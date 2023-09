Ex-Biathlon-Star feiert Traumhochzeit

Von: Sascha Mehr

Die ehemalige italienische Biathletin Alexia Runggaldier hat vor wenigen Tagen ihren langjährigen Partner Fabio Moroder geheiratet.

Brixen – In den letzten Jahren ist es ruhig geworden um Alexia Runggaldier. Die ehemalige Biathletin hatte ihre Karriere nach der Saison 2019/20, im Alter von nur 28 Jahren, beendet. Anschließend verfolgte sie die einzelnen Weltcups nur noch aus der Ferne. Bei ihr stehen mittlerweile andere Projekte im Vordergrund.

Alexia Runggaldier Geboren: 27. November 1991 (Alter 31 Jahre), Brixen, Nationalität: Italien Sportart: Biathlon

Ex-Biathlon-Star heiratet langjährigen Partner

Nun gibt es aber wieder Neuigkeiten von der 31-Jährigen, denn sie hat vor ein paar Tagen geheiratet. Mit ihrem Partner Fabio Moroder, mit dem sie schon lange ein Paar ist, feierte die Ex-Biathletin eine Traumhochzeit mit Familie und Freunden. Auf Instagram teilte sie in ihrer Story Aufnahmen ihrer Heirat.

Alexia Runggaldier gab ihr internationales Debüt bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2008 in Ruhpolding. 2011 schaffte die Südtirolerin den Sprung in das italienische Nationalteam und feierte ihr Debüt im Weltcup. Im Sprint von Hochfilzen verpasste sie als 61. aber denkbar knapp das Verfolgungsrennen, für das sich die besten 60 Läuferinnen qualifizierten. Genau ein Jahr später gewann sie dann an gleicher Stelle ihre ersten Weltcuppunkte.

Alexia Runggaldier hat geheiratet. © alexiarunggaldier/Instagram

Ihren mit Abstand größten sportlichen Erfolg erzielte Runggaldier bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2017 in Hochfilzen. Im Einzel über 15 Kilometer sicherte sie sich damals die Bronzemedaille, lediglich die deutsche Überfliegerin Laura Dahlmeier und die Tschechin Gabriela Koukalová konnte sie nicht hinter sich lassen.

Ex-Biathlon-Star mit frühem Karriereende

Das hohe Niveau konnte die Italienerin anschließend aber nicht halten. Nachdem ihre Leistungen für das Weltcup-Team nicht mehr ausgereicht hatten, startete sie im zweitklassigen IBU-Cup. Doch auch dort schaffte sie keine vorderen Platzierungen, weshalb sie sich für einen Rücktritt vom Leistungssport entschied.

„Für mich ist der Sport eine Schule des Lebens. Um ein bestimmtes Niveau zu erreichen, hat der Sport von mir verlangt, zu wachsen, in mich zu schauen und meine Schwächen und Ängste zu überwinden. Er hat mich Emotionen spüren lassen, die ich immer in meinem Herzen tragen werde, und dank des Sports wurde ich zu der Frau, die ich heute bin“, lautete damals ihr emotionales Statement zum frühen Karriereende.

Runggaldier ist nicht die einzige ehemalige Biathletin, die in diesem Jahr ihre Hochzeit feierte. Außer ihr heiratete unter anderem auch Karin Oberhofer (smr)