela Shiffrin Romy mit Tipps zur Seite steht. Demnach riet die erfolgreichste Skirennfahrerin der Geschichte dem Nachwuchstalent, „sich mit 15 Jahren keinen Druck zu machen und sich immer weiterzubilden.“

Mittlerweile ist Romy 16 Jahre alt und steht vor einem großen Schritt. In der kommenden Saison geht Ertl junior bei den Erwachsenen an den Start und will dem großen Namen ihrer Mutter alle Ehre machen. (kk)