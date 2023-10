Olympiasiegerin besucht Grab von einstigem Weggefährten

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Vor etwa einem Monat musste Evi Sachenbacher-Stehle den Tod von ihrem Hund Happy hinnehmen. Der Vierbeiner spielt aber nach wie vor eine große Rolle im Leben der 42-Jährigen.

Traunstein – Etwa einen Monat ist es her, dass Evi Sachenbacher-Stehle einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Die ehemalige Weltklasse-Langläuferin trauert seitdem um ihren verstorbenen Hund Happy. Auf Instagram postete die 42-Jährige immer wieder Videos mit dem Vierbeiner.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: 27. November 1980 (Alter 42 Jahre), Traunstein Debüt im Weltcup: 27. Dezember 1998 Karriereende: 30. November 2014

Sachenbacher-Stehle besucht Grab von einstigem Weggefährten

Und auch einen Monat nach seinem Tod spielt Happy weiterhin eine große Rolle im Leben von Sachenbacher-Stehle. Am Mittwoch stellte die zweifache Olympiasiegerin Fotos in ihrer Story auf Instagram online, wie sie das Grab ihres geliebten Wegbegleiters besuchte.

Happy ist demnach an einem Berg – vermutlich in der Nähe ihres Wohnorts Fischen im Allgau – begraben. Auf dem Foto in ihrer Story ist zu sehen, wie Sachenbacher-Stehle vor einem selbstgebastelten Kreuz kniet und nachdenklich schaut.

Evi Sachenbacher-Stehle trauert um ihren Hund Happy. © Instagram @ evisachenbacherstehle

Sachenbacher-Stehle gewinnt mit Happy zweimal TV-Show

Es scheint nicht das erste Mal, dass die 42-Jährige das Grab von Happy besucht hat. Zu ihrer Story schreibt Sachenbacher-Stehle, dass der Ort mittlerweile eine Art „Kraftplatz“ für sie geworden sei. Nachdem die ehemalige Langläuferin Happy gedacht hatte, wanderte sie noch zum Gipfel des Berges, wie weitere Fotos belegen.

Mit ihrem Magyar Vizsla hatte Sachenbacher-Stehle zweimal das Promi-Special der TV-Sendung „Top Dog Germany“ gewonnen und auch auf ihrem Instagram-Kanal war der Vierbeiner beliebter Bestandteil diverser Posts.

Geisenberger, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Sachenbacher-Stehle findet kleinen Trost in Tod von Happy

Der Tod von Happy kam daher umso überraschender. Nach dem plötzlichen Ableben ihres Wegbegleiters schrieb Sachenbacher-Stehle: „So bleibt auch uns ein kleiner Trost. Du hast dein Leben bis zum Schluss genossen, warst glücklich bis zum letzten Moment und hast keine Sekunde lang leiden müssen. Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben.“

Miriam Neureuther reagiere hingegen kürzlich stinksauer auf Berichte, wonach sie darüber nachdenke, ohne ihren Felix auszuwandern. (kk)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.